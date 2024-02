15 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc Sing Out Loud 2024

Vòng tranh tài gay cấn của 35 trường THPT trên toàn quốc



Trong Vòng Chung kết khu vực, 36 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 35 trường THPT trên toàn quốc đã có dịp tranh tài trong lĩnh vực ca hát bằng Tiếng Anh. Mỗi thí sinh là những cá tính âm nhạc độc đáo khác nhau. Các phần thi đều được dàn dựng công phu và tỉ mỉ, nhằm giúp thí sinh thể hiện được câu chuyện âm nhạc của riêng mình, đưa Ban giám khảo và các khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Nhiều ca khúc có độ khó cao, đòi hỏi nội lực và khả năng xử lý kỹ thuật đã được các thí sinh lựa chọn để trình diễn như: Always remember us this way, Don’t rain on my parade, Feeling good, River, The power of love… Điều này vừa là thử thách với các thí sinh, nhưng đồng thời cho thấy mặt bằng chất lượng chung tương đối cao của các thí sinh năm nay.

Sự tỏa sáng của Đào Ngọc Diệp - THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) qua phần thể hiện "Don’t rain on my parade"

Nguyễn Chí Bảo Ly - THPT Khương Đình (Hà Nội) đốt nóng bầu không khí qua bài hát "Don’t you worry ‘bout a thing"

Màn trình diễn mãn nhãn đến từ thí sinh Đoàn Nguyễn Xuân Nguyên - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long)

Sau phần trình diễn dự thi, 15 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc đã được xướng tên. Các trường THPT có thí sinh lọt vào vòng chung kết nổi bật có thể kể đến như: THPT Chuyên Thái Nguyên, Nhạc Viện Hà Nội, THPT Hòn Gai (Quảng Ninh), THPT Khương Đình (Hà Nội), THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), THPT Hùng Vương (TP.HCM), THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng)...

Điểm hẹn của những khách mời đặc biệt

Trong đêm chung kết khu vực tại Hà Nội, nàng thơ Pia Linh xuất hiện trong vai trò ca sĩ khách mời. Pia Linh từng là nghệ sĩ xuất hiện trong MV "Nấu ăn cho em" - MV đạt Top Trending trên YouTube với hơn 16 triệu lượt view trên mạng xã hội. Cô cũng là một trong những thí sinh được yêu thích nhất tại Top 8 Vietnam Idol 2023.

Đến với Sing Out Loud, Pia Linh dành tặng các khán giả ca khúc "Nấu ăn cho em" gắn lên tên tuổi của cô. Bên cạnh đó là một ca khúc Tiếng Anh có tên gọi "I dreamed a dream".

Với giọng hát trong trẻo và ngọt ngào, một lần nữa cô lại chinh phục được các khán giả trong hội trường. Từng là một thí sinh vừa dừng chân tại một cuộc thi âm nhạc, song giá trị nhận được là vô cùng lớn, cô cũng nhắn nhủ các thí sinh "hãy dũng cảm ước mơ và bước ra khỏi vùng an toàn, để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân".

Ca sĩ khách mời Pia Linh thể hiện ca khúc "Nấu ăn cho em" và "I dreamed a dream"

Tại TP.HCM, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân là nghệ sĩ khách mời và là một trong những giám khảo của chương trình. Phạm Đình Thái Ngân là một nghệ sĩ trẻ tài năng, được biết đến với các bản hit như: Yêu nhau nhé bạn thân, Cần một ai đó, Lạ,…

Góp mặt tại đêm chung kết khu vực, Phạm Đình Thái Ngân mang đến ca khúc "Treasure". Vẫn là những giai điệu tích cực, lạc quan và tươi trẻ, phần trình diễn của anh trong đêm chung kết đã nhận được sự hoà nhịp và cổ vũ từ các khán giả tham dự.

Tham dự Sing Out Loud với vai trò giám khảo, Phạm Đình Thái Ngân cho biết anh vô cùng ấn tượng với tài năng và sự chỉn chu của các thí sinh khi thấy mỗi bạn đều có sự đầu tư về trình diễn, trang phục, hình ảnh trong mỗi tiết mục.

Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân tham dự Sing Out Loud 2024 với vai trò giám khảo khách mời

Sau Vòng chung kết khu vực, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được gọi tên có mặt tại Vòng Chung kết toàn quốc. Tại miền Bắc, các thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc là: Nguyễn Chí Bảo Ly (THPT Khương Đình), Cao Thị Tùng Linh (THPT Chuyên Thái Nguyên), Trần Mai Anh (THPT Newton), Đào Ngọc Diệp (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), Ngô Thảo Nguyên (THPT Trần Hưng Đạo), Trần Phi Hùng (Nhạc viện Hà Nội)

Tại miền Nam, các ứng cử viên đêm chung kết gồm: Nguyễn Thị Tố Như (THPT Lê Quý Đôn), Nguyễn Duy Long (Nhạc viện TP.HCM), Đoàn Nguyễn Xuân Nguyên (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), Trần Nguyễn Minh An (THPT Nguyễn Chí Thanh), Huỳnh Gia Bảo (THPT Hùng Vương), Nguyễn Hoàng Nam Duy (THPT Lê Thị Hồng Gấm).

Bên cạnh đó có Đỗ Trịnh Thuỳ Duyên (THPT Phan Châu Trinh), Phạm Trường Minh Quân (THPT Hoàng Hoa Thám) và Đặng Hoàng Ngọc (THPT Hoàng Hoa Thám) là các ứng cử viên đến từ miền Trung.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tháng 3 sắp tới. Đây là cơ hội để những người yêu nghệ thuật được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa và mãn nhãn về cảm xúc. Được biết, Sing Out Loud là cuộc thi âm nhạc được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay về dàn dựng sân khấu và visual cho học sinh THPT.