2 "cỗ máy nhảy" gây sốt khi cùng khoe vũ đạo

Mới đây, Kai (EXO) và Momo (TWICE) đã có màn so kè vũ đạo, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cụ thể, do trùng thời gian quảng bá nên 2 "cỗ máy nhảy" nổi tiếng đã có dịp đụng độ, thể hiện những bước nhảy điêu luyện khi nhảy chung ca khúc Set Me Free và Rover. Việc đứng chung khung hình của 2 idol đình đám đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Kai và Momo gây sốt với màn nhảy chung cực ấn tượng

Không hổ danh là 2 main dancer hàng đầu Kpop, Kai và Momo đã thể hiện kỹ năng vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ theo từng giai điệu. Bên cạnh đó, thần thái chuyên nghiệp của thành viên EXO và TWICE càng tăng thêm phần cuốn hút, ấn tượng cho màn trình diễn. Đặc biệt, bộ trang phục của 2 idol cũng phù hợp đến bất ngờ, khiến nhiều người tưởng chừng như đây là một nhóm nhạc.

2 idol đã có màn tương tác hết sức đáng yêu

Với màn trình diễn ấn tượng, dân tình mong SM và JYP sẽ sớm cho Kai và Momo kết hợp trên 1 sân khấu vũ đạo hoặc sản phẩm chính thức. Nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục trước màn trình diễn của 2 thần tượng, cho rằng đây là thử thách nhảy collab đỉnh nhất từ trước đến giờ trong Kpop.

Có thể thấy, khác với khi trình diễn solo, thành viên EXO đã giảm phần nào biên độ động tác để Momo được nổi bật hơn. Hành động tinh tế này của Kai đã giành được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Kai nhận nhiều lời khen vì giảm biên độ động tác để nhường spotlight cho Momo

Một số bình luận của netizen:

- Trong Kpop tôi stan mỗi EXO và TWICE, nay thấy 2 người chung khung hình mà muốn khóc luôn. Momo với Kai nhảy đỉnh thật sự.

- Collab một sân khấu ngay và luôn đi anh chị ơi, nhảy cuốn quá! Mà thích idol tương tác với nhau như thế này, không biết nếu đây là năm 2016 thì fan 2 nhà sẽ phản ứng như nào?

- Đây chắc là video challenge đỉnh nhất mất, mà bộ đồ cũng hợp nhau ghê, tưởng đâu cùng 1 nhóm, nhảy đẹp nhức cái nách không hổ danh là 2 main dancer hàng đầu Kpop.

- Kai tinh tế quá, nhảy nhẹ hơn nhiều so với khi trình diễn solo để Momo được nổi bật hơn.

- Đã con mắt quá, xem đi xem lại mấy lần mà vẫn cuốn. Kai cũng nhường spotlight cho Momo dễ thương ghê, chứ xem video Kai nhảy riêng động tác mạnh lắm luôn!

Nguồn: Tổng hợp