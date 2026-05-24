Thịt gà từ lâu đã là nguồn protein chất lượng cao và phổ biến trong thực đơn gia đình Việt nhờ hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, các báo cáo về an toàn thực phẩm của EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu) đã cảnh báo rằng, một số bộ phận của gia cầm đóng vai trò là "bộ lọc" hoặc nơi tích trữ dư lượng hóa chất. Tiết kiệm là tốt, nhưng nếu không tỉnh táo khi đi chợ, chúng ta vô tình biến bữa ăn bổ dưỡng thành "bữa tiệc độc tố" gây hại cho cả nhà, đặc biệt là những đối tượng có hệ miễn dịch yếu như người già và trẻ nhỏ.

Dưới đây là 5 bộ phận của con gà rẻ mấy bạn cũng không nên mua về ăn nếu muốn gia đình mình mạnh khỏe:

1. Cổ gà

Bên dưới lớp da cổ gà có rất nhiều hạch bạch huyết đóng vai trò như "chốt chặn" lọc độc tố và mầm bệnh cho gà.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những tuyến này thường chứa dư lượng hormone, vi khuẩn và cả kim loại nặng từ quá trình chăn nuôi công nghiệp. Nếu không loại bỏ kỹ các hạch nhỏ bằng hạt đậu trước khi chế biến, người ăn rất dễ hấp thụ những chất độc này, gây áp lực trực tiếp lên hệ miễn dịch. Tiến sĩ Yao Kuan Chen từ Đại học Oxford (Anh) lưu ý thêm rằng da cổ gà có hàm lượng chất béo và cholesterol rất cao, nên cần hạn chế tối đa dù bạn thích thịt gà thế nào.

2. Phao câu gà

Phao câu thường được nhiều người ưa chuộng vì độ ngậy, béo đặc trưng. Tuy nhiên, về mặt sinh học, đây là khu vực tập trung túi dịch và các mô bạch huyết. Các nghiên cứu vi sinh cho thấy phao câu chứa lượng lớn vi khuẩn, virus và các mầm bệnh không thể tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao.

Ngoài ra, đây còn là nơi tiết ra các loại dầu bôi trơn lông chứa nhiều axit béo xấu, dễ gây rối loạn tiêu hóa và tích tụ độc tố trong cơ thể người.

3. Đầu gà

Ở vùng nông thôn Trung Quốc thường có câu ngạn ngữ cổ rằng: "Đầu gà mười năm tuổi độc hại như thạch tín" . Điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học khi một nghiên cứu về độc học thực phẩm đã chỉ ra rằng, các chất độc hại mà gà hấp thụ từ môi trường và thức ăn có xu hướng tích tụ tại não bộ và các mô vùng đầu.

Đặc biệt, Tiến sĩ Yao Kuan Chen cảnh báo là gà càng già thì nồng độ các chất có hại như chì và thủy nguyên ở phần đầu càng cao. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ nhỏ tuyệt đối không nên ăn phần này để tránh gây hại và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, hãy ăn phần thịt gà nạc để an toàn hơn.

4. Gan, thận và phổi gà

Khi thịt gà, nhóm cơ quan gồm gan, thận và phổi là những phần mà chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua, tổ nhất là loại bỏ. Dưới góc độ khoa học, gan và thận là hai cơ quan giải độc chính, do đó chúng là nơi tích tụ nồng độ cao nhất của các kim loại nặng như chì, cadmium và dư lượng thuốc kháng sinh. Trong khi đó, phổi lại chịu trách nhiệm hô hấp, môi trường sống đầy vi khuẩn và bụi bẩn của gà khiến các tạp chất này dễ dàng xâm nhập, tích tụ lại bên trong mỗi khi gà thở.

Việc tiêu thụ nhóm cơ quan này thường xuyên không chỉ làm tăng lượng cholesterol xấu mà còn có nguy cơ gây nhiễm độc, khiến hệ miễn dịch bị suy yếu, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già vốn đã có sức đề kháng kém.

5. Da gà

Mặc dù giòn và béo, nhưng da gà là nơi tập trung nhiều chất béo bão hòa nhất. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất béo này là tác nhân trực tiếp làm tăng cholesterol, dẫn đến các bệnh lý mạch máu.

Đáng lo ngại hơn, Tiến sĩ Yao Kuan Chen nhấn mạnh rằng hầu hết các loại thuốc dùng cho gà đều tan trong dầu. Do đó, trong chăn nuôi công nghiệp, da là nơi tích tụ nhiều dư lượng kháng sinh hòa tan trong mỡ, có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh hoặc rối loạn nội tiết ở trẻ nhỏ nếu ăn quá nhiều.

Ngoài ra, dù là phần nào thì khi ăn thịt gà cần ưu tiên nguồn tươi sóng, uy tín, có kiểm định rõ ràng, tránh dư lượng hóa chất chăn nuôi. Khi sơ chế tại nhà, hãy thẳng tay loại bỏ những bộ phận rủi rocao vưới sức khỏe. Thay vì các món chiên nướng nhiều dầu mỡ gây biến đổi chất, hãy ưu tiên phương pháp luộc hoặc hấp để giữ trọn vẹn dinh dưỡng của thịt gà.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, NetEase Health