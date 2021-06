1001 cách xử lý khi "gà nhà" gặp biến: Sơn Tùng lặng thinh, còn phía Hương Giang & Jack thì sao?

Thời gian vừa qua, người đẹp chuyển giới Tường Vi - Á quân 2 Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 bất ngờ vướng phải lùm xùm không đáng có khi cô bị nghi lộ clip nóng trên mạng xã hội. Ngay lập tức, Tường Vi nhanh chóng đính chính để mọi chuyện không bị hiểu lầm quá xa. Chưa dừng lại đó, công ty chủ quản là Hương Giang Entertainment cũng đưa ra thông cáo bảo vệ "gà nhà".

Dưới phần bình luận, nhiều người tán đồng với cách công ty Hương Giang bảo vệ khi "gà nhà" vướng phải lùm xùm, đồng thời một số ý kiến cũng gọi tên cách giải quyết của các công ty khác khi nghệ sĩ trực thuộc gặp biến, có thể kể đến như:

Jack

Tầm đầu tháng 6/2020, MXH phát tán rầm rộ clip Jack phủ nhận bản hit Nơi Này Có Anh là do Sơn Tùng M-TP sáng tác, thậm chí còn gọi người anh thân thiết ViruSs là "thằng". Cư dân mạng phát hiện họ không thể tiếp tục chia sẻ clip này lên các diễn đàn bởi hành động chặn và đánh gậy bản quyền từ Đất Việt - công ty chủ quản hiện tại của giọng ca Hoa Hải Đường.

Theo đó, bất cứ thao tác share clip nào lên Facebook của netizen đều sẽ nhận về thông báo: "DatViet VAC Rights Manager đã thực hiện hành động đối với video của bạn do video này có thể chứa nhạc, âm thanh hoặc video thuộc quyền sở hữu của họ". Nhiều người cho rằng, đây là hành động cứng rắn bảo vệ "gà nhà" của Đất Việt, thông qua việc ngăn chặn các hành động phát tán clip bôi nhọ hình ảnh của Jack.

Quân A.P

Có một thời gian, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Jack không đồng ý quay gameshow Giọng Ải Giọng Ai với Quân A.P vì lý do đứng chung "sợ làm hư hình ảnh của mình". Đại diện NSX cũng lên tiếng xác nhận thông tin này.

Ngay lập tức, phía Quân A.P đã có chia sẻ chính thức về sự việc này. Quản lý nam ca sĩ bày tỏ: "Vô tình biết được thông tin từ chương trình Giọng Ải Giọng Ai báo cho công ty của tôi về việc bên phía Jack và K-ICM không muốn ngồi chung show với Quân A.P. Nghe xong tôi hơi bất ngờ vì khi nhạc của Jack và Khánh (K-ICM) ra, phía tôi còn vẫn nghe vẫn share ủng hộ, đi đâu mà thấy ai hát đều quay lại gửi Khánh để chúc mừng.

Thậm chí anh em hay talent Masew trong công ty cũng từng hỗ trợ tham gia đóng giúp MV cho nhà Jack và Khánh. Tôi hỏi bên đó cụ thể lí do ra sao thì nhận được câu trả lời đó là 2 bạn Jack và Khánh sợ ngồi chung sẽ hư/xấu/hỏng hình ảnh của 2 đứa. (Nhớ ngày nào chính bên em còn xin anh được diễn chung show để xin lấy hình ảnh cho em và Jack... mà giờ đi nói ngồi với talent của anh là hư hình ảnh, anh sợ nhân cách em cao đẹp quá đi. Khi tôi hỏi BTC chương trình quyết định ra sao thì BTC quyết định không đổi người, nếu muốn thì phía Jack và Khánh có thể không tham gia show và lỡ như bị thí sinh/thành viên ê-kíp tố thì tự chịu vì mọi người đã phải tập dợt trước và set up (chuẩn bị) hết rồi, không có kiểu can thiệp vào quyền chọn người của BTC được vì xưa nay chưa có một ai ra ‘yêu sách’ như vậy".

Đại diện Quân A.P chia sẻ thêm rằng Quân A.P vẫn tiếp tục tham gia Giọng Ải Giọng Ai và đến tận bây giờ mới biết là bị bên phía bộ đôi Sóng Gió nói như thế. Người này cảm ơn đại diện phía chương trình đã có cách giải quyết minh bạch và công tâm. Quản lý Quân A.P khẳng định lý do đưa việc này lên Facebook là vì chuyện quá rõ ràng rồi, không phải hiểu lầm gì ở đây nữa mà nói chuyện. Mục đích của phía Quân A.P là để bảo vệ cho nghệ sĩ của công ty và công khai chấm dứt liên quan đến phía Jack và K-ICM chứ không hơi đâu đi hạ bệ người khác để đi lên.

Chi Pu



Tối muộn ngày 30/4/2021, công ty giải trí GOM Entertainment có bài đăng dài đưa ra thông cáo chính thức về vai trò của Chi Pu trong dự án Thiên Thần Hộ Mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Theo đó, phía công ty này nêu rõ quan điểm Chi Pu không xuất hiện trong phim như lời đồn. Đặc biệt, phải kể đến việc công ty nêu rõ cô nàng được mời tham gia hát và quay MV cho ca khúc nhạc phim.

