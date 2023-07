Sinh ra ở thời đại công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, giới trẻ được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin để sớm biết mình muốn gì, ý thức mạnh mẽ về khả năng của bản thân và tự tin thể hiện cá tính. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Anphabe - đơn vị tư vấn tiên phong tại châu Á về các giải pháp nguồn nhân lực và thương hiệu nhà tuyển dụng, chỉ ra rằng: "Khác với các thế hệ trước, có tới 81% các bạn trẻ Gen Z tự tin hiểu rõ bản thân, biết mình thích và không thích làm gì".



Bởi biết rõ bản thân, điều mà những thế hệ trước đôi khi phải loay loay tìm kiếm có khi đến hàng tuổi “băm” mới nhận ra nên Gen Z cũng là thế hệ được đánh giá giỏi kiếm tiền nhất và ý thức về việc kiếm tiền từ sớm. Công nghệ cũng tạo những cơ hội rộng mở để nhiều người trẻ tự thể hiện tài năng và kiếm tiền từ khả năng của mình.

Chuyện nhiều bạn trẻ dù chưa ra trường nhưng đã có việc làm ổn định và thu nhập hàng chục triệu đồng hay những Gen Z lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp độc lập, hái ra tiền từ tài năng của mình không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn mà phần lớn người Việt mắc phải trong đó có nhiều người trẻ là vẫn loay hoay, mơ hồ với quản lý tài chính cá nhân.

Huỳnh Công Hiếu, một rapper 9X tài năng, người vừa được cộng đồng biết đến rộng rãi với bản rap về người cha vô cùng xúc động mang tên “Huỳnh Kim Long” ở Rap Việt mùa 3. Trước khi xuất hiện ở rap Việt với vai trò thí sinh, Huỳnh Công Hiếu, đã là một tên tuổi đình đám trong cộng đồng Underground. Anh cũng chính là người sáng lập ra nhóm nhạc "Bạn Có Tài Mà", nhóm nhạc này hội tụ đầy đủ những tài năng đi theo phong cách Freestyle. Thành công từ sớm, đa tài và nhạy bén, việc kiếm tiền đối với Hiếu không quá khó, tuy nhiên, khó khăn lớn đối với anh là không giữ được tiền.

Công Hiếu chia sẻ chân thành: “Dù kiếm được tiền từ khá sớm nhưng trước đây, Hiếu chưa có nhiều khái niệm về kế hoạch tài chính. Tiền có khi vừa về túi là đã được dùng cho việc đầu tư trang phục, đầu tư vào âm nhạc. Thêm nữa cứ nghĩ mình còn trẻ nên cứ chi tiêu thoải mái rồi tích lũy sau.”

Võ Kim Bản, ngôi sao nội binh số 1 của đội tuyển bóng rổ Việt Nam cũng không phải lo lắng về việc kiếm tiền như bạn bè cùng trang lứa khi trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi. Dũng mãnh và chuyên nghiệp trên sân đấu bao nhiêu, nhưng chàng cầu thủ 23 tuổi cũng thừa nhận mình là một “tay mơ” trong chuyện quản lý tài chính cá nhân bấy nhiêu.

“Lúc trước Bản thường chi tiêu tiền mặt, nếu cần mua sắm gì thì nhờ gia đình hoặc quản lý mua giúp nên thật sự mình cũng không quan tâm nhiều đến việc mình có bao nhiêu tiền và phải quản lý như thế nào. Sau này hầu hết các giao dịch của Bản đều thanh toán không tiền mặt qua Ngân hàng số và thẻ tín dụng lúc này mình mới bắt đầu để ý hơn việc quản lý chi tiêu”, Kim Bản cho hay.

Trúc Anh một cô nàng 9X cá tính cũng đã bắt đầu nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về việc quản lý tài chính khi đến lúc muốn được theo đuổi ước mơ thì nhìn lại mình chẳng có gì trong tay: Tự kinh doanh luôn là ước mơ, mục tiêu từ khi còn học đại học, nhưng bị cuốn theo công việc nên mình cũng dần quên mất. Cho đến khi quá mệt mỏi và chợt nhận ra bản thân mình đang chẳng có gì hay ho cả. Muốn nghiêm túc theo đuổi mục tiêu ban đầu thì mình lại chẳng có gì cả. Tiền lương nhận hàng tháng chẳng thích lũy được bao nhiêu. Đến lúc đó mình mới nhìn nhận nghiêm túc về thói quen tích lũy.

