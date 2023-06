3 bí quyết giúp “Nữ hoàng rating” Shin Hye Sun cao 1m72 nhưng chỉ nặng 49kg và có “vòng eo A4”

Nữ diễn viên Hàn Quốc Shin Hye Sun đã vô cùng quen mặt với các “mọt phim” Việt bởi nhiều tác phẩm đình đám, đạt rating (tỷ lệ người xem) cao. Tiêu biểu như: Tuổi Thanh Xuân, Huyền thoại biển xanh, Vẫn mãi tuổi 17, Sứ mệnh cuối cùng của Thiên sứ, Chàng Hậu - Mr. Queen…

Shin Hye Sun không chỉ nổi tiếng bởi khả năng diễn xuất mà còn quản lý vóc dáng rất tốt (Ảnh từ Instagram nhân vật)

Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1989 đang “gây bão” mạng xã hội với vai nữ chính trong bộ phim “Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19” (See You in My 19th Life). Bởi bên cạnh khả năng diễn xuất đỉnh cao thì nhan sắc và thân hình của cô cũng trở thành đề tài thảo luận rất sôi nổi.

Shin Hye Sun cao 1m72 nhưng cân nặng luôn duy trì ở khoảng 49kg, chỉ số BMI không vượt quá 17 (hiện tại là 16,56). Đặc biệt, vẻ bề ngoài của cô vô cùng trẻ trung so với tuổi 34, thân hình khá săn chắc chứ không quá yếu đuối và “vòng eo A4” khiến nhiều người ghen tỵ. “Vòng eo A4” tức là chiều ngang eo không lớn hơn chiều ngang của tờ giấy A4 khi đặt dọc (21cm). Tên gọi là này xuất phát từ trào lưu khoe hình thể nổi tiếng trên mạng xã hội của các cô gái trẻ Châu Á.

Câu “có thể đẹp tự nhiên nhưng không thể tự nhiên mà đẹp mãi hoặc ngày càng đẹp” rất hợp với Shin Hye Sun. Cô từng chia sẻ rằng có 3 bí quyết giúp mình luôn kiểm soát cân nặng và quản lý hình tượng tốt như vậy, đó là:

1. Kiểu nhịn ăn gián đoạn của Shin Hye Sun

Giống như rất nhiều sao Hàn khác, việc kiểm soát chế độ ăn uống vô cùng quan trọng với Shin Hye Sun. Cô từng nhiều lần tiết lộ với báo giới rằng mình áp dụng chế độ ăn kiêng gián đoạn để giữ dáng.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ rằng với chiều cao và khung xương của mình, khi cô tăng cân một chút sẽ ảnh hưởng nhiều tới vai diễn. Ví dụ như việc khó thể hiện các vai nữ tính, yếu đuối hoặc không được “đẹp đôi” khi sánh đôi cùng các bạn diễn nam như ý muốn.

Tuy ít khi mặc đồ khoe dáng nhưng trong phim mới, khán giả vẫn xuýt xoa trước thân hình của Shin Hye Sun (Ảnh cắt từ phim “Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19”)

Shin Hye Sun cũng cho biết mình không có quá nhiều thời gian để tập thể dục. Thay vào đó, cô nhịn ăn gián đoạn với mốc thời gian 13 tiếng, thay vì phương pháp 16:8 thông thường. Tức là nhịn ăn (chỉ uống nước) trong 13 tiếng liên tục sau đó ăn những món mình thích trong khoảng 3 - 4 giờ sau đó. Trong những giai đoạn cần ép cân, cô sẽ sắp xếp thời gian nhịn ăn sao cho 1 ngày mình chỉ ăn một bữa. Cô cho rằng điều này không chỉ giúp cô giữ dáng mà còn tập trung hơn khi làm việc trên trường quay.

