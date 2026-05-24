129 thương hiệu xe Trung Quốc trong cuộc thanh lọc lớn nhất lịch sử ngành ô tô: Chỉ 15 hãng được dự báo sống sót đến 2030

Người mua xe điện Trung Quốc tại Việt Nam năm 2026 đang đứng trước một con số mà ít người để ý: có bao nhiêu thương hiệu xe điện đang bán ngoài kia, và bao nhiêu trong số đó sẽ còn tồn tại sau 5 năm nữa? Đáp án từ Reuters và AlixPartners công bố tháng 7 năm 2025 là 129 và 15. Trong số 129 thương hiệu xe điện và xe hybrid sạc ngoài đang bán tại chính Trung Quốc, chỉ 15 thương hiệu sẽ tồn tại bền vững về tài chính đến năm 2030.

Reuters và AlixPartners: 15 hãng sống sót, 114 hãng biến mất

Ngày 3 tháng 7 năm 2025, Reuters dẫn báo cáo thường niên "2025 Global Automotive Outlook" của AlixPartners - công ty tư vấn ô tô có uy tín toàn cầu - đưa ra dự báo gây sốc ngành xe điện. Trong số 129 thương hiệu xe điện và xe hybrid sạc ngoài hiện đang bán tại Trung Quốc, chỉ 15 thương hiệu sẽ đạt được trạng thái tài chính bền vững vào năm 2030. 15 hãng sống sót này sẽ chiếm khoảng 75% thị trường xe năng lượng mới, mỗi hãng bán trung bình 1,02 triệu xe mỗi năm. Đây là ngưỡng tối thiểu mà AlixPartners xác định để một hãng xe điện có thể tự duy trì tài chính.

Reuters · AlixPartners · 07/2025 Cuộc thanh lọc xe điện Trung Quốc đến 2030 Dự báo từ báo cáo "2025 Global Automotive Outlook" Năm 2025 Đang bán tại Trung Quốc 129 thương hiệu EV và PHEV 5 năm thanh lọc Năm 2030 Sống sót về tài chính 15 / 129 chiếm 75% thị trường 88% 114 hãng sẽ biến mất Phá sản, sáp nhập, hoặc lặng lẽ rút khỏi thị trường trong 5 năm tới Quy mô tối thiểu 1,02 triệu xe/năm để sống sót về tài chính XPeng còn cứng hơn 5-7 hãng theo dự báo của chủ tịch He Xiaopeng Đã sập từ 2018 Hơn 400 thương hiệu xe điện đã đóng cửa Stephen Dyer, lãnh đạo bộ phận ô tô châu Á của AlixPartners: "Trung Quốc là một trong những thị trường xe năng lượng mới cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, với chiến tranh giá quyết liệt, tốc độ đổi mới chóng mặt và đối thủ mới liên tục nâng chuẩn mực."

Nguồn: Reuters/AlixPartners "2025 Global Automotive Outlook" (03/07/2025) · EVBoosters · ChinaEVHome

Stephen Dyer, lãnh đạo bộ phận ô tô khu vực châu Á của AlixPartners, mô tả thị trường Trung Quốc bằng cụm từ "một trong những thị trường xe năng lượng mới cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới với chiến tranh giá quyết liệt, tốc độ đổi mới chóng mặt, và đối thủ mới liên tục nâng chuẩn mực". Đáng chú ý, He Xiaopeng - chủ tịch hãng XPeng - còn đưa ra dự báo cứng hơn AlixPartners. Ông cho rằng đến cuối thập kỷ, chỉ 5 đến 7 hãng xe điện Trung Quốc sẽ thực sự sống sót, chứ không phải 15. Khi chính người trong ngành nói con số thấp hơn cả tư vấn bên ngoài, đó là tín hiệu cuộc thanh lọc đang ở mức nghiêm trọng.