Ê-kíp Chi Pu lên tiếng về lùm xùm

Công ty cũng nói rõ về vấn đề nghi vấn Chi Pu đạo nhái hình ảnh, cho biết nữ ca sĩ không phải là người quyết định hình ảnh, trang phục, vũ đạo, tạo hình cũng như thiết kế bối cảnh của MV. Việc những ý tưởng được đề cập bị dính nghi vấn đạo nhái qua đó thuộc về trách nhiệm của nhà sản xuất và phía Chi Pu được miễn trừ trách nhiệm với tất cả vấn đề phát sinh từ đó.



Thùy Chi



Trước việc Thuỳ Chi hát Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP, có ý kiến lại cho rằng cô không nên cover. Cụ thể, người này cho hay: "Thuỳ Chi ơi, đừng cover lại nhạc, chị đã có chất riêng của mình rồi. Hãy làm những ca khúc mới của chị để khán giả yêu thương hơn chị nhé".

Trước ý kiến trái chiều này, đại diện công ty mà Thùy Chi làm nghệ sĩ độc quyền - ViruSs đã nhanh chóng lên tiếng. Theo đó anh khẳng định: "Thi thoảng đổi gió chứ bạn, chứ bài đâu ra hát liên tục. Hay mà". Phản ứng kịp thời của ViruSs sau đó đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ vì cách mà anh bảo vệ nữ ca sĩ của công ty mình vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyết liệt. Cách trao đổi bình luận trên MXH của ViruSs cũng gần gũi, khôn khéo khiến netizen muốn chê tiếp cũng khó. Có thể thấy, với cá tính không ngại nói thẳng trên loạt video reaction, ViruSs sẵn sàng đứng lên tranh cãi 1-1 với khán giả để bảo vệ "gà cưng" của công ty đến cùng.

ViruSs lên tiếng bảo vệ "gà nhà"

Chỉ mới là sự việc nho nhỏ như trên thôi nhưng khán giả đã thấy tinh thần bảo vệ Thuỳ Chi của ViruSs đến mức nào - tin chắc rằng khi có "biến căng", anh chàng sẽ không ngại "tả xung hữu đột", chả "ngán" ai đâu!



Dàn trai đẹp Người Ấy Là Ai

Dù mới đi được chặng đường đầu tiên của mùa 3 nhưng chương trình đã có tận 3 chàng trai dính phải lùm xùm lừa dối khán giả. Trong đó không thể nhắc đến anh chàng Việt kiều Canada Michael Trương bị tố không thành thật về tình trạng hôn nhân của mình. Nam Phạm - chàng trai độc thân từng được nhiều người yêu thích, cũng nhanh chóng bị khán giả soi ra đã nói dối trên sóng truyền hình khi chia sẻ rằng đã 3 năm anh chưa quen ai.

Sau đó, đến lượt nam chính tập 4 Vũ Ngọc Anh cũng bị đưa ra nhiều bằng chứng đã có bạn gái, cả hai quen nhau được hơn 5 tháng. Ngọc Anh cũng lên tiếng xin lỗi và khẳng định bản thân hoàn toàn tự do khi đến với chương trình.

Cuối cùng, đại diện truyền thông của đơn vị sản xuất chương trình đã phải lên tiếng trước loạt lùm xùm: "Đối với chúng tôi, đây là một sự cố ngoài ý muốn vì đó là lỗi chủ quan của thí sinh, bản thân bạn ấy cũng đã lên tiếng xin lỗi mọi người, xin lỗi khán giả và chương trình".



Hải Tú

Hải Tú là nữ diễn viên độc quyền duy nhất của M-TP Talent, một công ty nhánh chuyên về mảng quản lí nghệ sĩ của M-TP Entertainment. Nhìn chung, không ai có thể nói Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đối xử tệ với "gà cưng" khi cô nàng được tháp tùng "sếp" đến rất nhiều sự kiện lớn, là "nàng thơ" trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, là người khiến cho nam ca sĩ phải thức cả đêm để chờ đợi trên phim trường dù đã hết cảnh quay với danh nghĩa "support" cho "talent công ty" và cũng là người được tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay trên trường quay.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà Hải Tú dù chưa thực sự hoạt động mạnh mẽ tại showbiz thì đã vướng ngay vào scandal "siêu to khổng lồ" lại còn bị gán mác "trà xanh", "người thứ ba" xen vào tình cảm người khác dù chưa biết rõ thực hư. Quá khứ bị đào bới, ảnh cũ gây tranh cãi, các bài đăng ẩn ý bị antifan nghĩ ra đủ thuyết âm mưu, group anti mọc lên như nấm và rất rất nhiều bình luận chỉ trích thậm tệ ở khắp nơi.

Vậy nhưng, từ khi drama "trà xanh" bắt đầu bùng nổ, lên đến đỉnh điểm cao trào lẫn cho đến tận thời điểm hiện tại, ai "ném đá" Hải Tú thì cứ việc "ném đá", Sơn Tùng và phía công ty hùng hậu nhất định không có bất kì động thái giải thích, lên tiếng bảo vệ hay có bất kì bài đăng đính chính nào.

Khi cái tên Hải Tú bị nhiều nhãn hàng hợp tác gỡ bỏ, bị làn sóng antifan "vùi dập" không thương tiếc, phía Sơn Tùng M-TP tiếp tục dựng nên một bức tường lặng thinh khiến nhiều fan cứng cũng phải nản lòng. "Chúng ta của hiện tại" chỉ còn mỗi Sơn Tùng MT-TP đang chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới của "gà nhà" Kay Trần, còn Hải Tú ở đâu, làm gì, "khum" ai biết. Người ngoài nhìn vào, ắt hẳn không khỏi chạnh lòng...

Ảnh: Internet