Huyền Trâm với nick name Còi, một Content Creative thì lại có một lý do khác lý giải cho việc “cứ chưa hết tháng tài khoản đã hết tiền”. Là người làm sáng tạo, Trâm luôn muốn ra ngoài khám phá những điều mới để lấy cảm hứng cho bản thân. Vì vậy, hậu quả cho những chuyến “xách ba lô lên và đi là một tài khoản luôn trong tình trạng rỗng vào cuối tháng.

Đều là những người trẻ chủ động, tự tin, tự lập từ sớm nhưng điểm chung của những đại diện giới trẻ trên đây lại có 1 điểm chung: Kiếm tiền nhiều nhưng chi tiêu cũng mạnh tay, thiếu kiểm soát trong chi tiêu thường nhật, không có quỹ dự phòng cho riêng mình… là những sai lầm phổ biến về quản lý tài chính mà đó lại là câu chuyện không của riêng ai.

Theo Backbase, một công ty Hà Lan chuyên cung cấp nền tảng chuyển đổi số cho các ngân hàng nhận thấy, khoảng 67% người Việt tham gia khảo sát cảm thấy loay hoay về quản lý tài chính. Tỷ lệ này cao thứ hai trong 10 nước châu Á - Thái Bình Dương, chỉ đứng sau Thái Lan. Trong khi đó, chỉ có 11% người Việt là lạc quan về tình hình tài chính.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến đa số người Việt, trong đó có nhiều bạn trẻ còn khá “mơ màng” trong kỹ năng quản lý tiền là không được trang bị kiến thức quản lý tài chính bài bản từ nhỏ, không có thói quen hoạch định, tích lũy tài chính, chưa tìm thấy công cụ hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả.

Nhiều người Việt có thói quen hỏi “Lương tháng bao nhiêu?” để định giá mức độ thành công nhưng thực sự câu hỏi đúng phải là “Bạn giữ được bao nhiêu tiền?”. Quản lý tài chính không chỉ đơn thuần là tiết kiệm chi tiêu mà là kiểm soát dòng tiền, đặt mục tiêu tài chính và nỗ lực hoàn thành mục tiêu. Thời đại số, giới trẻ lợi thế hơn “thời ông bà anh” vì có rất nhiều sự lựa chọn tiện lợi để quản lý tiền. Ngân hàng số là một trong những giải pháp được nhiều người trẻ xem là “chân ái” để thay đổi thói quen quản lý tài chính.



Không nằm ngoài xu hướng đó, ngân hàng số dành cho giới trẻ Digimi của Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng trở thành một người đồng hành lý tưởng được các bạn trẻ ưu tiên lựa chọn và gắn bó lâu dài, bởi sự tiện dụng, nhiều tiện ích phục vụ các nhu cầu tài chính của hầu hết giới trẻ. Chính thức ra mắt tháng 7/2021, đến nay, sau 2 năm xuất hiện trên thị trường, Digimi đã phát triển thêm nhiều tính năng vượt trội, giúp giới trẻ thỏa sức trải nghiệm những tiện ích của ngân hàng số.

Thấu hiểu thói quen của giới trẻ ưa thích sự đa dạng và tiện lợi trong sử dụng, Digimi đã nỗ trở thành một ngân hàng số của giới trẻ khi không ngừng đầu tư để đa dạng sản phẩm, bố cục sắp xếp tính năng, thao tác đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi. Đây là điểm cộng lớn khiên Digimi trở thành người đồng hành đắc lực của nhiều Gen “mi” (Tên gọi riêng Digimi ưu ái dành cho những khách hàng của mình) trong nỗ lực cải thiện thói quen quản lý tài chính.

