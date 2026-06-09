3 tuổi dễ gặp cơ hội mua đất giá tốt từ nay đến cuối năm: Nếu chuẩn bị sẵn tài chính, khả năng chốt được mức giá hời khá cao

Từ nay đến cuối năm, thị trường bất động sản được nhiều chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục xuất hiện những đợt điều chỉnh cục bộ, đặc biệt ở các khu vực vùng ven, đất nền đã tăng nóng hoặc những tài sản cần bán nhanh.

Theo góc nhìn tử vi phương Đông, có 3 con giáp được đánh giá dễ gặp vận may liên quan đến nhà đất, đất đai và tài sản tích lũy.

Lưu ý, nội dung chỉ mang tính tham khảo. Cơ hội chỉ thực sự đến với những người đã có kế hoạch tài chính rõ ràng và chủ động tìm hiểu thị trường.

Tuổi Thìn: Càng kiên nhẫn càng dễ gặp được mảnh đất phù hợp

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn người tuổi Thìn có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn về việc tích lũy tài sản lâu dài. Không ít người tuổi này sẽ bắt đầu quan tâm đến đất nền, nhà phố hoặc các khu vực đang phát triển hạ tầng.

Điểm đáng chú ý là vận trình của tuổi Thìn trong giai đoạn tới không nằm ở việc "mua nhanh thắng nhanh" mà ở khả năng gặp được những cơ hội bất ngờ thông qua người quen, bạn bè hoặc các mối quan hệ công việc.

Một số người tuổi Thìn có thể nhận được thông tin về:

- Mảnh đất chủ cần bán gấp.

- Đất thừa kế muốn sang nhượng nhanh.

- Nhà đất ở khu vực chuẩn bị có hạ tầng mới.

- Những tài sản đã giảm giá sau thời gian dài không giao dịch.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cần tránh tâm lý sốt ruột. Nhiều trường hợp, chỉ cần chờ thêm vài tuần hoặc vài tháng, mức giá có thể tốt hơn đáng kể.

Nếu đang có ý định mua đất, người tuổi Thìn nên ưu tiên chuẩn bị sẵn nguồn vốn đối ứng và kiểm soát tỷ lệ vay ở mức an toàn.

Tuổi Dậu: Dễ gặp quý nhân hỗ trợ thông tin nhà đất

Trong số các con giáp, tuổi Dậu được đánh giá là nhóm có khả năng nhận được thông tin sớm hơn người khác trong các giao dịch bất động sản.

Không phải lúc nào điều này cũng đồng nghĩa với việc kiếm được khoản lợi nhuận lớn, nhưng nó giúp người tuổi Dậu tiếp cận được những cơ hội mà nhiều người chưa biết đến.

Từ nay đến cuối năm, tuổi Dậu dễ gặp:

- Người quen giới thiệu lô đất phù hợp.

- Cơ hội mua tài sản dưới giá thị trường.

- Các thương vụ chuyển nhượng nội bộ.

- Nhà đất có vị trí đẹp nhưng chưa được nhiều người chú ý.

Đặc biệt, những người tuổi Dậu đang có kế hoạch an cư hoặc mua tài sản để tích lũy dài hạn có thể gặp nhiều thuận lợi hơn so với đầu năm.

Điều cần lưu ý là tuổi Dậu thường khá kỹ tính. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm.

Sự cẩn trọng giúp tránh rủi ro, nhưng đôi khi việc phân tích quá lâu có thể khiến cơ hội trôi qua. Nếu đã nghiên cứu kỹ pháp lý, vị trí và khả năng tài chính của bản thân, tuổi Dậu nên đưa ra quyết định trong thời gian hợp lý thay vì chờ đợi một mức giá hoàn hảo.

Tuổi Hợi: Tài chính ổn định hơn, dễ hiện thực hóa kế hoạch mua đất

Nhiều người tuổi Hợi đã ấp ủ kế hoạch mua đất từ khá lâu nhưng chưa thực hiện được vì áp lực tài chính hoặc những khoản chi phát sinh trong gia đình.

Từ nay đến cuối năm, dòng tiền của tuổi Hợi được dự báo có xu hướng ổn định hơn. Một số người có thể:

- Nhận thêm khoản thu nhập ngoài dự kiến.

- Hoàn tất việc xử lý nợ hoặc nghĩa vụ tài chính.

- Tích lũy đủ khoản tiền đặt cọc.

- Nhận được hỗ trợ từ gia đình.

Nhờ đó, những kế hoạch từng bị trì hoãn có cơ hội được kích hoạt trở lại.

Điều đáng chú ý là tuổi Hợi không nhất thiết phải tìm kiếm những khu vực quá "nóng". Thay vào đó, các khu vực đang phát triển chậm nhưng ổn định, có dân cư hiện hữu và hạ tầng từng bước hoàn thiện có thể phù hợp hơn với mục tiêu tích lũy dài hạn.

Nhiều chuyên gia bất động sản cũng cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc mua đúng giá quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố tìm nơi tăng giá nhanh.

Cơ hội chỉ thuộc về người đã chuẩn bị sẵn

Dù vận may có xuất hiện hay không, yếu tố quyết định vẫn là năng lực tài chính và sự chuẩn bị của mỗi người.

Thực tế cho thấy, những người mua được bất động sản với mức giá tốt thường có một số điểm chung:

Việc chuẩn bị Lợi ích Có sẵn khoản tiền đặt cọc Chốt giao dịch nhanh Theo dõi thị trường thường xuyên Nhận biết cơ hội sớm Không vay quá sức Giảm áp lực tài chính Xác định rõ mục tiêu mua Tránh quyết định cảm tính Kiểm tra pháp lý kỹ lưỡng Hạn chế rủi ro

Từ nay đến cuối năm, tuổi Thìn, tuổi Dậu và tuổi Hợi được xem là những con giáp có khả năng gặp cơ hội liên quan đến nhà đất rõ nét hơn. Tuy nhiên, vận may chỉ là yếu tố hỗ trợ. Một mảnh đất giá tốt không nằm ở việc xuất hiện đúng lúc, mà ở việc người mua có đủ sự chuẩn bị để nắm bắt nó hay không.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm