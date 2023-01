4 sao Hàn tuổi Mão hứa hẹn bùng nổ năm 2023: Lee Min Ho tái xuất, Kim Yoo Jung nên duyên với mỹ nam nổi danh

Vậy là năm Quý Mão cuối cùng cũng đã đến. Có thể nói năm nay là một năm hứa hẹn với dàn sao tuổi Mão đình đám của làng phim Hàn. Dưới đây là 5 gương mặt tuổi Mão quen thuộc của phim Hàn được công chúng yêu thích.



Nhắc đến nam thần phim Hàn chắc hẳn không thể nào bỏ qua nam diễn viên sinh năm 1987, Lee Min Ho. Anh được khán giả biết đến thông qua các vai diễn đã làm nên thương hiệu "công tử" như "chàng xoăn" Go Jun Pyo trong Vườn Sao Băng, hay Kim Tan trong The Heirs. Mặc dù thường gây tranh cãi với diễn xuất, song, không thể phủ nhận sức hút của Lee Min Ho khi anh luôn nằm trong top nam diễn viên nổi tiếng nhất xứ Hàn.

Trong năm 2022 vừa qua, anh chàng đã có màn tái xuất khá an toàn trong siêu phẩm Pachinko, một bộ phim có chiều sâu tâm lý được giới mộ điệu đánh giá cao. Với cú chuyển mình này, nam thần được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều vai diễn phá cách hơn. Năm 2023 tới, Lee Min Ho sẽ tái xuất với tựa phim Ask The Stars, phim Hàn này được kỳ vọng cao với sự góp mặt của đội ngũ sản xuất tên tuổi như đạo diễn của It's Okay To Not Be Okay và nữ diễn viên thực lực Gong Hyo Jin. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính bác sĩ phụ khoa có tinh thần trách nhiệm cao Gong Ryong. Anh chi số tiền khổng lồ để được du hành vào vũ trụ với tư cách là khách du lịch.

Có thể nói năm 2022 là một năm tương đối thành công đối với nữ thần Kim Yoo Jung khi cuối cùng cô đã giành lại tình cảm từ khán giả với 20th Century Girl sau nhiều cú trượt dài trên màn ảnh Hàn. Với lối diễn xuất linh hoạt cùng những màn tung hứng tuyệt vời với bạn diễn, nữ thần sinh năm 1999 khuấy động màn ảnh với nhiều hình tượng đa dạng và tiếp tục duy trì sức hút của mình. Gần đây, nữ diễn viên được cho là sẽ đóng chính trong 1 tựa phim lãng mạn, giả tưởng cùng nam thần Song Kang.

Trong số các nam thần tuổi Mèo, Ji Chang Wook có lẽ là nam diễn viên gây tiếc nuối hơn cả. Bởi lẽ, những tưởng sẽ ngày càng giữ vững phong độ sau hàng loạt siêu phẩm như Healer, The K2, thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của Ji Chang Wook lại ngày một mờ nhạt vì chọn sai kịch bản. Năm 2023, nam diễn viên sẽ trở lại với thể loại tội phạm - tâm lý - hành động đã làm nên thương hiệu của anh - The Worst of Evil. Theo đó, người hâm mộ kỳ vọng tác phẩm này sẽ giúp nam diễn viên quay trở lại với ánh hào quang vốn có.

Trong phim mới, Ji Chang Wook sẽ đóng cặp với mỹ nam Squid Game, Wi Ha Jun

Với khả năng biến hóa với các vai diễn đa dạng, Kim So Hyun từng đốn tim khán giả với các vai diễn ở Tiểu Sử Chàng Nokdu, Sông Đón Trăng Lên, Love Alarm,... Sau một năm 2022 im ắng, nữ diễn viên dự kiến tái xuất màn ảnh với 2 siêu phẩm, phim hài lãng mạn Is It A Coincidence?, bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng và Useless Lies, tựa phim tình cảm bí ẩn kể về một người phụ nữ có thể nhận biết được những lời nói dối và một nghi phạm giết người mà không ai tin là vô tội.

Đóng cặp cùng cô ở Useless Lies là mỹ nam Hoàn Hồn, Hwang Min Hyun

Nguồn ảnh: Tổng hợp