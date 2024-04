Chưa từng có: Giải độc đắc Vietlott hơn 314 tỷ đồng cao kỷ lục đã "nổ"

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1020 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (11/4), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 314.186.714.850 đồng. Đáng chú ý, có 2 vé số cùng trúng giải độc đắc này. Như vậy, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 1 có giá trị 157.093.357.425 đồng.

Cũng trong kỳ quay hôm nay, hệ thống của Vietlott đã xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá 4.576.301.650 đồng. Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 có giá trị 2.288.150.825 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1020 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 03 - 06 - 15 - 25 - 33 - 43 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 55.

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 03 - 06 - 15 - 25 - 33 - 43. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 55.

Tìm thấy nhiều vé số trúng giải độc đắc Vietlott. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương với hơn 15,7 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà 2 người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là hơn 141,3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Công thương, ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 103 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 4.108 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 72.534 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 9/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam tìm thấy một khách hàng may mắn trúng Vietlott Power 6/55 giải Jackpot 2 với trị giá hơn 25,4 tỷ đồng; tối 6/4, tìm thấy một khách hàng may mắn trúng Vietlott Power 6/55 giải Jackpot 2 với trị giá hơn 67,7 tỷ đồng; tối 3/4, tìm ra 2 tấm vé số may mắn trúng Mega 6/45 giải Jackpot với giá trị hơn 15,7 tỷ đồng; tối 30/3, tìm thấy 2 khách hàng trúng Power 6/55 giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 21,9 tỷ đồng.

Cũng không lâu trước đó, tối 29/3, tìm ra tấm vé số may mắn trúng Vietlott Mega 6/45 giải Jackpot với giá trị hơn 24,2 tỷ đồng; tối 28/3, tìm thấy 2 khách hàng trúng Vietlott Power 6/55 giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 15,8 tỷ đồng; tối 26/3, tìm thấy một khách hàng may mắn trúng Vietlott Power 6/55 giải Jackpot 2 với trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.