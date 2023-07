3 viễn cảnh của BLACKPINK: ở lại YG, gia nhập công ty con hoặc hoạt động cá nhân

Sau 7 năm hoạt động, BLACKPINK hiện sắp kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment vào tháng 8 năm nay. Ở thời điểm hiện tại, cả 4 cô gái đều là những ngôi sao toàn cầu và có nhiều hướng đi mà vẫn có thể thành công.

BLACKPINK và sự phụ thuộc của YG Entertainment

Chính vì vậy, hàng loạt tin đồn liên quan tới vấn đề rời nhóm đã nổ ra. Cụ thể, cách đây 2 ngày, giá cổ phiếu của YG đã giảm mạnh xuống hơn 8% sau khi có tin đồn cho rằng Lisa khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng. Trước đó, mỗi khi xuất hiện đồn đoán về việc một thành viên không gia hạn hợp đồng, cổ phiếu YG đều sụt giảm. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của BLACKPINK tại YG cũng như mức độ chú ý của khán giả vào động thái của nhóm sau khi hết hạn hợp đồng.

Sau 7 năm hoạt động, BLACKPINK vẫn là một trong những cái tên được khán giả mong đợi nhất khi nhắc tới K-Pop (Ảnh: Getty Images)

Sau khi Big Bang dừng hoạt động vào năm ngoái, công ty bị phụ thuộc vào BLACKPINK hơn bao giờ hết. Trong quý 3/2022, BLACKPINK chiếm 90% doanh thu album của YG. Vì vậy, nếu BLACKPINK chọn rời khỏi công ty, YG chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chênh lệch doanh thu đáng kể.

Tính đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-Pop duy nhất thực hiện được tour diễn vòng quanh thế giới với quy mô 1,5 triệu khán giả. Nhóm cũng là hiện tượng toàn cầu khi gây chú ý tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Do vậy, nếu như để tuột mất BLACKPINK, YG cũng mất đi "át chủ bài".

Ở lại YG, gia nhập công ty con The Black Label hay theo đuổi hoạt động cá nhân?

(Ảnh: Allkpop)

Hiện có 3 lựa chọn mà các thành viên BLACKPINK có thể phải suy nghĩ. Kịch bản đầu tiên là cả bốn thành viên Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa sẽ gia hạn hợp đồng với YG Entertainment. Đối với YG, họ không thể để mất bất kì thành viên BLACKPINK nào cả. Chính vì vậy, có khả năng việc gia hạn hợp đồng sẽ diễn ra với những điều khoản có lợi hơn cho nhóm.

Thực tế là bản thân các thành viên cũng đã "bóng gió" về việc gia hạn hợp đồng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Singapore. Vào thời điểm đó, Rosé khẳng định: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ âm nhạc của chúng tôi. BLACKPINK sẽ không đi đâu cả".

Tuy nhiên, hiện YG vẫn chưa đưa ra bất kì tuyên bố chính thức nào về tình trạng gia hạn hợp đồng ngoài việc đề cập rằng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.

Tin đồn Lisa rời YG Entertainment từng khiến công ty sụt giảm 8% cổ phiếu (Ảnh: Getty Images)

Kịch bản thứ hai của BLACKPINK là nhóm có thể gia nhập The Black Label. Đây là công ty con trực thuộc YG và do nhà sản xuất âm nhạc Teddy đứng đầu. Teddy cũng là người sản xuất hàng loạt bản hit cho nhóm kể từ khi ra mắt, do đó anh có mối quan hệ sâu sắc với BLACKPINK nhiều hơn những nghệ sĩ khác. Vì vậy, cũng có khả năng 4 cô gái sẽ chọn công ty con để tiếp tục hoạt động nhóm một cách thoải mái và tự do hơn.

Trước BLACKPINK, Taeyang của Big Bang cũng đã rời YG và kí hợp đồng với The Black Label. Chính vì vậy, việc nhóm tiếp bước đàn anh để gia nhập công ty này với sự phát triển độc lập hơn cũng là điều dễ hiểu.

Cuối cùng, BLACKPINK có thể sẽ tách nhóm và hoạt động cá nhân. Nếu trường hợp này xảy ra, mỗi thành viên có thể tự chọn công ty mong muốn và kí hợp đồng riêng biệt. Một số thành viên có thể ở lại YG, một số có thể sẽ rời đi. Đây là kịch bản thực tế mà những người hâm mộ có thể phải chấp nhận.

Ở thời điểm hiện tại, cả 4 thành viên đều đã tự xây dựng cho mình tên tuổi riêng và có chỗ đứng riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc, thời trang và thậm chí là cả điện ảnh. Thu nhập của mỗi người cũng tăng lên ngang bằng với một công ty cỡ trung. Hơn nữa, thực tế là 4 thành viên đều hoạt động cá nhân nhiều hơn so với các hoạt động nhóm. Do đó, việc mỗi thành viên đứng riêng biệt và hoạt động độc lập có lẽ không phải viễn cảnh quá lạ lẫm với những người hâm mộ.

(Ảnh:Allkpop)

Đặc biệt, Lisa - thành viên đến từ Thái Lan và là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm - hiện vô cùng nổi tiếng tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Nữ thần tượng được đồn đoán nhận hàng trăm cuộc gọi, lời mời từ những công ty toàn cầu.

Hơn nữa, không giống như trước đây, việc chấm dứt hợp đồng độc quyền đồng nghĩa với việc nhóm nhạc tan rã. Trong thời đại ngày nay, các nhóm nhạc sau khi rời khỏi công ty và tập trung hoạt động cá nhân vẫn có thể hội ngộ và phát hành âm nhạc như một nhóm. Tuy nhiên, để điều này có thể xảy ra, BLACKPINK cần có một cuộc thảo luận suôn sẻ với YG Entertainment do công ty này sở hữu thương hiệu của nhóm.