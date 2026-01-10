eMagazine
Genz Area
ShowLive
GÓP Ý GIAO DIỆN MỚI
TRANG CHỦ
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Đời sống
Money-Z
Ăn - Quẩy - Đi
Xã hội
Sức khỏe
Tek-life
Học đường
Xem Mua Luôn
Video
Đời sống
Nhân vật
Xem-Ăn-Chơi
House n Home
Xem mua luôn
Thời trang
Đẹp
Mommy mua di
Sport
Bóng đá
Hậu trường
Pickleball
Esports
Musik
Âu-Mỹ
Châu Á
Việt Nam
Hip-hop neva die
Ciné
Phim chiếu rạp
Phim Việt Nam
Series truyền hình
Hoa ngữ - Hàn Quốc
Tek-Life
Metaverse
How-To
Wow
2-Mall
Star
Sao Việt
Hội bạn thân showbiz
TV Show
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Học đường
Nhân vật
Du học
Bản tin 46'
Thế giới đó đây
Chùm ảnh
Khám phá
Dị
Sức khỏe
Tin tức
Dinh dưỡng
Khỏe đẹp
Giới tính
Các bệnh
Nhóm chủ đề
Tải app
iOS
Android
Fanpage
Liên hệ
Quảng cáo
live
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Đời sống
Thế Giới Đó Đây
12 dấu ấn nổi bật của TP. Hồ Chí Minh năm 2025
PV,
Theo htv.com.vn
15:06 10/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên
12 dấu ấn rực rỡ của năm 2025 không chỉ là kết quả của một chặng đường nỗ lực bền bỉ mà còn là bệ phóng vững chắc để TP. Hồ Chí Minh vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ A50 đến A80: Dấu ấn Quân đội Nhân dân Lào trong lòng người dân Việt Nam
Ảnh: Sau sáp nhập, đây là những công trình mang dấu ấn thế kỷ của phường Sài Gòn
Theo
htv.com.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://htv.com.vn/12-dau-an-noi-bat-cua-tp-ho-chi-minh-nam-2025-222251228214752157.htm
Toàn cảnh Lễ xuất quân và màn diễn tập hoành tráng bảo vệ an ninh Đại hội XIV tại Mỹ Đình
dấu ấn TP.HCM
sáp nhập TP.HCM
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
Quyết định bắt tạm giam trưởng bộ phận an ninh Võ Ngọc Tường Duy
Nổi bật
Phát hiện hàng chục nhân viên “chờ phục vụ” khách mua dâm tại khách sạn Mường Thanh và Samdi: Giá bán dâm theo các "gói dịch vụ", lên đến 4,8 triệu/lần
Nổi bật
Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ
-
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long
-
Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Công an thông báo thu hồi 1 loại kem chống nắng, ai đã mua liên hệ ngay số 0946400438
-
Thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người có bảo hiểm: Chiêu lừa ra sao khiến người đàn ông có tính cảnh giác vẫn mất trắng 114 triệu đồng?
-
Đóng
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Sport
Đời sống
Xã hội
Ăn - Quẩy - Đi
Xem Mua Luôn
Thế giới đó đây
Sức khỏe
Tek-Life
Học đường
Money-Z
Video