12 dấu ấn nổi bật của TP. Hồ Chí Minh năm 2025

PV, Theo htv.com.vn 15:06 10/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

12 dấu ấn rực rỡ của năm 2025 không chỉ là kết quả của một chặng đường nỗ lực bền bỉ mà còn là bệ phóng vững chắc để TP. Hồ Chí Minh vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Toàn cảnh Lễ xuất quân và màn diễn tập hoành tráng bảo vệ an ninh Đại hội XIV tại Mỹ Đình
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày