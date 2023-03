4 local brand Hàn chuyên bán đồ công sở: kiểu dáng siêu trendy, giá lại cực kỳ ''nhẹ ví''

Hàn Quốc nổi tiếng là thiên đường thời trang của châu Á. Bên cạnh những local brand theo đuổi phong cách cool ngầu, ''chất chơi'', còn có những cái tên nổi bật với gu thời trang công sở tối giản và thanh lịch. Điểm chung của những thương hiệu bán đồ công sở chính là kiểu dáng vô cùng casual nên dễ dàng đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của nhiều người, cùng với đó là màu sắc nhã nhặn khiến bạn ''đổ'' ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dưới đây là 4 local brand Hàn được lòng hội chị em công sở mà các nàng nhất định phải biết đến.

Thoughts

Nếu bạn theo đuổi gu thời trang trưởng thành và sang trọng thì Thoughts sẽ là sự lựa chọn đầu tiên và hoàn hảo nhất. Với hội mặc đẹp Hàn Quốc, cái tên này không mấy xa lạ bởi sự đa dạng trong mẫu mã sản phẩm, ấy vậy mà kiểu dáng quần áo của Thoughts lại vô cùng tinh giản và basic. Về màu sắc, local brand này hướng đến những gam màu trung tính gồm trắng, đen, be, xám hay xanh dương nhạt. Nổi bật nhất trong thiết kế của Thoughts phải kể đến những chiếc áo sơ mi thanh lịch, chân váy dài mềm mại và cả những chiếc đầm công sở nữ tính.

Đến nay, Instagram của thương hiệu này đã đạt hơn 82 nghìn người theo dõi và không ngừng cập nhật các thiết kế mới qua từng mùa. Về giá, các item đơn lẻ của Thoughts dao động từ 30,000 - 60,000 Won (tương đương 500k - 1 triệu đồng), áo khoác khoảng 1,5 - 2 triệu, đầm liền từ 1 triệu đồng.

Hiện brand đang có chương trình giảm giá 5% cho toàn bộ sản phẩm, chị em nhanh chóng liên hệ để tậu cho mình item ưa thích nhất nhé.

Nơi mua:Thoughts Giá: từ 500k - 2 triệu

906 Studio

906 Studio là một trong những thương hiệu quần áo Hàn Quốc được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến nhờ sức hút mạnh mẽ của cô nàng chủ shop Kimehwa. Sở hữu hơn 177 nghìn người theo dõi, 906 Studio mang đến cho người mua vô vàn lựa chọn thú vị với nhiều phong cách đa dạng. Không chỉ sản xuất quần áo cho nữ mà local brand này cũng mang đến nhiều thiết kế đẹp mắt cho nam giới lựa chọn, để mọi người thoả sức mua sắm, tân trang bản thân.

Phong cách thời trang mà 906 Studio hướng tới là sự trẻ trung, năng động và tươi tắn. Điều này có thể thấy rõ trong các sản phẩm của hãng. Các thiết kế đều có kiểu dáng hiện đại, bắt kịp xu hướng của thị trường và đặc biệt là màu sắc trang phục vô cùng nổi bật. Có thể nói, quần áo của 906 Studio phù hợp với đối tượng khách hàng trong độ tuổi dưới 30, giúp người mặc thể hiện cá tính và sức trẻ của mình.

Sức ảnh hướng của 906 Studio hiện không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc, mà đã lan rộng sang các nước lân cận. Brand còn tạo tài khoản Instagram tại Nhật, Đài Loan và Quốc tế để khách hàng dễ dàng tiếp cận. Không chỉ có thể mạnh về mẫu mã, quần áo tại shop cũng có mức giá cực kỳ ''dễ thở'', ví dụ như một chiếc áo phông chỉ có 300k, quần vải từ 400k, áo sơ mi từ 500k, váy liền thì khoảng 900k - 1,5 triệu đồng.

Nơi mua: 906 Studio Giá: từ 400k - 2 triệu đồng

Merry Around

Nhẹ nhàng, cổ điển là những từ dùng để miêu tả phong cách thời trang mà Merry Around hướng đến. Cũng chính bởi vậy nên quần áo tại local brand này sẽ phù hợp với các nàng công sở ở độ tuổi U30 - U40. Đến với Merry Around, chị em có thể dễ dàng bỏ túi những item công sở kinh điển như: váy liền, chân váy dài, áo sơ mi... mang gam màu trắng, be nịnh mắt.

Cách chụp ảnh sản phẩm của Merry Around khá đặc trưng bao gồm các góc cận và xa để khách hàng dễ dàng quan sát và nhìn nhận toàn bộ sản phẩm khi được lên dáng. Về tần suất cập nhật mẫu mới, thương hiệu này thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm mới theo từng thời điểm. Chất liệu của quần áo không quá dày hay quá mỏng mà phù hợp để người mua mặc được trong nhiều mùa.

So với các thương hiệu khác, giá bán tại Merry Around không chênh lệch nhiều. Hầu hết, các item đều có giá ngang với mặt bằng chung, ví dụ áo sơ mi khoảng 400k, quần vải từ 600k, áo khoác cũng trong mức 1,2 - 2 triệu đồng. Shop cũng có website riêng để khách hàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

Nơi mua: Merry Around Giá: từ 400k - 2 triệu đồng

Ordinairement

Local brand cuối cùng sẽ giúp chị em thăng hạng phong cách đi làm chính là Ordinairement. Thương hiệu có hơn 145 nghìn người theo dõi này cũng là một cái tên rất được ưa thích tại Hàn Quốc. Ưu điểm lớn nhất của Ordinairement so với 3 brand còn lại là bán đồ hè - đông quanh năm. Tức là, dù đang là mùa hè bạn vẫn có thể sắm được những item mùa đông xinh xẻo nếu cần và ngược lại.

Về phong cách thời trang, Ordinairement không định hướng bản thân theo một lựa chọn cố định mà muốn đem đến cho người mua thật nhiều gợi ý khác nhau và theo nhiều style khác nhau. Lướt một vòng Instagram của local brand này, bạn dễ dàng bắt gặp các món đồ theo phong cách tối giản, Y2K cũng có mà nữ tính hay phá cách cũng không thiếu. Có lẽ chính bởi sự ''nhiệt tình'' này mà Ordinairement vẫn luôn được hội mặc đẹp xứ Kim Chi cưng chiều.

Theo mức giá trên website của brand, nhìn chung nhỉnh hơn so với 3 cái tên còn lại khoảng 5000 - 10,000 Won. Cụ thể, các mẫu áo phông mùa hè có giá khoảng 600k - 1 triệu, áo khoác từ 1,4 - 2,5 triệu, quần và váy từ 600k - 1 triệu đồng. Ngoài ra, brand cũng bán giày dép, phụ kiện theo mùa khác.