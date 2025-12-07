Giặt đồ lót (nội y) tưởng chừng là một công việc đơn giản nhưng thực tế lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Một số thói quen sai lầm khi vệ sinh nội y không chỉ gây ra viêm nhiễm phụ khoa mà còn tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng.Điều này càng trở nên nguy hiểm đối với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, bởi khi đó, sự suy giảm hormone estrogen khiến hệ miễn dịch vùng kín bị suy yếu, niêm mạc âm đạo mỏng và khô hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển nhanh chóng.

Dưới đây là 4 thói quen phổ biến mà hầu hết chị em đều mắc phải, đang gián tiếp gọi mời vi khuẩn và bệnh tật vào cơ thể:

1. Để đồ lót qua đêm, gom nhiều ngày mới giặt

Ảnh minh họa

Vì bận rộn hoặc thiếu hiểu biết mà nhiều chị em có thói quen để đồ lót đã qua sử dụng qua đêm, thậm chí gom nhiều ngày mới giặt. Sau một ngày, đồ lót đã hấp thụ mồ hôi, da chết và dịch tiết âm đạo; nếu không giặt ngay mà để trong môi trường ẩm ướt như thau chậu, vi khuẩn và nấm mốc sẽ phát triển cực mạnh, bám sâu vào vải và rất khó loại bỏ hoàn toàn. Khi mặc lại, vi khuẩn sẽ xâm nhập, gây ra các bệnh phụ khoa, đặc biệt là ở phụ nữ trung niên vốn đã có hệ miễn dịch vùng kín yếu ớt hơn do thiếu hụt nội tiết tố.

2. Giặt chung nội y với tất hoặc quần áo thông thường

Đây là sai lầm cực kỳ phổ biến. Tất là nơi chứa rất nhiều mồ hôi, vi khuẩn và nấm mốc từ chân, như Staphylococcus aureus và Escherichia coli. Việc giặt chung đồ lót với tất, hoặc thậm chí với quần áo thường ngày, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các loại vi khuẩn này. Khi chúng xâm nhập vào vùng kín nhạy cảm, chúng có thể gây viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu, và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa nghiêm trọng hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh khi cơ chế tự bảo vệ của cơ thể đã suy giảm.

3. Dùng nhiều nước giặt hoặc chất tẩy rửa mạnh

Nhiều chị em lầm tưởng rằng dùng nhiều nước giặt hoặc chất tẩy rửa mạnh sẽ giúp nội y sạch sẽ hơn, nhưng thực tế đây là một sai lầm nghiêm trọng. Các hóa chất tẩy rửa mạnh có thể làm hỏng cấu trúc vải, và quan trọng hơn, gây kích ứng mạnh cho da và niêm mạc vùng kín. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men phát triển, gây ra viêm nhiễm phụ khoa. Việc để lại dư lượng hóa chất trên đồ lót còn có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài, bao gồm nguy cơ kích ứng ung thư. Các chuyên gia khuyên nên dùng nước giặt dịu nhẹ, chuyên dụng và chỉ dùng một lượng nhỏ.

Ảnh minh họa

4. Giặt đồ lót với nước quá nóng hoặc quá lạnh

Việc giặt nội y bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh đều gây ra tác hại. Nước nóng (trên 60°C) có thể làm hỏng sợi vải co giãn như ren, khiến đồ lót nhanh hỏng, mất độ đàn hồi. Ngược lại, nước lạnh không đủ để hòa tan chất tẩy rửa và làm sạch hoàn toàn các vết bẩn, tạo cơ hội cho vi khuẩn và nấm mốc bám lại trên đồ lót. Việc này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tốt nhất là giặt nội y ở nhiệt độ ấm vừa phải, khoảng 20 độ C đến 40 độ C để đảm bảo đồ sạch mà không làm tổn hại đến chất lượng vải hay hệ sinh thái vùng kín.