Cuộc thanh lọc đã bắt đầu: Neta, WM Motor, HiPhi đã sập

Phần đầu của cuộc thanh lọc đã diễn ra. Tổng hợp của EVBoosters - đơn vị chuyên theo dõi ngành xe điện châu Âu - cho thấy hơn 400 thương hiệu xe điện Trung Quốc đã ngừng hoạt động trong giai đoạn từ 2018 đến 2025. Tốc độ tăng tốc rõ rệt trong 18 tháng gần đây với hàng loạt cái tên lớn lần lượt sập.

Đã phá sản · 2023-2025 Những thương hiệu xe điện Trung Quốc đã sập Phần đầu cuộc thanh lọc lớn nhất ngành ô tô đã diễn ra Neta Tập đoàn Hozon 06/2025 Đã bán ~500.000 xe trong giai đoạn 2018-2024 Mất bảo hành, đại lý đóng cửa, mất truy cập telematics. Chủ xe tại Thái Lan phải tự sửa xe. WM Motor EV startup Thượng Hải 10/2023 Đã bán ~90.000 xe trước khi phá sản Lỗi phần mềm liên tục sau phá sản, không có hỗ trợ sau bán hàng. Đã từng được định giá 5 tỷ USD. HiPhi Human Horizons - hạng sang 08/2024 Đã bán ~4.000 xe phân khúc cao cấp Hệ thống đại lý ủy quyền giải thể hoàn toàn. Chủ xe phải mua phụ tùng tại các xưởng ngoài. Ji Yue Liên doanh Geely - Baidu 12/2024 Đã bán ~10.000 xe trước khi đóng cửa Ngừng cập nhật phần mềm, mất dịch vụ kết nối. Đáng chú ý: có hai tập đoàn lớn chống lưng vẫn không cứu được. Aiways Startup từng xuất khẩu EU 2023 Trạng thái Mất trụ sở Thượng Hải Không còn điểm bảo hành ủy quyền. Từng xuất khẩu sang EU và bị bỏ rơi. Byton Sập trước sản xuất hàng loạt 2021-23 Trạng thái Đóng cửa Sụp đổ trước khi đạt được quy mô sản xuất hàng loạt do nội bộ và mở rộng quá mức. 400+ hãng đã đóng cửa Đây mới chỉ là phần đầu cuộc thanh lọc Theo tổng hợp của EVBoosters, hơn 400 thương hiệu xe điện Trung Quốc đã ngừng hoạt động từ 2018 đến 2025. AlixPartners dự báo đến 2030 chỉ còn 15 hãng tồn tại bền vững. Chủ tịch XPeng còn dự đoán cứng hơn: chỉ 5-7 hãng sống sót.

Tổng hợp: Yicai Global · Reuters · Bloomberg · TechCrunch · Rest of World · EVBoosters · ITIF (2023-2025)

Trường hợp Neta là minh chứng cứng nhất. Hãng này thuộc tập đoàn Hozon, đã bán gần 500.000 xe trên toàn cầu trong giai đoạn 2018 đến 2024 và từng là một trong những hãng xe điện khởi nghiệp bán chạy nhất Trung Quốc. Tháng 6 năm 2025, Hozon chính thức bước vào quy trình phá sản với khoản nợ gần 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,39 tỷ USD). Yicai Global ghi nhận hàng trăm nghìn chủ xe Neta tại Trung Quốc đột ngột mất bảo hành, mất truy cập telematics, và phải tự ra xưởng ngoài để sửa chữa. Tại Thái Lan, Neta sập từ 12% thị phần năm 2023 xuống 4% năm 2025, đóng 20 trong 60 showroom, người tiêu dùng phải tự sửa xe vì hãng không còn ai trả lương cho nhân viên.

5 lớp chi phí ẩn người mua phải gánh khi hãng sập

Khi một hãng xe điện phá sản, hợp đồng giữa người mua và hãng không tự động kết thúc theo cách êm đẹp. Người mua mất nhiều thứ ngay lập tức, và một số mất kéo dài nhiều năm sau. Đây là phần ít được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về xe điện Trung Quốc giá rẻ.

