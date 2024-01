5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023: Họ là ai?

Clip: 5 Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2023

Tối nay (ngày 27/1), Gala WeChoice Awards 2023 với thông điệp "Dám đam mê, dám rực rỡ" đã được tổ chức tại trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn - SECC.



Hành trình WeChoice Awards một lần nữa được khép lại với những câu chuyện, những con người mang đến cho xã hội nhiều hơn niềm tin vào sự tử tế cũng như khát vọng hướng tới một tương lai rực rỡ. Cống hiến của họ, dù là thầm lặng trong đêm hay dưới ánh hào quang vạn người ngưỡng mộ vẫn đáng để được trân trọng và tôn vinh.

Với sự bình chọn, cân nhắc kỹ lưỡng từ Hội đồng thẩm định, 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023 đã được công bố bởi bà Trần Mai Anh - Sáng lập, điều phối chương trình "Thiện nhân và những người bạn" và ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VCCORP - đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice.

Cùng nhìn lại những cống hiến và nguồn năng lượng tích cực mà họ đã dành cho cộng đồng.

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angle - những thiên thần áo cam trong đêm

Sau một lần may mắn được giúp đỡ và sống sót trong vụ tai nạn, anh Phạm Quốc Việt vào năm 2019 đã lập nên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel để giúp đỡ những người không may gặp nạn trên đường. Chỉ với 5 thành viên khởi đầu, đội ngũ những "thiên thần áo cam" ấy không ngừng phát triển theo năm tháng, không nề hà vác trên vai những sinh mạng đang kề cận cái chết để lao đến bệnh viện trong đêm khuya để cứu chữa kịp thời.

FAS là viết tắt của First Aid Support - Hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Angel nghĩa là thiên thần. Thiên thần luôn có 2 sứ mệnh: Trước tiên là bảo vệ người không may mắn bị nạn. Nếu không thể bảo vệ thì sẽ ở bên cạnh để tiễn họ lên thiên đường. Đó là lý do mà anh Phạm Quốc Việt cho ra đời cái tên FAS Angel.

Mỗi ngày, từ khi hoàng hôn phủ bóng tối xuống mọi nẻo đường, cho đến lúc bình minh đánh thức cả đô thành, các thành viên của FAS Angel lại cắm chốt, túc trực trên hè phố, chờ đợi những cuộc gọi để lao đi, quên mình vì các nạn nhân tai nạn giao thông.

Anh Phạm Quốc Việt - đại diện FAS Angle

Cộng đồng đã rơi nước mắt khi chứng kiến vụ hỏa hoạn tang thương ở Khương Đình. Nhưng ấm lòng hơn khi biết rằng trong vụ hoả hoạn đó, đội trưởng Phạm Quốc Việt cùng đồng đội cứu hộ liên tục trong 8 giờ để cứu sống 12 người mắc kẹt.

Những chiếc áo cam in logo và dòng chữ "Đội hỗ trợ sơ cứu-FAS Angel" đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô Hà Nội. FAS Angel đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống qua 17.000 vụ sơ cứu. Hiện tại, FAS Angle cũng đã mở rộng hoạt động của mình ra nhiều tỉnh thành với mong muốn cứu sống nhiều người hơn nữa.

Nhận giải thưởng tại WeChoice Awards 2023, anh Quốc Việt khẳng định: "FAS luôn bên các bạn, mãi mãi luôn bên các bạn. Dù tôi ở đây nhận giải thưởng danh giá nhưng vẫn có hơn 150 tình nguyện viên đang hoạt động dưới thời tiết 9 độ ở các điểm trực. Chúng tôi cũng vẫn mãi bên các bạn".

Nghệ sĩ Chi Pu - Đoá hồng "rẽ sóng" lội ngược dòng để nở rộ

Năm 2023, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia Đạp Gió - show thực tế ăn khách top đầu xứ Trung. Thời điểm thông tin rộ lên, nhiều nghi ngờ hướng về người đẹp sinh năm 1993. Tuy nhiên Chi Pu vẫn dám bứt ra khỏi vùng an toàn, không để bị ảnh hưởng bởi những phán xét tiêu cực để chứng minh bản thân.

