15 năm sau phim thiếu nhi kinh điển Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la: Nam chính mãi bận ra toà với vợ cũ, dàn sao nhí trổ mã xuất sắc

Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam có lẽ đã lớn lên với bộ phim Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la (tựa gốc: Charlie and the Chocolate Factory) tràn ngập sắc màu và những điều kỳ thú. Bộ phim với phần hình ảnh sống động cùng nội dung hài hước đã trở thành món ăn tinh thần được yêu thích của rất nhiều người. Tạo hình hài hước của nam diễn viên Johnny Depp với mái tóc bob cũng khiến nhân vật Willy Wonka biến thành một hình tượng huyền thoại trong danh sách những bộ phim mà anh tham gia.

Khi mới ra mắt vào năm 2005, Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la đã nhanh chóng thống trị các phòng vé, đứng top 8 các bộ phim ăn khách nhất năm ấy. Câu chuyện về những đứa trẻ đến tham quan một nhà máy sô-cô-la kỳ diệu mãi về sau này vẫn được ưa thích, và bộ phim giờ đây sau 15 năm phát hành cũng được coi như một tác phẩm kinh điển của dòng phim trẻ em.

Willy Wonka ngày nào giờ "sấp mặt" trong lùm xùm kiện tụng với vợ cũ, dư luận không biết phải ủng hộ ai

Khán giả có lẽ không còn lạ gì với nam diễn viên Johnny Depp với sự nghiệp phim ảnh đồ sộ, bao gồm vai diễn nổi bật nhất là tên cướp biển Jack Sparrow trong loạt phim Cướp Biển Vùng Caribe và Mad Hatter trong Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên. Sau khi loạt phim này kết thúc, nam diễn viên cũng gia nhập thế giới phù thủy của Harry Potter với chuỗi phim Fantastic Beasts, hiện đang sản xuất phần 3 dự kiến ra rạp vào năm 2021.

Ngoại hình của Johnny Depp ngày ấy và bây giờ

Hiện tại, đời tư của Johnny Depp thỉnh thoảng vẫn trồi lên mặt báo vì đang dính vào vụ lùm xùm, kiện tụng với vợ cũ Amber Heard. Càng ngày càng có nhiều tình tiết được lôi ra ánh sáng, và người hâm mộ cũng không biết phải tin ai trong mối quan hệ phức tạp, rắc rối này.

"Ông chú" dù đã có dấu hiệu tuổi già nhưng vẫn theo đuổi hình tượng bụi bặm siêu ngầu

Cô bé Violet hay nhai kẹo cao su tiến xa trong sự nghiệp, từ phim ảnh hay học hành đều “tất tay”

Nhân vật cô bé Violet Beauregarde đầy tham vọng và thích thể hiện được giao cho diễn viên nhí lúc bấy giờ là AnnaSophia Robb. Với tính cách chảnh chọe và thích thể hiện, nhân vật này có cái kết bị biến thành một quả việt quất tròn ủng.

Violet ngày xưa ấy...

...và AnnaSophia Robb bây giờ

Sau Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la, AnnaSophia Robb cũng rất nỗ lực tham gia các hoạt động nghệ thuật, sở hữu nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình trong hồ sơ của mình. Một số cái tên đáng nhắc tới là Race to Witch Mountain của Disney và phim kinh dị Down a Dark Hall. Đáng chú ý, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1993 cũng tham gia đóng vai chính trong series The Carrie Diaries - phần phim tiền truyện của thương hiệu Sex and the City nổi tiếng.

Một vài bộ phim nổi tiếng của AnnaSophie Robb

Ngoài nghiệp diễn, cô cũng là một sinh viên của Đại học New York danh giá, vừa mới tốt nghiệp vào năm 2018.

Vài hình ảnh của cô bé "tím lịm tìm sim" ngày nào

Veruca hay đòi hỏi giờ sống kín tiếng, bỏ nghiệp diễn mà đi theo nghề Y!

Nữ diễn viên trẻ Julia Winter đã để lại dấu ấn với khán giả nhờ vai diễn cô bé Veruca Salt đanh đá, hư hỏng luôn đòi hỏi. Lối diễn hài hước, thuyết phục của cô bé đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả cũng như giới phê bình. Đáng tiếc, Julia Winter lại không chịu bén duyên với “môn nghệ thuật thứ 7”.

