2023 - Một năm thảm bại của Disney

Năm 2023 đáng ra phải là một năm hoành tráng của Disney khi đánh dấu kỷ niệm 100 năm của hãng phim này. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Disney đã không đạt được kỳ vọng (thậm chí là gây thất vọng) với một năm doanh thu thảm hại tại phòng vé. Trong số 8 phim chiếu rạp lớn của Disney năm nay, 7 phim có thành tích kém tại thị trường Bắc Mỹ nói riêng và trên thị trường quốc tế nói chung.

Hãy cùng VTV News nhìn lại một năm khó khăn của "trùm điện ảnh" Disney:

Siêu anh hùng tụt dốc

Không thể phủ nhận rằng một trong những thương hiệu phim nổi tiếng nhất trong thế kỷ XXI là Vũ trụ điện ảnh Marvel của Disney. Kể từ Iron Man vào năm 2008, danh mục siêu anh hùng đã thu hút hàng chục triệu người Mỹ tới rạp mỗi năm. Tuy nhiên, trong năm 2023, hai trong số ba bộ phim Marvel được phát hành đã có kết cục không hề tốt đẹp.



Sự thất bại đầu là vào tháng 2 với Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bất chấp dàn diễn viên toàn sao bao gồm Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer và Bill Murray, bộ phim kinh phí lớn 200 triệu USD chỉ kiếm được 215 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 476 triệu USD toàn cầu, kém xa con số 600 triệu USD nó cần để hoà vốn.

Thất bại thứ 2 là The Marvels vào tháng 2. So với con số khổng lồ 1,1 tỷ USD của phần đầu tiên Captain Marvel vào năm 2019, The Marvels được kỳ vọng trở thành bom tấn phòng vé năm 2023. Tuy nhiên, cuối cùng thì bộ phim chỉ mở màn với 46 triệu USD và khoảng 200 triệu USD tổng doanh thu. Điều này khiến The Marvels trở thành bộ phim có doanh thu thấp nhất Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Sự thất bại của những bộ phim tái khởi động

(Ảnh: Disney)

Trong năm 2023, khán giả có vẻ đã chán ngấy những bộ phim "tái chế" của Hollywood, trong đó có những sản phẩm từ Disney.



Cụ thể, dù được quảng bá vô cùng rầm rộ và được coi là "con át chủ bài" của Disney nhưng The Little Mermaid vẫn thất bại thảm hại khi ra mắt vào tháng 5. Bộ phim chỉ mang về 297 triệu USD Bắc Mỹ và 267 triệu USD tại thị trường quốc tế. Trong khi đó, phim có kinh phí vô cùng lớn, lên đến 250 triệu USD. So sánh với bản live-action phát hành năm 2019 của The Lion King và con số 1,6 tỷ USD doanh thu, The Little Mermaid hoàn toàn lép vế và phải chịu sự chỉ trích từ khán giả trên toàn thế giới.

Tháng tiếp theo, Disney cho ra mắt Indiana Jones and the Dial of Destiny với Harrison Ford. Tuy nhiên, dù được kỳ vọng cao, phim chỉ thu về 174 triệu USD tại thị trường nội địa và chưa đến 400 triệu USD toàn thế giới. Điều này khiến hãng phim không thể thu hồi ngân sách gần 300 triệu USD cho dự án, không bao gồm chi phí quảng bá.

Disney khép lại mùa hè với phiên bản tái khởi động của Haunted Mansion, tuy nhiên chỉ mang về vỏn vẹn 117 triệu USD doanh thu toàn cầu. Đây là một thất bại quá lớn khi phim có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Jared Leto.

Phim hoạt hình vật lộn ngoài phòng vé

(Ảnh: Disney)

Disney từng tạo ra hàng loạt phim hoạt hình kinh điển được nhiều thế hệ yêu thích như Bạch tuyết, Người đẹp và quái vật, Toy Story... Tuy nhiên, năm 2023 đánh dấu một sự tụt dốc của Disney khi hãng phải vật lộn với những bộ phim hoạt hình mới nhất.



Vào tháng 6, Elemental chỉ mang về doanh thu gần 500 triệu USD trên toàn thế giới. Con số này không là gì so với Inside Out ra mắt năm 2015 với 860 triệu USD doanh thu. Thậm chí, Inside Out chỉ tốn 175 triệu USD để sản xuất, trong khi đó Elemental lại tiêu tốn của Disney 200 triệu USD.

Trước hàng loạt tin tức cho rằng bộ phim đã thất bại, Disney phản bác vào tháng 8: "Bộ phim do Peter Sohn đạo diễn đã vượt mốc 400 triệu USD vào tuần trước. Trong số đó, phim kiếm được 148 triệu USD nội địa, con số này gấp khoảng 5 lần doanh thu cuối tuần mở màn ở Bắc Mỹ. Đây là thành tích hiếm có trong thế giới phòng vé mà hầu hết khán giả đều mua vé vào cuối tuần mở màn".

Cuối cùng, Wish được phát hành trước dịp lễ Tạ ơn, được Disney quảng bá là bộ phim "hình thành một thế kỷ" nhằm kỷ niệm 100 thành lập hãng phim. Đấng buồn thay, Wish chỉ mang về hơn 125 triệu USD trên toàn thế giới, đối mặt với khoản lỗ vô cùng lớn. So sánh với bộ phim trước lễ Tạ ơn của Disney vào năm 2021 là Encanto, phim đã kiếm được hơn 250 triệu USD giữa bối cảnh điện ảnh hậu COVID-19.

Sự ảm đạm này của Disney được dự đoán là sẽ tiếp tục kéo dài sang năm sau do sự thay đổi về việc sản xuất, đây là hậu quả của cuộc đình công kéo dài của biên kịch và diễn viên Hollywood. Inside Out 2 và Deadpool 3 vẫn ra mắt vào năm sau, tuy nhiên bản live-action Bạch tuyết đã bị lùi lịch ra mắt sang năm 2025.