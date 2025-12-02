4 kiểu trẻ em này rất KHÓ NUÔI DẠY khi còn nhỏ, nhưng lại có khả năng làm nên chuyện lớn sau này - Nhà bạn có không?

Trong hành trình nuôi dạy con, phần lớn cha mẹ đều mong con mình ngoan ngoãn, nghe lời, dễ chăm, ít làm người lớn đau đầu. Thế nhưng, có những đứa trẻ từ nhỏ đã “quậy không đợi lớn”, khiến người lớn thở dài không biết bao lần.

Nhưng bạn có biết không? Có một số kiểu trẻ tuy khó dạy lúc nhỏ, nhưng lớn lên lại dễ thành tài hơn người khác. Hãy xem nhà mình có “ứng cử viên sáng giá” nào không nhé.

Ảnh minh họa

Trẻ nói nhiều – “chiếc loa mini” trong nhà

Kiểu trẻ này mở mắt ra là nói, gặp gì cũng nói, nhìn gì cũng kể. Câu hỏi của chúng nhiều như sao trên trời, khiến phụ huynh không biết phải trả lời kiểu gì cho kịp. Từ góc độ tâm lý phát triển, trẻ nói nhiều thường có năng lực ngôn ngữ và tư duy rất tốt. Chúng nói không ngừng để tìm hiểu thế giới, để diễn đạt ý tưởng và quan sát của mình.

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy: Trẻ có khả năng ngôn ngữ mạnh thường có lợi thế hơn trong học tập, giao tiếp và tư duy. Điều cha mẹ cần làm không phải “bịt miệng con”, mà là kiên nhẫn lắng nghe và đặt thêm câu hỏi để dẫn dắt.

Gợi ý: Hãy cùng con đọc sách, kể chuyện. Sau khi đọc, hỏi con nghĩ gì, thích nhân vật nào. Điều này giúp con thoả “cơn khát nói”, đồng thời rèn kỹ năng diễn đạt.

Trẻ hiếu động: tinh lực dồi dào, vạn vật đều muốn thử

Đây là nhóm trẻ khiến nhiều cha mẹ… tăng huyết áp. Chúng leo lên ghế, nhảy xuống đất, phá đồ chơi, vẽ đầy tường. Nhà cửa luôn trong tình trạng “sau cơn bão”.

Nhưng sự thật là: trẻ càng hiếu động, sự tò mò và óc khám phá càng lớn. Chúng dùng cơ thể để học, để thử, để kiểm chứng cách thế giới hoạt động.

Những đứa trẻ nghịch phá hôm nay, rất có thể là những người có tư duy sáng tạo mạnh mẽ trong tương lai.

Cách giúp con phát triển đúng hướng:

– Tạo khu vực chơi an toàn để con thoải mái vận động.

– Khi con phá một món đồ, hãy cùng con sửa lại.

– Dẫn dắt con hiểu nguyên lý hoạt động bên trong.

Khi đó, sự nghịch ngợm sẽ biến thành năng lực.

Trẻ bướng bỉnh: có chính kiến từ sớm

Loại này thì “nói một đằng, làm một nẻo”, đã thích gì là giữ khư khư, không ai thuyết phục nổi. Nhiều cha mẹ than rằng nói con không nghe, dạy con cực vô cùng. Nhưng chính sự “cứng đầu” ấy lại là nền tảng của bản lĩnh.

Những đứa trẻ biết kiên trì, không dễ bị tác động bên ngoài, sau này thường có ý chí mạnh mẽ, biết bảo vệ quan điểm và mục tiêu.

Nghiên cứu cho thấy: Trẻ có chính kiến thường bền chí hơn khi gặp khó khăn và có tố chất lãnh đạo.

Phụ huynh nên:

– Lắng nghe lý do con muốn làm điều đó.

– Nếu hợp lý, hãy cho phép; nếu không hợp lý, hãy dùng “dữ liệu và hiện tượng” để con tự nhận ra.

Ví dụ: Con nhất quyết đòi mặc áo len ngày nắng nóng → Cùng con xem dự báo thời tiết → con sẽ tự điều chỉnh quyết định. Đó chính là “giáo dục bằng thực tế”.

Trẻ thích tháo lắp: thiên hướng kỹ thuật, khoa học

Nhà nào có kiểu trẻ này thì đồ vật trong nhà… chưa chắc sống lâu. Từ điều khiển TV, đồng hồ, đến robot, lego, cứ vào tay con là bị tháo tung. Nhìn thì đau đầu, nhưng thực ra đây là biểu hiện của tư duy logic và óc quan sát cực mạnh.

Rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ… đều từng bắt đầu sự nghiệp bằng việc “phá đồ” khi còn nhỏ.

Cha mẹ có thể hướng dẫn bằng cách:

– Cho con các bộ đồ chơi lắp ráp, mô hình máy móc.

– Hướng dẫn sử dụng tua vít an toàn.

– Yêu cầu: Tháo xong phải lắp lại!

Điều này rèn cả tư duy, kỹ năng, lẫn trách nhiệm.

Đừng vội kết luận “khó dạy là hư”, có khi con bạn đang rất đặc biệt

Bốn kiểu trẻ “khó nuôi” ở trên thật ra không hề khó, chỉ là khác biệt.

Mỗi kiểu đều mang một thế mạnh tự nhiên mà nếu được dẫn dắt đúng cách, sẽ trở thành tài sản lớn của con sau này.

Con nói nhiều → Tư duy nhanh, giỏi giao tiếp.

Con nghịch → Có sáng tạo, dám thử nghiệm.

Con bướng bỉnh → Có bản lĩnh, kiên trì.

Con hay tháo đồ → Có tư duy kỹ thuật, thích khám phá.

Cha mẹ đừng vội nản lòng khi con khiến mình mệt.

Hãy kiên nhẫn, đồng hành, nhìn sâu vào những đặc điểm ẩn sau hành vi.

Biết đâu, những “tiểu quỷ” làm bạn đau đầu mỗi ngày lại chính là “niềm kiêu hãnh lớn nhất” của bạn trong tương lai.