Thay vì theo đuổi nghiệp diễn, cô đã quyết định sẽ trở thành bác sĩ. Giờ đây, cô bé Veruca Salt ngày nào đã là một bác sĩ tại đất nước Thụy Điển - quê nhà của cô. Về đời tư, cô gái trẻ rất kín tiếng, không sử dụng bất kỳ một mạng xã hội nào. Chính vì vậy, không có nhiều hình ảnh về cô hiện tại trên mạng.

Vài hình ảnh của nữ diễn viên kín tiếng, giờ đã là bác sĩ

Cậu nhóc tham ăn Augustus chán diễn xuất, giờ cũng chuyển qua làm kỹ sư

Hẳn ai cũng nhớ nhân vật Augustus Gloop mập mạp lúc nào cũng nhồm nhoàm ăn kẹo, được thủ vai bởi cậu bé Philip Wiegratz. Sau bộ phim, nam diễn viên này chỉ tập trung tham gia các dự án phim ảnh của Đức, với bộ phim cuối cùng được sản xuất năm 2013.

Dựa theo thông tin có trên trang Facebook của nam diễn viên, chàng trai này có vẻ đã ngừng việc đóng phim mà thay vào đó, theo đuổi sự nghiệp làm kỹ sư máy tính toàn thời gian.

Nam diễn viên cũng nỗ lực nhiều để thay đổi ngoại hình

Mike xấu tính chỉ “nổi một lần rồi thôi”, trầy trật cũng không có duyên với nghề

Chàng trai Jordan Fry cũng không bén duyên với nghiệp diễn giống như các bạn nhỏ trong nhóm, sau khi thể hiện nhân vật Mike Teavee chỉ ham mê điện tử. Nam diễn viên chỉ xuất hiện trong một vài bộ phim nhỏ, và dự án nổi bật nhất của cậu chính là lồng tiếng cho phim hoạt hình Meet the Robinsons của Disney.

Bù lại, chàng trai này rất chăm chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện hài hước và thi thoảng cũng đóng một vài web-series của bạn bè.

Jordan Fry giờ đây cũng rất điển trai, lãng tử

Charlie nghèo khổ giờ thành diễn viên có tầm, đóng từ sát nhân đến bác sĩ đều siêu mượt!

Không đáng ngạc nhiên khi cậu nhóc Freddie Highmore đã vượt qua rất nhiều ứng viên để được chọn vào vai diễn Charlie Bucket trong bộ phim. Sự thể hiện xuất sắc của diễn viên nhí này đã được giới chuyên môn ca ngợi lên tận mây xanh, và cũng chính vì thế, cậu có một sự nghiệp rất thành công với phim ảnh.

Sau khi xuất hiện trong nhiều bộ phim giả tưởng như Finding Neverland, The Golden Compass, The Spiderwick Chronicles, tên tuổi của Freddie Highmore lại thực sự có cú bật nhảy ấn tượng khi anh thể hiện vai kẻ sát nhân máu lạnh Norman Bates trong series Bates Motel.

Chàng trai được ca ngợi với vai Norman Bates rùng rợn trong Bates Motel

Khi Bates Motel kết thúc vào năm 2017, chàng trai sinh năm 1992 này đã nhanh chóng tham gia dự án phim truyền hình tiếp theo cũng được đánh giá cao, chính là The Good Doctor - phiên bản Mỹ của bộ phim Hàn Quốc Thiên Thần Áo Trắng năm 2013. Hai bộ phim truyền hình kể trên cũng đã mang về cho nam diễn viên trẻ rất nhiều đề cử và giải thưởng lớn, bao gồm Quả Cầu Vàng.

Cậu bé đáng yêu khi nào giờ chững chạc, nam tính hơn rất nhiều

Mặc dù sở hữu hơn 600 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, nam diễn viên mới đây cũng đã quyết định sẽ “bật chế độ xa lánh”, không còn đăng tải gì trên Instagram hay Facebook.