Chi Pu tỏa sáng trên sân khấu WeChoice Awards 2023

Qua từng công diễn, Chi Pu nỗ lực thể hiện nhiều hơn những gì mình có để tỏa sáng. Sự chăm chỉ, sáng tạo và trân trọng cơ hội của Chi Pu đã khắc họa giá trị riêng của nghệ sĩ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ tập trung về âm nhạc, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa quê nhà bằng cách diện trang phục thương hiệu trong nước, giới thiệu đến nghệ sĩ quốc tế ẩm thực, ngôn ngữ Việt Nam.



Cuối cùng, Chi Pu về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc tại Đạp Gió và cũng nằm trong đội hình 11 người debut của chương trình. Thành công tại Đạp Gió bản Trung giúp Chi Pu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nữ ca sĩ nhiều lần lên hot search với đa dạng các nội dung tìm cưới, được fan quốc tế săn đón mỗi khi xuất hiện.

Chi Pu cũng được mời tham gia nhiều chương trình tại đất nước tỷ dân, mang âm nhạc Việt trình diễn tại các sân khấu đình đám châu Á. Bên cạnh đó, Chi Pu cũng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động giải trí tại Việt Nam như ra mắt phim điện ảnh, tham gia loạt sự kiện âm nhạc đình đám.

"Không có phép so sánh ai là người truyền cảm hứng hơn ai, Chi cảm thấy truyền cảm hứng bởi những thứ vô cùng đơn giản, không chỉ những điều tích cực mà cả những khó khăn cũng truyền cảm hứng cho Chi. Chi nghĩ nếu nhiều năm qua Chi không phải đối mặt với nhiều khó khăn, Chi không phải đối mặt với sự hoài nghi có lẽ sẽ không có một Chi Pu khao khát có sự trân trọng của khán giả như ngày hôm nay" - Chi Pu xúc động chia sẻ tại đêm Gala.

Đội ngũ Truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò - Sống lại những dòng lịch sử vàng son

Là một team hội tụ những người trẻ dám làm mới, dám sáng tạo khi kể những câu chuyện lịch sử, đội ngũ truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò đã lan tỏa niềm tự hào đến với mọi thế hệ người Việt Nam về một quá khứ đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Dù giấu mặt, giấu tên, nhưng cũng không thể làm giảm độ yêu thích của mọi người dành cho của Đội ngũ Truyền thông của Di tích Nhà tù Hoả Lò.

Việc quảng bá cho một di tích lịch sử tưởng chừng là điều khô khan và càng "khó nhằn" hơn khi để những thông tin này đến gần với thế hệ trẻ. Vậy nhưng, Di tích Nhà tù Hoả Lò vẫn hoạt động sôi nổi trên MXH (mạng xã hội), không ngừng kết nối với du khách thông qua những nội dung sáng tạo và những câu chuyện lịch sử đầy cảm hứng.

Đến thời điểm hiện tại fanpage Di tích Nhà tù Hoả Lò - Hoa Lo Prison Relic đạt 296K likes, 339K followers với nhiều bài đăng viral, điểm hình là bài đăng nhân dịp Valentine lần đầu cán mốc 100K likes... đã chứng minh sự lan toả mạnh mẽ các thông tin lịch sử khi được thể hiện với góc nhìn mới từ các bạn trẻ.

Đội ngũ Truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò

Kênh truyền thông của di tích nhanh cũng chóng trở thành "hiện tượng mạng" với những sự kiện thú vị: Lần đầu tiên tiếp đón nhóm "du khách ảo" tới tham quan. tổ chức "No Backpack Day", đặc biệt thành công ra mắt "Đêm Thiêng Liêng 3" ngay sau dịch.

Đội ngũ Truyền thông của Di tích Nhà tù Hoả Lò đã chung tay cùng tập thể cán bộ nhân viên của Di tích Nhà tù Hoả Lò tiếp đón hơn 600K lượt khách tham quan trong năm 2023 với doanh thu đạt hơn 14 tỷ đồng. Đưa di tích Nhà tù Hoả Lò trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Hà Nội.

Không chỉ vậy, Đội ngũ Truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò còn mang đến trải nghiệm "tham quan di tích bằng âm thanh" trên nền tảng Spotify và Apple Podcast, với 3 chương trình trưng bày trực tuyến "Thắp lửa yêu thương", "Sắt - Son", "Lời thề quyết tử". Đưa Spotify của Di tích Nhà tù Hoả Lò đạt Top 1 hạng mục Lịch sử, ra mắt Trưng bày chuyên đề Sắt - Son..

