2 trẻ sinh đôi chết tức tưởi vì một vật dụng quen thuộc trong nhà

Theo Daily Mail, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua tại thành phố Jacksonville, bang Florida (Mỹ). Như thường lệ, cặp song sinh Aurora và Kellan được bố Don Starr đưa lên giường đi ngủ ở phòng riêng dành cho 4 anh chị em.

2 đứa trẻ 4 tuổi thức dậy và bày trò nghịch rồi chui vào chiếc rương bằng gỗ dùng để đựng thú nhồi bông. Chúng nằm ngủ quên trong đó và chỉ được phát hiện khi đã tử vong trong trạng thái ôm nhau.

Cô Sadie Myers, mẹ của cặp song sinh, đã chia sẻ sự việc đau lòng xảy ra với gia đình mình lên mạng xã hội: "Sẽ không có nhiều người biết được nỗi đau mất 2 đứa con cùng một lúc và mất chúng theo cách vô lý như thế này".

Nhưng Sadie muốn chia sẻ câu chuyện như một lời cảnh báo tới các bậc cha mẹ rằng những chiếc rương đồ chơi cũng có thể là "sát nhân" bởi chúng hoàn toàn “kín khí” và “cách âm” khi đóng lại. Cô kêu gọi các bậc phụ huynh khác hãy "vứt bỏ ngay lập tức những chiếc rương như thế".

Sadie nói về cái chết đột ngột của 2 con trên Facebook: "Tôi và chồng đang phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn để cố gắng hiểu điều này… sẽ không nhiều người biết được cảm giác của chúng tôi.

Nỗi đau đớn, giày vò đến mức có thể gục ngã, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức vì các con còn lại của mình".

Vào đêm xảy ra vụ việc, Sadie phải đi làm ca tối nên chồng cô đã đưa 4 đứa con đi ngủ. Nhưng cặp song sinh đã thức dậy và nghĩ ra trò chơi cùng nhau bằng chiếc rương gỗ.

Sadie cho biết 2 con của cô thường thức dậy vào những giờ bất thường và cô hay phát hiện chúng ngủ ở nhiều nơi khác nhau vào buổi sáng với đồ chơi rải rác khắp phòng.

Cô viết: “Hôm đó là tối thứ Sáu, các con tôi quyết định chui vào và ngủ tiếp trong chiếc rương đồ chơi bằng gỗ tuyết tùng mà chúng tôi dùng để cất tất cả thú nhồi bông”.

Cặp song sinh đã lấy gần hết các con thú nhồi bông ra và giữ lại một ít để làm lớp đệm rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Sadie vào phòng đánh thức các con dậy thì không thấy các con nằm trên giường. Cả gia đình tìm kiếm khắp nơi trước khi con trai lớn mở rương và nhìn thấy chúng. Cậu bé lúc này còn không hề biết rằng các em mình đã tắt thở.

Cậu bé nói lớn: "Mẹ ơi! Con đã tìm thấy chúng! Chúng thật ngớ ngẩn khi ngủ trong hộp đựng đồ chơi". Nhưng, Sadie ngay lập tức nhận ra các con đã tử vong. “Tôi đi kiểm tra và chỉ trong vài giây tôi biết có điều gì đó không ổn".

Người mẹ đau lòng cảnh báo các bậc cha mẹ về mức độ nguy hiểm của chiếc rương đựng đồ chơi bằng gỗ.

Cô viết: “Một điều mà tôi không biết và tôi chắc rằng nhiều người khác cũng không biết là hầu hết các rương đồ chơi bằng gỗ sau khi đóng lại đều có thể kín khí và cách âm”.

"Tôi hy vọng mọi người biết điều này sẽ giúp ích phần nào và nếu bạn có hộp đồ chơi như thế này thì bạn hãy phá hủy nó ngay lập tức! Các con tôi đã ngủ, ôm chặt lấy nhau trong chiếc rương, chúng dần hết oxy trong vòng vài giờ và qua đời. Chúng thậm chí không sợ hãi. Không có tiếng thở hổn hển đột ngột, đó là quá trình chuyển đổi rất chậm từ trạng thái ngủ và lịm dần...".

Sadie cho biết cô đã khóa chiếc rương gỗ lại nhưng bọn trẻ đã nài nỉ cô mở nó ra để chúng có thể chơi với những thú nhồi bông bên trong.

Các nhân viên Sở Cảnh sát Jacksonville đã đến hiện trường nhưng không thể cứu được cặp song sinh. Họ giữ thông tin chi tiết về thảm kịch ở mức tối thiểu để bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

Deanna, em gái của Sadie đã lập một trang gây quỹ trên GoFundMe. Đến nay, hơn 21.000 USD đã được quyên góp cho gia đình.

Dì của cặp song sinh cho biết anh rể Don Starr làm việc vào ban ngày và chị gái cô làm việc vào ban đêm để không phải giao con cho người trông trẻ.

Cô viết:





Cô nói thêm: "Tai nạn này là một trong những điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được, thậm chí khó tin".





Theo dữ liệu từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ, Tổ chức phi lợi nhuận Kids in Danger tiết lộ ít nhất 34 trẻ em đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến rương đồ chơi kể từ năm 2014. Hơn 21.500 rương đồ chơi đã bị thu hồi kể từ năm 2005 do có các nguy cơ như siết cổ, mắc kẹt, gây thương tích và ngộ độc chì.

Nguồn: People