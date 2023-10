3 nhóm thực phẩm giúp chị em hồi xuân, ăn mỗi ngày sẽ chẳng lo già

Lão hóa là câu chuyện không thể tránh được của tạo hóa. Thế nhưng, các nghiên cứu khoa học cho thấy, chị em hoàn toàn có thể kéo dài thanh xuân, trì hoãn lão hóa một cách tự nhiên thông qua ăn uống hàng ngày.

Theo BS Trương Quang Hải (Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội), dưới đây là 3 nhóm thực phẩm giúp chị em hồi xuân. Nếu ăn thường xuyên sẽ chẳng sợ lão hóa, dù ở độ tuổi nào cũng luôn thấy mình trẻ trung, phơi phới. Đặc biệt, chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản sẽ được hưởng lợi đủ đường nhờ công dụng trẻ hóa buồng trứng, sung mãn "cuộc yêu".

Chị em hoàn toàn có thể kéo dài thanh xuân, trì hoãn lão hóa một cách tự nhiên thông qua ăn uống hàng ngày. (Ảnh minh họa)

1. Thực phẩm chứa estrogen thiên nhiên

Estrogen là một loại hormone sản sinh giúp cho chị em trẻ hóa buồng trứng, càng ngày càng hưng phấn trong "chuyện yêu". Nó cũng là nhóm thực phẩm quan trọng giúp duy trì làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Theo chuyên gia, một số triệu chứng lão hóa có thể xuất hiện khi mức độ estrogen giảm. Bắt đầu từ việc thay đổi tâm trạng rất nhanh, hay cáu gắt, khó ngủ, đau ngực, rụng tóc và đau khi quan hệ tình dục do giảm dịch nhờn âm đạo.

Khi đó, chị em sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn mặn nồng "chuyện yêu", kinh nguyệt rối loạn... cuộc sống vợ chồng ít nhiều không còn hạnh phúc viên mãn.

Chị em ăn nhiều thực phẩm chứa estrogen giúp hồi xuân, chống lão hóa. (Ảnh minh họa)

Bởi vậy, BS Hải khuyên, chị em hãy ăn nhiều thực phẩm chứa estrogen như trái cây, các loại rau củ, đậu nành, đậu phụ, đậu tương và các loại đậu khác, các loại hạt...

Cùng với đó hãy duy trì những thói quen như tập thể dục nhịp điệu, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để cơ thể có điều kiện tốt nhất sản sinh estrogen, giúp trẻ hóa từ bên trong cơ thể, phòng chống lão hóa tốt nhất.

2. Thực phẩm có chứa omega-3

BS Hải nhận định, omega-3 là một loại axit béo không no vô cùng thiết yếu cho cơ thể. Bản thân chúng ta không thể tự tổng hợp và tạo ra omega-3 được. Do đó, cách duy nhất để cung cấp loại axit béo này cho cơ thể là ăn các loại thực phẩm giàu omega-3.

Axit béo omega-3 cũng được chứng minh là có tác dụng cực kì tốt trong điều trị chống khô mắt. Loại chất này rất hữu ích trong việc xây dựng khả năng miễn dịch và giảm viêm trong cơ thể, kể cả viêm nhiễm vùng kín. Đặc biệt, khi ăn thực phẩm chứa chất béo tốt như omega-3 sẽ tăng khả năng tiết dịch ở một số nơi, nhất là vùng kín của chị em phụ nữ. Nó cũng giúp giảm tỉ lệ cáu gắt, nóng giận của các chị em, giúp phụ nữ luôn cảm thấy mình trẻ trung, tự tin.

Omega-3 rất hữu ích trong việc xây dựng khả năng miễn dịch và giảm viêm trong cơ thể, kể cả viêm nhiễm vùng kín.

Axit béo omega-3 có trong thành phần của các loại cá như cá thu, cá mòi, cá ngừ, cá hồi... Đặc biệt, nó có trong thành phần nhiều loại hạt như hạt óc chó, hạt bí, hạt hướng dương, hạt đậu và các loại rau có màu xanh đậm. Đây đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nói chung.

3. Thực phẩm giàu vitamin C, axit amin

Bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C sẽ làm tăng khả năng sản sinh collagen, elastin và những tế bào mới, giúp cho da căng mọng, tươi trẻ hơn.

Vitamin C có nhiều trong ổi, ớt chuông đỏ, dâu tây, kiwi, đu đủ, cam, bông cải xanh, cải bó xôi, súp lơ… Vitamin C là một loại vitamin hòa tan trong nước và không được lưu trữ trong cơ thể. Vì cơ thể bạn không dự trữ hoặc tự sản xuất vitamin C nên bạn cần bổ sung hàng ngày.

Vitamin C có nhiều trong ổi, ớt chuông đỏ, dâu tây, kiwi, đu đủ, cam, bông cải xanh, cải bó xôi, súp lơ…

Chuyên gia chia sẻ thêm, hiện nay có rất nhiều cách bổ sung vitamin C. Bạn có thể chọn cách bổ sung để phòng chống lão hóa bằng việc ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C hoặc sử dụng viên uống vitamin C.

Ngoài ra, nhóm thực phẩm giàu axit amin cũng có vai trò quan trọng giúp chị em hồi xuân, chống lão hóa từ bên trong. Các axit amin như glyxin có nhiều trong các loại da động vật như da lợn, da gà và các loại thực phẩm chứa protein khác nhau. Proline có trong lòng trắng trứng, đậu nành, sữa, phô mai, thịt bò và bắp cải, măng tây...