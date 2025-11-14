24h "nóng lạnh thất thường": Vàng tăng dựng đứng kể từ phiên sốc giá tháng 10 rồi lao dốc

Giá vàng tăng sốc rồi lao dốc

Thị trường vàng trong nước đã trải qua sự biến động "nóng lạnh" dữ dội chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Cụ thể, sau khi đạt đỉnh lịch sử với mức tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng trong ngày 13/11, giá vàng miếng SJC đã quay đầu giảm sâu 1,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa sáng 14/11, xóa đi phần lớn thành quả của phiên trước. Tương tự, vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm đột ngột này cho thấy áp lực chốt lời khổng lồ sau khi giá chạm ngưỡng kỷ lục.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Lúc 8h30, SJC giảm giá vàng miếng 1,4 triệu đồng , đưa mức giá xuống còn 151,1 – 153,1 triệu đồng/lượng . Tuy nhiên, hơn một tiếng sau, nhà vàng này đã điều chỉnh tăng trở lại 600.000 đồng cho cả hai chiều mua và bán, đưa mức niêm yết mới lên 151,7 – 153,7 triệu đồng/lượng .

Đà giảm mạnh đầu phiên cho thấy áp lực chốt lời lớn sau khi giá vàng đạt đỉnh, trong khi việc điều chỉnh tăng sau đó phản ánh sự biến động và tìm điểm cân bằng mới của thị trường.

Trước đó, giá vàng trong nước chiều ngày 13/11 leo thang mạnh mẽ, đồng loạt điều chỉnh tăng thêm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. ﻿Nhiều doanh nghiệp đã đồng loạt nâng giá bán các loại vàng nhẫn và vàng miếng lên vượt ngưỡng 154,5 triệu đồng/lượng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế cũng duy trì xu hướng đi lên.

Cụ thể, từ hơn 16h, SJC và PNJ đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán, đưa mức niêm yết lên 153 – 154,5 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn (vàng 4 số 9) tăng mạnh:

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ giao dịch vàng nhẫn tại 151 – 154 triệu đồng/lượng.﻿

DOJI niêm yết ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Riêng SJC điều chỉnh giá loại vàng này lên mức 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch buổi sáng.

Giá vàng tăng mạnh chiều và tối ngày 13/11.

Mức giá bán ra của vàng miếng SJC đạt 154,5 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách đỉnh lịch sử tuyệt đối khoảng vài trăm nghìn đồng, phản ánh tốc độ phục hồi giá cực kỳ mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, vàng nhẫn đã chứng minh sức nóng vượt trội khi có thời điểm niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, chính thức lập kỷ lục mới và sánh ngang, thậm chí cao hơn giá bán vàng miếng SJC.

Về mặt biên độ, với mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng chỉ trong buổi chiều (và tổng cộng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng trong ngày), đà tăng này được xếp vào nhóm những phiên tăng mạnh nhất kể từ các cú sốc giá lớn hồi cuối tháng 9 và tháng 10 năm 2025. ﻿

Trước đó, hồi tháng 4/2025, giá vàng SJC từng tăng tới 10 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 10 ngày (từ 98 triệu lên 108 triệu đồng/lượng).﻿

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư ngắn hạn, nhằm "khóa chặt" lợi nhuận sau chuỗi tăng giá chóng mặt, đã khiến giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng chục USD/ounce. Lúc 6 giờ ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới xuống còn 4.172 USD/ounce, giảm 68 USD so với mức đỉnh 4.240 USD/ounce đạt được vào phiên giao dịch đêm qua.

Sức ép chốt lời được các chuyên gia nhận định là yếu tố chính thúc đẩy đà sụt giảm của giá vàng hôm nay.﻿

Giá vàng thế giới tăng hơn 55% từ đầu năm.

Mặc dù giảm mạnh nhưng tính từ đầu năm, vàng đã tăng hơn 55% và đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, nhờ sự kết hợp giữa dòng vốn phòng thủ và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.﻿

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng trong quý II/2025 đạt kỷ lục 1.313 tấn, với khoảng 220 tấn được các ngân hàng trung ương mua ròng. Đây là động lực lớn giúp giá vàng duy trì xu hướng tăng.

Dòng tiền ETF cũng tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua thêm 170 tấn từ đầu năm, mức mua mạnh nhất trong 5 năm. Theo InvestingLive, lực mua dày đặc quanh vùng 4.100 USD/ounce cho thấy khu vực này là điểm hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh của giá vàng.﻿