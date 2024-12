2 vợ chồng ở Đà Nẵng dùng chất cấm để sản xuất cả tấn chả bò, heo

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Phạm Xu Tý (SN 1984, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Vi phạm quy đinh về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cùng hành vi trên, công an cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyệt (SN 1991m vợ ông Tý).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm chả bò, chả heo với giá bán rất thấp so với giá thị trường nên tiến hành xác định các cơ sở vi phạm.

Từ ngày 20 đến ngày 27/12, lực lượng chức năng liên tục tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhiều cơ sở.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố đối với vợ chồng ông Phạm Xu Tý.

Đặc biệt, qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất chả số 41 Nhơn Hòa 12 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do ông Phạm Xu Tý làm chủ, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại gồm chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết... có sử dụng hàn the (Natri Borat) trong chế biến.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành thu 9 mẫu chả gửi cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Kết quả toàn bộ các mẫu này đều phát hiện hàn the.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất chả.

Các sản phẩm chả tại cơ sở dương tính với chất hàn the.

Theo cơ quan công an, hàn the có độc tính khá lớn đối với cơ thể vì thế không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính làm cho người sử dụng với liểu lượng thấp và liều từ 5gam trở lên đã gây ngộ độc cấp tính và có thể dẫn đến tử vong.

Hàn the cũng có thể gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng đến gan, thận, biếng ăn, suy nhược cơ thể. Khi ăn thực phẩm có chứa hàn the vào cơ thể thì hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, đến khi lượng tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây ra các bệnh mãn tính.