2 mẹ con Tiểu S "song kiếm" trên tạp chí: Thần thái của mẹ đã đỉnh, khí chất cô con gái 14 tuổi còn gây bất ngờ hơn!

Mới đây, bộ ảnh tạp chí đình đám Grazia số ra tháng 10 đã chính thức trình làng và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Lý do số báo này gây sốt là bởi sự hiện diện của cả 2 mẹ con nhà Tiểu S - Hứa Hi Văn. Cô con gái 14 tuổi nhà MC đình đám xứ Đài ngày càng "đắt sô" quảng cáo và chụp tạp chí, nhiều netizen dự đoán Hứa Hi Văn sẽ thành mẫu nữ đình đám trong tương lai.

Xuất hiện trên tạp chí lớn, Hứa Hi Văn gây ấn tượng với thần thái xuất sắc, cách tạo dáng chuyên nghiệp không hề kém cạnh người mẹ minh tinh.

Hai mẹ con Tiểu S - Hứa Hi Văn trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Grazia

Cô bé đươc nhận xét sở hữu nhan sắc và thần thái ngút ngàn so với lứa tuổi 14

Tấm hình ấn tượng của 2 mẹ con nhận được rất nhiều lời ngợi khen

Không hổ danh là MC đình đám showbiz xứ Đài, Tiểu S "cân" cả bộ ảnh với khí chất đỉnh cao, tự tin tạo dáng trước ống kính

Năm nay mới chỉ 14 tuổi nhưng Hứa Hi Văn đã sở hữu chiều cao gần 1m70. Trước đây, Tiểu S từng chia sẻ cô không muốn con cái tham gia làng giải trí, tuy nhiên dường như nữ MC đã nhận ra được tiềm năng của các con và quyết định ủng hộ hết mình.

Bé Hứa Hi Văn được dự đoán sẽ trở thành người mẫu đình đám của Cbiz trong tương lai với chiều cao nổi bật

Một vài hình ảnh "cực chất" khác của 2 mẹ con

Nguồn: Weibo, Sina