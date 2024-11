4 thiết bị là "quái vật ngốn điện" nhưng ít ai để tâm: 80% người dùng xong quên rút phích cắm

Trong nhà bạn có khá nhiều “thủ phạm” gây tốn điện. Đây hầu như là những thiết bị điện đang ở chế độ chờ mà bạn nghĩ là không ảnh hưởng gì nên thường bỏ qua. Điển hình như 4 thiết bị dưới đây được mệnh danh là “quái vật ngốn điện” – nếu không sử dụng, hãy nhớ rút phích cắm ngay để tiết kiệm hóa đơn điện và bảo vệ tuổi thọ của chúng.

1. Điều hòa

Nhiều người có thói quen tắt điều hoà bằng remote và nghĩ rằng như vậy là đủ. Nhưng thực tế, điều hoà vẫn ở chế độ “chờ” và âm thầm tiêu thụ điện năng. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn làm giảm tuổi thọ và số năm sử dụng thiết bị.

Vì vậy,, khi không dùng điều hoà, tốt nhất là rút phích cắm ra vừa để giúp tiết kiệm điện, vừa bảo vệ thiết bị bền lâu hơn.

2. TV và đầu thu truyền hình

Tương tự máy lạnh, TV và đầu thu truyền hình khi tắt bằng remote vẫn tiêu thụ điện dù không hoạt động. Đặc biệt, trong những ngày mưa giông, để TV ở chế độ chờ còn tiềm ẩn nguy cơ chập mạch, hư hỏng thiết bị.

Do đó, vì lý do an toàn và tiết kiệm điện, đừng quên rút phích cắm của TV khi không sử dụng.

3. Sạc điện thoại

Đa số mọi người thường để cục sạc điện thoại hoặc máy tính bảng, laptop cắm cố định vào ổ điện để tiện sử dụng. Song, mặc dù không sạc nhưng bên trong cục sạc vẫn có dòng điện chạy qua, lâu dần sẽ làm giảm tuổi thọ của sạc. Dù điện năng tiêu hao không nhiều nhưng thói quen này vẫn là một sự lãng phí không đáng có.

Hãy tập thói quen rút sạc ra khi không dùng để tránh hỏng thiết bị và tiết kiệm từng chút nhé!

4. Các thiết bị điện trong phòng tắm

Máy sấy tóc, máy giặt hay được đặt trong phòng tắm – một môi trường ẩm ướt và dễ bị bắn nước. Không chỉ tốn điện khi cắm điện lâu ngày, những thiết bị này còn tiềm ẩn nguy cơ điện giật, chập mạch nếu không được bảo quản đúng cách.

Vậy nên tốt nhất là sau khi sử dụng, hãy rút phích cắm của máy sấy tóc và bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát. Với máy giặt, nên rút điện sau khi sử dụng cũng như lắp thêm nắp bảo vệ ổ điện để tránh hơi nước xâm nhập, đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.

Nguồn: Aboluowang