3 điều các tín đồ săn sale không thể bỏ lỡ trong Tuần Lễ Cảm Ơn của UNIQLO

Cứ mỗi dịp tháng 6 và tháng 12 hằng năm, các cửa hàng UNIQLO lại nhộn nhịp, tưng bừng bởi không khí mua sắm của Tuần Lễ Cảm Ơn. Mặc dù mới gia nhập thị trường Việt Nam 4 năm nhưng hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo khách hàng Việt vì ý nghĩa văn hoá độc đáo.



Đối với thị trường Nhật và một số thị trường khác nơi UNIQLO đang hoạt động, Tuần Lễ Cảm Ơn có thêm một tên gọi khác là Kanshasai; "Kansha" mang ý nghĩa tri ân và "sai" có nghĩa là lễ hội. Tháng 12 này, Tuần Lễ Cảm Ơn, diễn ra từ 1-7/12, trở nên đặc biệt hơn cả vì đánh dấu cột mốc 4 năm của UNIQLO tại Việt Nam và mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ưu đãi độc quyền cho các trang phục LifeWear được yêu thích

Dù chưa diễn ra nhưng Tuần Lễ Cảm Ơn đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng, trong đó có cả những người nổi tiếng như diễn viên Bảo Thanh, travel blogger Tâm Bùi, travel blogger Khoai Lang Thang vì đây là dịp UNIQLO mở loạt ưu đãi cho các trang phục thu đông được yêu thích nhất.

Tiết lộ trên trang cá nhân, Khoai Lang Thang chia sẻ bản thân là "fan cứng" của UNIQLO và hào hứng hẹn fan mua sắm trong dịp đặc biệt này: "Khoai thích mặc đồ đơn giản, áo thun layer sơ mi mặc hoài, nên kiểu đồ tối giản của UNIQLO Khoai thích lắm, tủ đồ của Khoai giờ mở ra chắc hơn nửa từ UNIQLO rồi. Mà sắp tới đây ngày 01/12/2023 là diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, mọi người nhớ đến nha, nhiều khi lại gặp Khoai đang đi gom đồ đó haha".

Anh chàng travel blogger Khoai Lang Thang hẹn fan mua sắm tại Tuần Lễ Cảm Ơn

Không chỉ Khoai Lang Thang, rất nhiều bạn trẻ cũng thể hiện sự thích thú vì đây là lần đầu tiên trong mùa thu đông, nhiều sản phẩm áo khoác biểu tượng của UNIQLO được ưu đãi như Ultra Light Down. Những ai đang "tăm tia" chiếc áo phao lông vũ Ultra Light Down trứ danh với chỉ số giữ nhiệt lên đến 640 thì đây là cơ hội "chốt đơn" khi áo từ 1.668.000 VNĐ còn 1.275.000 VNĐ. Nổi tiếng với khả năng giữ ấm, lại siêu gọn nhẹ, có thể gấp gọn trong túi nhỏ, Ultra Light Down là ý tưởng tuyệt vời cho mùa đông này.

Áo khoác phao lông vũ Ultra Light Down ấm - gọn - nhẹ lần đầu tiên được ưu đãi trong năm nay

Vẫn là một dòng sản phẩm must-have trong tủ đồ mùa thu đông, HEATTECH Áo Giả Lông Cừu Cổ Lọ Dài Tay cũng góp mặt trong Tuần Lễ Cảm Ơn với mức giá ưu đãi chỉ còn 293.000 VND. Chưa đến 300.000 VNĐ, bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc áo với chất vải giữ ấm độc quyền kết hợp cùng sự mềm mịn, dễ chịu của chất liệu giả lông cừu rất thích hợp trở thành món quà tặng ấm áp, ý nghĩa cho dịp giáng sinh sắp tới.

HEATTECH Áo Giả Lông Cừu Cổ Lọ Dài Tay là món quà tặng giáng sinh lý tưởng sắp tới

Tuần Lễ Cảm Ơn còn mang đến loạt ưu đãi từ các đối tác như JCB, be

Quà tặng bình giữ nhiệt với họa tiết 22 cửa hàng độc đáo

Bên cạnh nhiều ưu đãi về sản phẩm, khi mua sắm đơn hàng trị giá từ 1.699.000 VND trở lên, khách hàng cũng sẽ nhận được một chiếc bình giữ nhiệt với hoạ tiết là tên 22 cửa hàng UNIQLO tại 4 tỉnh thành được sắp xếp một cách sáng tạo.

Quà tặng bình giữ nhiệt được tặng ngẫu nhiên màu sắc và số lượng có hạn

Travel Blogger Tâm Bùi - một trong những fan UNIQLO lâu năm có cơ hội sở hữu sớm chiếc bình đặc biệt này chia sẻ sự thích thú với hoạ tiết đầy ý nghĩa. Chiếc bình không chỉ gọn gàng để đựng trong Túi Bán Nguyệt Mini Đeo Chéo mà còn dễ dàng mang theo trong các hoạt động thường ngày.

Anh Tâm Bùi yêu thích thiết kế độc đáo của chiếc bình giữ nhiệt trong Tuần Lễ Cảm Ơn sắp tới

Hay cô nàng diễn viên Bảo Thanh cũng mách fan "chiến lược mua sắm" để vừa có quần áo đẹp, vừa được quà mang về: "Tuần Lễ Cảm Ơn sẽ được diễn ra tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cả UNIQLO Online. Khi mua hàng mọi người sẽ được nhận được những phần quà hấp dẫn, như chiếc bình đỏ mà gia đình mình đang có ở đây nè".

Diễn viên bảo Thanh và cả gia đình hào hứng với món quà dễ thương từ UNIQLO

Thưởng thức cafe sáng khi ghé thăm cửa hàng

Năm nay, UNIQLO mang đến cà phê Nescafé Latte (hộp 180ml) cho 100 khách hàng đầu tiên đến các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc mua sắm trong 3 ngày từ ngày 01-03/12/2023. Còn gì bằng vừa thưởng thức vị béo ngậy của sữa, thơm dịu mùi cà phê vừa khám phá các ưu đãi trong không khí mua sắm rộn ràng của Tuần Lễ Cảm Ơn.

Tham khảo thông tin chi tiết của sự kiện Tuần lễ cảm ơn KANSHASAI tại đây: https://www.uniqlo.com/vn/vi/special-feature/kanshasai