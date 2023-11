2 lần đăng ảnh con gái lớn "gây bão" của Bình Minh: Một lần vì cô bé học trường cực đắt, một lần vì bé có tấm lòng quá đẹp!

Vợ chồng siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ hiện là một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có 2 cô con gái tên An Nhiên (13 tuổi) và An Như (11 tuổi). Sở hữu gen siêu mẫu của bố nên cả hai có chiều cao vượt trội ngay từ khi còn nhỏ.

Được biết, An Nhiên cao tận 1m74, cao hơn cả mẹ và gần bằng bố. Còn em gái An Như cũng cao tới 1m57. Trên trang cá nhân, hai vợ chồng siêu mẫu Bình Minh nhiều lần chia sẻ ảnh con cái và nhận được sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng. Có thể thấy, hai bé càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Vợ chồng Bình Minh bên các con

Với An Nhiên, từng có 2 lần Bình Minh đăng ảnh con gái lớn khiến cư dân mạng phải xuýt xoa. Một lần, khi cựu siêu mẫu khoe ảnh chúc mừng sinh nhật con gái và có chia sẻ một tấm ảnh An Nhiên mặc đồng phục trường học. Dù đã tinh tế che đi logo của trường nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra, An Nhiên được bố mẹ cho theo học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, học phí hệ quốc tế năm học 2023 - 2024 dao động từ 349 - 785 triệu đồng/năm học, tùy theo từng cấp học.

Cấp Mầm non (4 - 5 tuổi) là thấp nhất với 349 triệu đồng/năm. Lớp 12 có học phí 785 triệu đồng/năm. Với chương trình IBDP, học phí lớp 11 - IB là 799,2 triệu đồng/năm; lớp 12 - IB là 824,1 triệu đồng/năm. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ đầu tư của vợ chồng Bình Minh cho việc học của con.

Lần đăng ảnh con gái lớn thứ 2 của Bình Minh khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa cách đây không lâu. Theo đó, Bình Minh chia sẻ con gái đã cắt tóc, với một mục đích vô cùng tốt đẹp. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Chị hai nuôi tóc dài mấy năm nay với ước muốn được hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư. Chị ấy đã thực hiện được ước mơ của mình rồi đây. Chúc mừng con gái nha, tóc ngắn vẫn rất xinh".

An Nhiên cắt tóc để tặng các bệnh nhân ung thư

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng để lại lời ngợi khen tấm lòng nhân hậu, tốt đẹp của An Nhiên, đồng thời cũng dành lời khen vợ chồng Bình Minh đã nuôi dạy con cái rất tốt. Thực tế, vợ chồng Bình Minh từng nhiều lần được khen về cách nuôi dạy con.

Dù gia đình dư dả nhưng Bình Minh và bà xã không vì thế mà cho con đua đòi đồ xa xỉ. Ngược lại, hai bé thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh đơn giản từ những nhà mốt danh tiếng nhưng có giá ở mức tầm trung.

Cô bé An Nhiên từng mặc chiếc áo thun họa tiết chuột Mickey với giá 249 ngàn đồng. Hai chị em cùng sở hữu áo thun kiểu Tie Dye của GAP, giá chỉ khoảng 360 ngàn đồng. Một kiểu áo thun đắt đỏ hơn mà An Nhiên và An Như mặc chỉ ở mức 600 ngàn đồng.

Bình Minh và Anh Thơ rất chú trọng đến việc dạy con. Bà xã nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không nuông chiều yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

Dù bận rộn công việc riêng, cả Bình Minh và Anh Thơ đều dành tối đa thời gian trong ngày cho con cái. Cặp vợ chồng không ít lần bày tỏ sự tự hào khi hai con đều thông minh, học giỏi.

Bình Minh từng thừa nhận, bản thân là một ông bố "quấn quýt" với con. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được vui đùa, chăm sóc 2 con gái nhỏ. "Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con", cựu siêu mẫu bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn.

Về phía doanh nhân Anh Thơ cũng rất tâm lý và nhẹ nhàng trong cách dạy con. Trong thời gian dịch bệnh trước đây, bà xã Bình Minh đã cùng các con ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ phải đi cách ly. Chị thỏa thuận với hai cô con gái: "Mẹ sẽ đóng góp vào quỹ để mua quà, mua sách và thực phẩm cho các bạn, còn 2 em thì viết thư thăm hỏi và động viên các bạn".