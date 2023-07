3 kiểu giày nàng có chiều cao khiêm tốn không nên mua về

Giày cao gót được coi là món bảo bối lợi hại giúp chị em ăn gian chiều cao cũng như tôn lên đường nét mềm mại của vóc dáng. Thế nhưng, không phải kiểu giày nào cũng có thể phát huy hết các ưu điểm đó.

Thực tế, có rất nhiều mẫu giày cao gót ''dìm dáng'' sẽ khiến đôi chân của bạn trở nên nặng nề và tạo cảm giác ngắn hơn. Để không mua phải những kiểu giày này, chị em nên ghi nhớ ngay 3 kiểu giày cần tránh sau đây:

Giày quai to

Những đôi giày cao gót quai to sẽ tạo cho chị em cảm giác chắc chắn, khi vận động mạnh không bị tuột ra khỏi chân. Tuy nhiên, kiểu giày này cũng có những nhược điểm cần lưu ý. Đầu tiên là phần quai bản to sẽ tạo cảm giác khó chịu khi sử dụng trong nhiều giờ. Ngoài ra, chúng còn khiến đôi chân bị bo ép, tạo cảm giác cục mịch, nặng nề khi di chuyển. Các cô nàng thấp bé diện mẫu giày này sẽ bị dìm chiều cao thậm tệ, vì vậy bạn nhất định không nên mua về.

Giày quai chằng chịt

Tương tự như giày quai to, nếu đôi giày cao gót của bạn có số lượng quai quá nhiều thì chúng cũng là một điểm trừ cực mạnh. Lý do là bởi, số lượng quai càng nhiều thì càng làm đôi chân thiếu thanh thoát và mềm mại. Khi phối đồ với bất kỳ trang phục nào cũng trở nên khó khăn và hạn chế. Thay vì mua những đôi giày nhiều quai, bạn nên đầu tư cho giày sandal quai mảnh hoặc giày cao gót mũi nhọn cho an toàn.

Giày đế độn, gót dày

Kiểu giày thứ 3 được rất nhiều chị em ưa chuộng, nhưng chúng lại khiến chủ nhân bị mất điểm phong cách. Đó chính là giày đế độn, gót dày.

Phần đế được độn thêm vài cm cùng với độ dày của gót sẽ khiến đôi giày của bạn trông khổng lồ hơn. Khi đi vào chân, chúng không chỉ tạo cảm giác nặng nề, khó chịu mà còn phô diễn rõ hơn chiều cao hạn chế của các cô nàng nấm lùn. Trên thị trường hiện có vô số dáng giày cao gót xinh xắn mà vẫn có khả năng tôn dáng. Tiêu biểu nhất phải kể đến giày mũi nhọn, giày slingbacks hay sandal quai mảnh.