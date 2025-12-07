Năm 2025, hiếm có nữ diễn viên nào hoạt động với mật độ dày đặc như Bích Ngọc. Chỉ trong một năm, cô góp mặt trong 6 dự án điện ảnh - truyền hình, từ drama, tâm lý cho tới chính luận. Tốc độ lên hình dày đặc, hiệu ứng mạng xã hội ổn định và visual ngọt ngào giúp cái tên Bích Ngọc được nhắc đến như một trong những mỹ nhân có hoạt động nổi bật nhất làng phim Việt 2025.

Bắt đầu với Không Thời Gian, Bích Ngọc đảm nhận vai diễn Miên, một trung úy quân y tự tin, ghi dấu bằng hình ảnh kỷ luật, nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng. Dù không phải “bom tấn rating”, phim vẫn được xem là thành công tầm trung - khá, liên tục nằm trong nhóm các chương trình có lượng xem cao của tuần và tạo thảo luận tích cực về nội dung nhân văn, hình ảnh người lính. Đáng chú ý nhất, Không Thời Gian đạt khoảng 700 triệu lượt xem và tương tác trên toàn hệ sinh thái nền tảng của đài.

Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp là một trong những phim truyền hình tạo tiếng vang lớn, từng đạt 30 triệu lượt xem sau 3 tập đầu và đến tháng 3/2025 đã cán mốc 4 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng. Bích Ngọc vào vai Bình An, nhân vật trung tâm trong nhiều nút thắt, nhờ đó độ nhận diện của cô tăng mạnh khi phim phủ sóng mạng xã hội. Tuy nhiên, tác phẩm cũng gây tranh cãi vì kịch bản lê thê và nhiều tình tiết phi lý, khiến nhân vật của cô đôi lúc trở thành tâm điểm “ức chế” của khán giả. Dù vậy, xét về mức độ phổ biến, đây vẫn là một dự án hit, góp phần nâng tên tuổi Bích Ngọc trong năm 2025.

Dù Bịt Mắt Bắt Nai là một cú trượt dài của phòng vé Việt, Bích Ngọc vẫn được nhắc đến như điểm sáng của phim. Cô vào vai nữ chính mắc kẹt trong mối quan hệ oan trái, là nhân vật gánh phần lớn chiều sâu cảm xúc mà kịch bản không trọn vẹn mang lại. Dù doanh thu phim chỉ quanh mức 700 triệu đồng, phần diễn xuất tương đối ổn định của Bích Ngọc được xem là nỗ lực cứu vãn trong bối cảnh chung.

Bích Ngọc cũng đang bất bật với bộ phim truyền hình Yêu Em Lần Sau. Hiện chưa biết nội dung cũng như lịch phát sóng của phim, chỉ biết Bích Ngọc sẽ đóng chính bên cạnh 2 nam diễn viên điển trai là Trường Thịnh và Anh Tài. Chỉ một vài hình ảnh hậu trường cũng khiến MXH râm ran bàn tán.

Thiên Đường Máu được dự kiến ra rạp ngày 31/12/2025, đào sâu vấn nạn lừa đảo lao động xuyên quốc gia, phơi bày những đường dây dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” để đưa người trẻ ra nước ngoài rồi giam giữ, bóc lột và ép buộc phạm pháp. Những hình ảnh đầu tiên đã cho thấy không khí u tối, căng thẳng, nhiều cảnh bạo lực nhằm nhấn mạnh tính cảnh báo của tác phẩm. Bích Ngọc xuất hiện trong danh sách diễn viên với vai Tâm.

Báu Vật Trời Cho là phim Tết 2026 dự kiến ra rạp ngày 17/02/2026, quy tụ dàn cast lớn như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân và NSND Kim Xuân, trong đó Bích Ngọc cũng góp mặt ở tuyến diễn viên mở rộng. Bộ phim hứa hẹn là một câu chuyện phim Tết hài hước hay kịch tính đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại.

Bích Ngọc được đánh giá có tiềm năng để phát triển hơn nữa trong tương lai nhờ năng lực diễn xuất ổn định và ngoại hình bắt mắt. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng làn da trắng hồng. Trên nền tảng TikTok, hàng chục, thậm chí hàng trăm video về cô nàng thu hút lượt thảo luận cao. Nhiều bình luận nhận xét Bích Ngọc có nét đẹp giống Lý Thâm, Lâm Y Thần, hay cả Lưu Diệc Phi.