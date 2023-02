2 tháng dùng thử chai serum chống lão hóa đắt xắt ra miếng, làn da của nàng blogger thay đổi đáng kinh ngạc

Trước tiên, lý do khiến Chanjao đầu tư vào em serum này là bởi tin tưởng vào thương hiệu Mesoestetic. Mesoestetic là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Tây Ban Nha, được nhiều bác sĩ da liễu trên thế giới khuyên dùng. Mesoestetic tập trung vào các sản phẩm đặc trị cho da, đã được thử nghiệm ở phòng thí nghiệm và người dùng thực. Các sản phẩm của hãng cam kết không thử nghiệm trên động vật.

Nói về Mesoestetic aox ferulic thì đây là dòng serum chuyên về chống lão hóa. Thành phần sản phẩm có chứa Vitamin C ở dạng Ascorbic acid 15%, phức hợp Cell Complex 1,5%; vitamin E; Ferulic Acid 0,5%... Serum hứa hẹn giúp chống lão hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy collagen, hỗ trợ hàng rào tự nhiên của làn da, làm sáng da. Sản phẩm phù hợp với những người có làn da lão hóa, đốm đen, da không đều màu, lỗ chân lông to, nám và tàn nhang.

Kết cấu, trải nghiệm

Serum có thiết kế vỏ thủy tinh, vòi nhỏ giọt, màu cánh gián giúp bạn dễ dàng kiểm soát liều lượng sản phẩm. Serum bên trong có màu trong suốt, kết cấu dạng lỏng, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Khi thoa lên da, serum thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, giúp cấp ẩm cho da tức thì, khiến làn da trông căng mọng và ngậm nước.

Blogger Chanjao sử dụng loại serum này đều đặn 2 lần mỗi ngày vào sáng và tối. Vì sản phẩm có chứa vitamin C nên cô nàng thường đợi khoảng 3 phút sau khi thoa serum rồi mới tiếp tục thực hiện các bước dưỡng khác.

Serum có màu trắng đục, kết cấu lỏng, thấm nhanh, không gây nhờn dính

Kết quả

Sau khi sử dụng dòng serum này đều đặn trong 2 tháng, làn da của Chanjao đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây làn da của cô có nhiều mẩn đỏ, lỗ chân lông to, nhiều đốm đen và tình trạng da không đều màu rõ rệt; da cô khi đó cũng khá nhạy cảm, dễ nổi mụn. Còn sau khi sử dụng serum đều đặn, làn da của Chanjao trở nên mịn mướt hơn, da khỏe và ít bị kích ứng. Các vấn đề về lỗ chân lông to, mẩn đỏ, sẹo mụn, quầng thâm, nếp nhăn được cải thiện đến độ cô nàng cũng phải giật mình bất ngờ khi so sánh.

Trước khi sử dụng dòng serum này, làn da của cô khá nhạy cảm, có nhiều mẩn đỏ, lỗ chân lông to, da không đều màu, nếp nhăn rõ rệt

Sau 2 tháng sử dụng em nó, làn da của cô đã được cải thiện bất ngờ, da sáng mịn và khỏe hơn. Các vấn đề về da không đều màu, lỗ chân lông to, thâm nám đều được cải thiện. Da còn có vẻ căng bóng và ngậm nước tự nhiên

Nhờ có loại serum này mà làn da của Chanjao đã trở nên căng bóng và khỏe mạnh hơn rất nhiều

Hiện tại dòng serum này chưa được bán chính thức ở Việt Nam nên bạn sẽ cần tìm mua qua các địa chỉ bán hàng xách tay.