"Chúng tôi nghĩ rằng, để làm công việc này, kiến thức và hiểu biết về sử Việt quả đúng là điều kiện cần. Nhưng tình yêu lịch sử là điều kiện đủ; thiếu đi thì không được" - Các bạn trẻ trong Đội ngũ Truyền thông Di tích Nhà tù Hoả Lò chia sẻ.

Giám đốc sáng tạo Phương Vũ - Sự gai góc, dị biệt làm nên những "cú nổ"

Là cái tên nổi bật trong giới sáng tạo của Việt Nam thời điểm hiện tại, giám đốc sáng tạo Phương Vũ là đại diện cho cá tính dị biệt, vượt qua mọi giới hạn tạo nên những tác phẩm đậm chất. Sự gai góc, tính khác biệt là những yếu tố đặc quánh được thể hiện trong các dự án của "gã đạo diễn điên cuồng" này.

Xuất phát điểm là một phóng viên ảnh, vũ công rồi kinh doanh thời trang, bước chân vào ngành sáng tạo khá trễ nhưng tài năng của Phương Vũ đã chinh phục những con mắt khó tính nhất. Chỉ trong vòng gần 3 năm lao mình vào "nghề nghiệp đạo diễn" này, Phương đã làm hơn 300 videos ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau… nhưng tất cả đều được đầu tư công phu và chỉn chu đến bất ngờ.

Không ít lần, những sản phẩm của Phương Vũ đã gây tiếng vang và viral trên các nền tảng social media. Trong số đó có thể kể đến như như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023) hay Nấu Ăn Cho Em... Phương Vũ cũng chính là thủ lĩnh của Antiantiart (AAA), Nirvana.

Những sản phẩm của Phương Vũ là thường được thể hiện bằng hình ảnh dữ dội và đôi chút cuồng loạn; cá tính sáng tạo dị biệt nhưng lại được diễn đạt bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn các loại hình văn hoá nghệ thuật từ truyền thống tới hiện đại... Tất cả đều có mẫu số chung là sự ấn tượng bùng nổ về mặt thị giác ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên.

"Em đang rất run, đây là một chuỗi nhiều cảm xúc. Em chưa từng nghĩ em có thể dành được giải thưởng này và đây là điều bất ngờ với em. Em nghĩ giải thưởng này không dành cho em mà dành cho sự cố gắng của anh em AAA, dành cho những ngày bọn em phải dựng clip ở trong một căn nhà 8 mét vuông và dột" - Phương Vũ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhận giải thưởng

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Những bước chạy làm nên kỳ tích lịch sử

Từng được bác sĩ khuyên nên dừng sự nghiệp do được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận, Nguyễn Thị Oanh vẫn trở lại đường chạy điền kinh mà mình đam mê để rồi làm nên kỳ tích lịch sử chưa từng có ở SEA Games 32.

Tháng 5/2023, hình ảnh Oanh - cô gái nhỏ nhắn và run rẩy, khoác trên vai lá quốc kỳ bật khóc khi lập nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử SEA Games đã khiến khán giả chẳng thể nào quên.

Ngày hôm ấy, Oanh nhận ngay "ca khó" khi ban tổ chức xếp 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vậy cách nhau chỉ vỏn vẹn 20 phút. Nhưng, Oanh dám chạy. Oanh về nhất ở nội dung 1.500m. Nghỉ ngơi ít phút, uống vội chai nước rồi trở lại đường chạy để tiếp tục chiến thắng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vậy.

Hai huy chương Vàng SEA Games 32 của VĐV Nguyễn Thị Oanh chỉ cách nhau 30 phút - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử đại hội.

“Không thể suy nghĩ được gì nhiều bởi thời gian quá ngắn ngủi. Với sự động viên của mọi người, Oanh quyết tâm thi đấu cả 2 nội dung, bởi quá trình tập luyện mình đã dành biết bao công sức, quyết tâm để được ‘cháy’ với nội dung đó ở một kỳ đại hội” - Cô gái vàng của thể thao Việt Nam chia sẻ.