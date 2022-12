2 người thương vong khi ăn mừng World Cup 2022 ở Argentina

Buổi lễ mừng công của ĐT Argentina bị cắt ngắn vì nhiều người hâm mộ cố gắng "đột nhập" xe buýt chở các ngôi sao đội bóng, bằng cách nhảy từ trên cầu xuống.

Trước đó, vì ăn mừng Argentina vô địch World Cup, một CĐV 24 tuổi đã thiệt mạng sau khi người này bị rơi xuống từ mái nhà.

Lionel Messi và các cầu thủ khác vừa giúp Albiceleste có danh hiệu World Cup đầu tiên sau 36 năm chờ đợi, khiến hàng triệu người Argentina đổ ra đường tổ chức tiệc ăn mừng những ngày qua.

Messi giơ cao chiếc cúp vàng World Cup mà suốt 36 năm qua người hâm mộ Argentina mới được thấy lại trên đất nước mình.

Nhưng sau khi cuộc diễu hành bằng xe buýt mới đây bị cắt ngắn do lo ngại về an toàn của các cầu thủ, của những người hâm mộ nhảy lên xe buýt, Người đứng đầu ngành Y tế Buenos Airez đã nêu chi tiết về vụ việc khiến người hâm mộ khác thiệt mạng trong bệnh viện hôm thứ Hai do chấn thương sọ não khi ăn mừng.

Chi tiết vụ việc được phía cảnh sát Buenos Aires thông tin với truyền thông, cụ thể rằng nạn nhân xấu số kể trên đã nhảy nhót trên mái nhà để ăn mừng chiến công của ĐTQG Argentina cho đến khi mái nhà sập và anh này ngã xuống. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Đã có những lo ngại dành cho một cậu bé năm tuổi bị hôn mê sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng lúc ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina cùng với bố mẹ mình. Tờ La Nacion thông tin, một mảnh đá lớn vỡ ra khỏi đài tưởng niệm đã rơi trúng đứa trẻ.

Nhiều vụ việc thiệt mạng và thương tích nghiêm trọng đã xuất hiện trong ngày Messi và các đồng đội diễu hành bằng xe buýt qua Buenos Aires - nơi thu hút khoảng hơn 4 triệu người xuống đường để ăn mừng cùng lúc.

Những người hùng World Cup của Argentina sau đó đã được sơ tán bằng trực thăng khi người hâm mộ quá khích bắt đầu ném vật dụng và cố gắng trèo lên xe buýt.

Những chiếc trực thăng chở các cầu thủ bay vòng thấp trên bầu trời thủ đô Argentina, bao gồm cả khu vực xung quanh tượng đài Obelisk mang tính biểu tượng khi người hâm mộ cuồng nhiệt hô vang và vỗ tay tri ân, trước khi các cầu thủ được trở lại trụ sở tập luyện của LĐBĐ Argentina, gần sân bay Ezeiza, nơi xuất phát cuộc diễu hành mừng chiến thắng từ khoảng giữa trưa.

Các đường phố ở thủ đô Buenos Aires của Argentina tràn ngập người hâm mộ tưng bừng cho cuộc diễu hành xe buýt, dự kiến kéo dài khoảng 8h đồng hồ nhưng bị rút ngắn vì sự quá khích của người hâm mộ.