2. Chọn thực phẩm giàu protein

Rất nhiều khán giả ngưỡng mộ vòng eo nhỏ và mỏng của Shin Hye Sun. Mặc dù trong bộ phim “Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19” đang phát sóng, cố hiếm khi diện trang phục hở eo nhưng vẫn không thể che giấu đi vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa nào của mình tại nhiều cảnh phim. Ví dụ như khi diện áo thun ôm sát dáng lửng cùng quần jean, khi mặc váy liền thân ôm dáng hay trong những cảnh chạy bộ, bị ướt dưới mưa.

Ít ai biết rằng nữ diễn viên từng thường xuyên “phát cuồng” vì món ăn vặt như mì gói, gà rán. Cô nàng từng rất thích ăn đêm, nhậu khuya và cũng từng có kỷ lục một mình ăn hết 1 con gà rán hoặc 4 gói mì ăn liền sau khi đi quay liên tục cả ngày.

Tuy nhiên, khi bắt đầu nổi tiếng sau nhiều năm nỗ lực nhưng chỉ được đóng vai phụ, Shin Hye Sun ý thức được mình phải quản lý thân hình một cách nghiêm túc. Cô bắt đầu từ bỏ những món ăn vặt trên và ăn kiêng gián đoạn. Trong thời gian ăn uống sau 13 tiếng nhịn đói gián đoạn, cô sẽ nạp ít thực phẩm nhưng lại chọn các món nhiều protein nhưng ít chất béo.

Có thể kể đến như thịt gà nạc, thịt bò nạc, các loại hải sản, nhất là cá béo. Đồng thời ưu tiên các rau củ giàu protein thực vật để dù giữ dáng vẫn đủ năng lượng để đóng nhiều cảnh hành động, thân hình săn chắc, khỏe mạnh và hoàn thành tốt công việc.

3. Vận động một cách thông minh

Đương nhiên, để giữ được thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ nhưng vẫn khỏe mạnh, trẻ trung, dẻo dai thì vận động thường xuyên là không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, bản thân Shin Hye Sun cũng cho biết rằng bản thân mình không quá thích các môn thể thao ngoài trời, hơn nữa lịch trình của cô cũng vô cùng bận rộn. Với các môn tập luyện nặng để đốt mỡ thì cô cũng lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hình tượng mảnh mai, nữ tính của mình. Thay vào đó, cách luyện tập của nữ diễn viên sinh năm 1989 là tận dụng và kết hợp một cách thông minh.

Shin Hye Sun không chỉ chăm chỉ vận động mà còn sẵn sàng tập luyện thời gian dài cho từng vai diễn (Ảnh cắt từ phim "Only This Once Love")

Cụ thể, Pilates là môn mà cô luyện tập gần như mỗi ngày. Dù bận rộn đến mấy cô cũng sẽ cố gắng tập Pilates ít nhất 40 phút một ngày. Đây là bộ môn giúp cô dẻo dai và có thân hình nóng bỏng, vòng eo quyến rũ. Đồng thời, Shin Hye Sun cũng cho rằng nó giúp cô trở nên nữ tính hơn, lão hóa chậm hơn và có tinh thần tích cực hơn.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sẽ đến phòng tập gym 1 - 2 lần mỗi tuần. Nếu quá bận rộn, cô vẫn sẽ tranh thủ giãn cơ, tập thể dục nhịp điệu bất cứ khi nào có thời gian rảnh, dù là trên trường quay.

Sự kết hợp một cách thông minh giữa vận động giữ dáng và tập trung cho vai diễn của Shin Hye Sun cũng là điểm được nhiều người hâm mộ trân quý. Còn nhớ năm 2019, khi vào vai vũ công trong "Only This Once Love", cô đã luyện tập múa ba lê tới 7 tiếng mỗi ngày. Trong phim “Hẹn gặp ở kiếp thứ 19” đang phát sóng, để thể hiện tốt nhất các điệu nhảy Tây Ban Nha, cô cũng đã dành nhiều thời gian tập luyện hàng ngày. Nói chung, cô thường kết hợp tập luyện cho diễn xuất với việc tăng cường vận động để luôn hoàn hảo nhất khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Nguồn và ảnh: Woman.tvbs, Koreaboo, Health Gym