5 lớp chi phí ẩn Người mua phải gánh gì khi hãng EV phá sản Tính cho xe điện 600-800 triệu, trong 5 năm sở hữu 1 Mất toàn bộ bảo hành còn lại Bảo hành phụ thuộc vào hãng còn tồn tại. Hãng phá sản, hợp đồng bảo hành mất hiệu lực ngay lập tức. 30 - 80 tr bảo hành 7-10 năm 2 Phụ tùng thay thế không còn Nhà máy đóng cửa, kho linh kiện đóng băng. Phải đặt từ Trung Quốc, chờ 2-6 tuần, giá đắt 2-3 lần. 40 - 100 tr 5 năm sử dụng 3 Mất giá xe lên 30-40% Xe của hãng phá sản gần như không bán được trên thị trường thứ cấp. Ngay cả xe TQ còn hãng đã mất giá nhanh hơn xe Hàn 10-18%. 180 - 320 tr sau 3-5 năm 4 Phần mềm và kết nối bị khóa Xe điện hiện đại phụ thuộc máy chủ hãng. Yicai Global ghi nhận chủ xe Neta mất truy cập telematics, OTA, ứng dụng điều khiển sau khi hãng phá sản. Khó định giá mất tính năng chính 5 Phí bảo hiểm tăng vọt Các công ty bảo hiểm tăng phí hoặc từ chối bảo hiểm xe của hãng đang thiếu ổn định tài chính do rủi ro sửa chữa cao. 10 - 25 tr thêm trong 5 năm Tổng chi phí ẩn tiềm tàng nếu hãng sập trong vòng đời xe 260 - 525 triệu đồng / xe Lưu ý: Đây là chi phí ẩn TIỀM TÀNG, chỉ phát sinh nếu hãng phá sản trong vòng đời xe. Với 114 trong 129 hãng xe điện Trung Quốc được dự báo sẽ biến mất đến năm 2030 (88%), người mua đang đối mặt với xác suất rủi ro rất cao nếu chọn hãng nhỏ ngoài top 15.

Tổng hợp: Yicai Global · iSeeCars · Rest of World · Insurance Journal (2024-2025)

Tổng cộng 5 lớp chi phí ẩn này có thể lên 260 đến 525 triệu đồng cho một chiếc xe 600 đến 800 triệu nếu hãng sập trong vòng đời xe. Đáng nói nhất là chi phí thứ tư - phần mềm và kết nối. Xe điện hiện đại không chỉ là phần cứng, mà còn là phần mềm. Khi máy chủ của hãng tắt, các tính năng như cập nhật phần mềm từ xa, ứng dụng điều khiển, dẫn đường thông minh, sạc thông minh đều có thể ngừng hoạt động. Chiếc xe vẫn chạy được, nhưng nó trở về thành một phương tiện cơ học đơn thuần, mất hết những giá trị "thông minh" mà người mua đã trả thêm tiền.

Người mua xe Việt đang ở đâu trong bản đồ này

Tại Việt Nam năm 2026, có hơn 10 thương hiệu xe điện và hybrid sạc ngoài của Trung Quốc đang kinh doanh hoặc chuẩn bị vào thị trường: BYD, MG (thuộc SAIC), Haval (Great Wall), Wuling, GAC Aion, Chery, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co (Geely), Geely Coolray. AlixPartners không công bố danh sách 15 hãng sống sót, nhưng dựa trên các tiêu chí công bố (doanh số 1,02 triệu xe/năm, tài chính bền vững, có quy mô toàn cầu), một số tập đoàn lớn như BYD, Geely (gồm Zeekr và Lynk & Co), SAIC (gồm MG), Chery, GAC có khả năng nằm trong nhóm 15. Các thương hiệu nhỏ hơn, mới vào Việt Nam và chưa có doanh số ổn định ở chính Trung Quốc, đang ở vùng rủi ro cao hơn.

Khi 88% trong 129 hãng được dự báo sẽ biến mất, người mua xe điện Trung Quốc đang đặt cược 600 đến 800 triệu đồng vào tương lai tài chính của hãng mình chọn. Câu hỏi không nên là "xe nào nhiều tính năng nhất" hay "xe nào giá rẻ nhất", mà là "hãng này có khả năng còn tồn tại sau 5 đến 10 năm để hỗ trợ chiếc xe tôi vừa mua không".