4 lý do vì sao bạn nên trồng cây gừng trong nhà

Không chỉ có ứng dụng trong thực phẩm, gừng còn là loại cây có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Gừng là gia vị "quen mặt" trong nhiều món ăn của người Việt. Không chỉ dùng trong ẩm thực, gừng còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Loại củ này được nhắc đến nhờ vị cay, tính ấm và hương thơm đặc trưng.

Những năm gần đây, gừng còn trở thành xu hướng trang trí nhà cửa. Nhiều người trồng gừng bonsai, gừng thủy sinh hoặc đặt chậu gừng nhỏ trong bếp, ban công. Từ một củ gừng tưởng như rất bình thường, cây có thể nảy mầm, vươn lá xanh và tạo dáng lạ mắt.

1. Làm gia vị nấu ăn

Công dụng dễ thấy nhất của gừng là làm gia vị. Gừng có mùi thơm nồng, vị cay ấm, giúp khử mùi tanh của cá, thịt và hải sản. Trong bữa cơm Việt, gừng thường được dùng để kho cá, hấp gà, nấu cháo, pha trà hoặc làm nước chấm.

Nếu trồng gừng trong nhà, gia đình có thể chủ động lấy gừng tươi khi cần. Ngoài củ, lá gừng non cũng có hương thơm nhẹ. Một số người dùng lá gừng để tăng mùi thơm cho món ăn.

2. Làm thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh

Cây gừng

Gừng còn được gọi là sinh khương, can khương. Trong Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, thường dùng để ôn trung, tán hàn, hỗ trợ tiêu hóa.

Y học hiện đại cũng ghi nhận nhiều hợp chất đáng chú ý trong gừng. Theo Johns Hopkins Medicine , gingerol trong gừng có thể hỗ trợ nhu động tiêu hóa. Gingerol là hoạt chất sinh học chính của gừng, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Gừng cũng được nhắc đến với tác dụng hỗ trợ giảm buồn nôn, khó tiêu và đau do viêm xương khớp.

3. Được đánh giá cao về giá trị phong thủy

Trong quan niệm phong thủy, gừng là cây có vị cay, tính ấm. Vì vậy, nhiều người cho rằng cây mang năng lượng dương mạnh mẽ. Củ gừng phát triển thành nhiều nhánh, tượng trưng cho sự sinh sôi, đủ đầy. Lá gừng xanh và mọc thẳng cũng tạo cảm giác vươn lên.

Một số gia đình đặt chậu gừng trong bếp, gần cửa sổ hoặc ban công. Mục đích là tạo sinh khí và làm không gian thêm ấm áp.

4. Cây cảnh độc lạ

Gừng không phải cây cảnh truyền thống, nhưng chính điều này lại tạo sự thú vị. Từ một củ nhỏ, cây có thể mọc mầm, ra lá và tạo dáng tự nhiên. Lá gừng dài, xanh bóng, mọc thành cụm thẳng. Khi trồng trong chậu sứ, bình thủy tinh hoặc chậu bonsai, cây có vẻ đẹp mộc mạc.

Gừng cũng phù hợp với không gian nhỏ. Người sống ở chung cư có thể đặt chậu ở bệ cửa sổ, bàn bếp hoặc ban công. Cây không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đem lại cảm giác xanh mát cho căn nhà.

Cách trồng gừng trong nhà

Muốn trồng gừng trong nhà, nên chọn củ khỏe, còn tươi và có mắt mầm rõ. Chậu trồng cần đủ rộng để củ có không gian phát triển. Gừng thích đất tơi xốp, thoát nước tốt.

Vị trí đặt cây nên có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt kéo dài. Cửa sổ hướng Đông, ban công thoáng hoặc khu vực bếp có ánh sáng là lựa chọn phù hợp. Không nên đặt chậu gừng ở nơi ẩm thấp, bí khí hoặc sát nhà vệ sinh. Đây là môi trường dễ làm cây yếu và củ nhanh hỏng. Khi cây phát triển tốt, người trồng có thể thu hoạch một phần củ.

Ngoài trồng trong đất, gừng còn có thể trồng thủy sinh để làm cảnh. Chỉ cần đặt một phần củ tiếp xúc với nước sạch trong bình thủy tinh. Tuy nhiên, người trồng cần thay nước thường xuyên, tránh để củ ngập hoàn toàn vì dễ bị úng, thối.

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