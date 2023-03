3 bài tập riêng cho chị em có thân hình quả lê muốn sửa thành đồng hồ cát

Thân hình quả lê với đặc trưng thân trên thon gọn nhưng phần hông, đùi rất to là nỗi khổ của không ít chị em phụ nữ. Nhất là với phụ nữ sau sinh. Trải qua sinh nở, vóc dáng chị em cũng bị thay đổi, không còn thon gọn mà ngày càng sồ sề. Đặc điểm rõ nhất là hông, đùi rất to, bụng cũng to khiến chị em ngày càng kém tự tin.

Nhiều phụ nữ sau sinh muốn sửa dáng người quả lê thành đồng hồ cát. Tuy nhiên, việc không nắm rõ các bài tập cũng như chế độ ăn uống khiến bạn rất khó có thể phục hồi vóc dáng thành công.

Mới đây, HLV Lê Bá Duy Phong (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, chị em có thân hình quả lê như nhóm phụ nữ sau sinh hoàn toàn có thể sửa thành dáng đồng hồ cát bằng việc ăn đúng và tập đúng. Đặc biệt, chị em phải thường xuyên rèn luyện 3 bài tập dưới đây để khắc phục những nhược điểm của vóc dáng cũ, sớm có được thân hình lý tưởng.

3 bài tập giúp chị em có thân hình đồng hồ cát

1. Nửa cây cầu kết hợp nâng chân

- Ở động tác này, bạn nằm trên thảm, chuẩn bị ở tư thế cây cầu.

- Nhấc một chân lên xuống và đổi bên, siết chặt mông trong quá trình tập.

Động tác này giúp làm săn chắc mông và không gây to đùi rất hiệu quả. HLV Lê Bá Duy Phong chia sẻ thêm, chị em nên thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 25 giây và nghỉ 30 giây mỗi hiệp để đảm bảo bài tập đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Kéo dây band

- Ở tư thế đứng 2 chân song song nhau, bạn đặt 1 dây band xuống dưới 2 lòng bàn chân.

- Dùng 2 tay cầm 2 đầu dây, bạn gập người một góc khoảng 50 độ, sau đó kéo dây về phía bụng.

HLV Lê Bá Duy Phong lưu ý, ở bài tập này, chị em nên ép 2 bả vai vào sát nhau, gồng co và tạo lực. Động tác này giúp cân đối tỷ lệ cơ thể và tạo dáng đồng hồ cát rất tốt.

3. Đẩy tạ

- Ở tư thế đứng, 2 chân mở rộng bằng vai, bạn cầm 2 tạ 2 bên tay. Có thể thay tạ bằng chai nước có độ nặng thích hợp.

- 2 tay cầm tạ giơ lên trước vai, bạn thực hiện squat.

HLV Lê Bá Duy Phong lưu ý, chị em cần chụm đầu gối vào để tránh đau khớp gối. Khi xuống hít vào, đứng lên thở ra để đảm bảo bài tập phát huy tác dụng tốt nhất.

Bên cạnh 3 bài tập quan trọng nhất giúp chị em thân hình quả lê có được dáng đồng hồ cát, vị huấn luyện viên cũng chỉ ra 5 lưu ý trong ăn uống giúp chị em sau sinh sửa mọi vóc dáng dễ dàng. Bất cứ dạng vóc dáng nào khi áp dụng ăn uống đúng thì đã giúp bạn khắc phục được đáng kể nhược điểm, sớm duy trì thân hình đồng hồ cát.

5 lưu ý ăn uống giúp dáng đẹp, cân đối

1. Ăn đủ protein

Cung cấp đủ protein cho cơ thể không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn xây dựng cơ bắp. Bạn sẽ có một vóc dáng khỏe mạnh, cân đối, không lo béo phì khi ăn đủ protein.

Các loại thực phẩm giàu protein bao gồm trứng, ức gà, yến mạch, sữa chua Hy Lạp... nên thêm vào chế độ ăn để có vóc dáng khỏe mạnh. Đồng thời tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa tốt hơn.

HLV Duy Phong khuyên, chị em nên đảm bảo ăn 1,8g protein/kg trọng lượng để cấp đủ lượng protein cho cơ thể mỗi ngày.

2. Hạn chế sử dụng thực phẩm chứa nhiều đường đơn

Những thực phẩm chứa nhiều đường đơn như bánh kẹo, soda, nước ngọt... là thủ phạm gây tích mỡ cực nhanh, nhất là mỡ bụng. Chúng cũng khiến đường huyết tăng và giảm nhanh, rất nguy hiểm cho sức khoẻ.

Tốt nhất nên tránh sử dụng đường đơn càng nhiều càng tốt nếu bạn mong muốn siết eo, có 3 vòng quyến rũ của thân hình đồng hồ cát.

3. Không ăn chất béo xấu

Chất béo xấu có nhiều trong những loại đồ ăn nhanh, mỡ động vật, bơ thực vật... Chúng có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt. Đây là nguyên nhân gây ra một loạt bệnh lý nguy hiểm như bệnh tim mạch, đột quỵ... Trong giữ dáng, chúng là thủ phạm khiến bạn khó có được dáng người nuột nà, thon thả.

4. Ngủ sâu 7 giờ mỗi ngày

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng để phục hồi và sửa chữa tổn thương trong cơ thể. Ngủ đủ và sâu giấc cũng giúp chị em giảm cảm giác thèm ăn, cải thiện thói quen ăn uống. Từ đó góp phần tích cực vào việc cải thiện vóc dáng.

5. Kiểm soát stress

Stress có thể khiến bạn khó có lối sống lành mạnh. Do đó không có gì khó hiểu khi bạn cần kiểm soát stress để có được thân hình đồng hồ cát. Chị em cũng có thể bổ sung thêm magie để việc kiểm soát stress hiệu quả hơn. Nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ, huấn luyện viên. Tùy mức độ stress, các chuyên gia sẽ cho bạn liều lượng phù hợp nhất để từ đó cải thiện vóc dáng.