Chia sẻ lý do lựa chọn Digimi làm bạn đồng hành suốt 2 năm nay, Trúc Anh cho biết: Khi mới bắt đầu tập tành quản lý tài chính để theo đuổi mục tiêu kinh doanh tự do, Trúc Anh luôn thích Digimi vì giao dễ dùng. Ngoài gửi tiết kiệm online với nhiều ưu đãi thì mình thích nhất phần sử dụng các sản phẩm đầu tư. Trong quá trình tích lũy mình vẫn phải đi làm, song song với đó là nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức kinh doanh, nên việc đầu tư gần như rất khó. Khi biết được mình có thể đầu tư trên Digimi một cách an toàn và dễ dàng thì Trúc Anh không ngần ngại mà thực hiện luôn. Đó cũng là bí quyết giúp mình tiến một bước lớn gần hơn tới mục tiêu, làm chủ được dòng tiền. Bên cạnh đó mình còn dễ dàng nạp tiền mặt vào hệ thống Ngân hàng tự động Digimi+ và có thể giao dịch 24/7 tại nhiều nơi.”

Một Gen “mi” khác, Huyền Trâm thì nhờ Digimi, Trâm đã có thể kìm hãm được thói quen dùng tiền tùy hứng của mình: “Trâm đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm ra thói quen quản lý tài chính phù hợp nhất với mình nhưng gần 2 năm trước được biết đến Digimi nhờ cô bạn thân giới thiệu thì Trâm đã chắc chắn rằng đây chính là "người bạn" mà mình cần. Là một đứa khá là bận rộn thì Digimi như cánh tay phải của Trâm vậy đó. Digimi tích hợp vô vàn tính năng tiện ích ngay trong ứng dụng, giúp Trâm không phí công sức cũng như tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền. Thêm một điều mà Trâm gắn bó với Digimi gần 2 năm nay đó là Digimi có rất nhiều ưu đãi du hoàn tiền khi thanh toán có tháng Trâm được đến 200 – 300K và mỗi chi tiêu đều được cộng điểm thưởng, với điểm thưởng đó Trâm dễ dàng đổi thành tiền hoặc sử dụng các voucher ưu đãi ó sẵn ngay trên Digimi. Và với 1 đứa đi du lịch như cơm bữa thì đây chắc chắn là chân ái rồi.”

Robert Kiyosaki - Tác giả của bộ sách dạy con làm giàu từng nói: “Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn bao nhiêu lần".



Với những Gen “mi” như: Công Hiếu, Kim Bản, Trúc Anh hay Huyền Trâm, những ngân hàng số như Digimi đã khiến việc quản lý tài chính trở nên hiệu quả hơn mà không cần phải nỗ lực vượt qua bản thân quá nhiều. Và quan trọng hơn hết, việc biết cách quản lý tài chính đã giúp chính họ nâng tầm cuộc sống và trưởng thành hơn.

2 năm cùng Digimi thực hiện thói quen tích lũy tài chính cá nhân, Huỳnh Công Hiếu đã tự đúc kết “chân lý”: Bây giờ mình mới nhận ra, khi quản lý được tiền mình nhận thấy bản thân trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Hiếu đã vạch cho mình một kế hoạch tài chính rõ ràng và ý nghĩa hơn: sẽ dành tiền để đầu tư nhiều sản phẩm âm nhạc mới đến những người yêu mến Hiếu cũng như yêu Rap.

Siêu sao bóng rổ Kim Bản từ khi ứng dụng ngân hàng số Digimi để quản lý tài chính, cũng đang bắt đầu tự đặt giới hạn trong việc chi tiêu và thiết lập mục tiêu cho nhiều dự án cộng động vì một Việt Nam vươn tầm bóng rổ mà mình ấp ủ.

2 năm đồng hành và góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong thói quen tài chính của giới trẻ, anh Phan Việt Hải – Phó tổng giám đốc phụ trách Trung tâm ngân hàng số Digimi, cho biết: “Mang đến một ngân hàng số cho các bạn trẻ là một thách thức vì họ là những người cực kỳ năng động và bắt nhịp xu thế nhanh lại dễ thay đổi. Tuy nhiên, hành trình gắn bó 2 năm với lượng khách hàng không ngừng tăng lên là điều chúng tôi tự tin Digimi luôn tạo ra những khác biệt để đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình nâng tầm chuẩn sống trong thời đại số.”

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ra mắt, cỗ máy mừng sinh nhật Digimi đã chính thức khởi động với nhiều hoạt động thú vị trên không gian số “đính kèm” nhiều phần quà hấp dẫn dành cho những Gen “mi”. Đây không chỉ là sự tri ân những khách hàng đã đồng hành cùng Digimi trong suốt thời gian qua mà còn thể hiện cam kết của Digimi trong nỗ lực tăng tầm trải nghiệm cho khách hàng.













