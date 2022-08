10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022: New York, London cũng phải xếp sau một thành phố châu Á

Bạn đã bao giờ nhìn vào hóa đơn tiền điện của mình và cảm thấy giật mình vì mức chi tiêu của mình chưa? Mặc dù việc sống ở thành phố tốn kém không ít nhưng chúng ta vẫn may mắn hơn nhiều so với những công dân đang sống tại những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Để tính được chỉ số đắt đỏ của mỗi thành phố, chuyên gia sẽ dựa vào một số yếu tố chính, bao gồm giá trung bình của các mặt hàng thiết yếu trong gia đình như sữa và dầu ăn, tiền thuê nhà, tiện ích, phương tiện công cộng và sức mạnh của đồng nội tệ.

Dựa theo bảng xếp hạng dưới đây do ECA International công bố, châu Á hiện là lục địa đắt đỏ nhất để sinh sống. Trong khi đó, mức chi phí sinh sống tại châu Âu đã giảm đáng kể trong 12 tháng vừa qua do các yếu tố bên ngoài như lạm phát, xung đột,...

Dưới đây là danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022.

1. Hồng Kông, Trung Quốc

Hồng Kông, Trung Quốc

Như đã nói ở trên, châu Á đang thống trị danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Hong Kong nhộn nhịp chiếm vị trí số một. Hong Kong là một được biết đến là điểm đến của một số doanh nhân thành đạt và giàu có nhất trên thế giới. Năm 2022 cũng là năm thứ ba liên tiếp Hồng Kông vinh dự là thành phố dẫn đầu danh sách này.

Diện tích: 1.114 km²

Dân số: 7.482 triệu (2020) Đơn vị tiền tệ: Đô la Hồng Kông Châu lục: Châu Á

2. New York, Hoa Kỳ

New York, Hoa Kỳ

Tiếp theo trong danh sách là một trong những thành phố đông đúc nhất nước Mỹ - New York. Đây cũng là thành phố duy nhất trong khu vực Bắc Mỹ lọt vào danh sách này. Mệnh danh là vùng đất của những cơ hội, New York chắc chắn là nơi thu hút rất nhiều người sinh sống với ước mơ tìm được chỗ đứng trong thành phố này. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi đây là một thành phố có chi phí đắt đỏ bậc nhất.

Diện tích : 783,8 km² Ngày Dân số: 8,38 triệu (2020) Đơn vị tiền tệ: USD Châu lục: châu Mỹ



3. Geneva, Thụy Sĩ

Geneva, Thụy Sĩ

Là thành phố hàng đầu châu Âu, Geneva từ lâu đã nổi tiếng là biểu tượng của sự đẳng cấp và sang trọng. Được biết đến là nơi tạo điều kiện cho lối sống xa hoa nhất với những nhà hàng tốt nhất, khung cảnh tuyệt đẹp và những ngôi nhà hiện đại, việc Geneva có mức sống đắt đỏ cũng là một việc không quá khó hiểu.

Diện tích: 15,93 km² Dân số: 198,979 (2017) Đơn vị tiền tệ: Franc Châu lục: châu Âu

4. London, Vương quốc Anh

Luân Đôn, Vương quốc Anh

Thành phố của những giấc mơ, London, đã tự khẳng định mình là thành phố đắt đỏ thứ tư trên thế giới. Giống như New York, rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố của Vương quốc Anh với đôi mắt sáng ngời, hy vọng lập nghiệp và có được danh tiếng tại nơi đây.

Tại London, giá thuê nhà và phương tiện giao thông công cộng là một trong những mức giá cao nhất trên thế giới, đó là lý do tại sao nếu muốn xây dựng một cuộc sống thoải mái cho mình tại đây, bạn phải có sự chuẩn bị vững vàng về kinh tế.

Diện tích: 1,572 km² Dân số: 8,982 triệu (2019) Đơn vị tiền tệ: Bảng Anh Châu lục: châu Âu

5. Tokyo, Nhật Bản

Tokyo, Nhật Bản

Một thành phố khác thúc đẩy châu Á trở thành châu lục có mật độ dân số cao nhất với các thành phố đắt đỏ là thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhật Bản được biết đến là nơi có chi phí sinh hoạt rất cao, và với thủ đô Tokyo, không có gì ngạc nhiên khi chi phí lại cao nhất trong thành phố nhộn nhịp. Chi phí chiếm phần lớn nhất trong chi phí bao gồm tiền thuê nhà, theo sau là quyền sở hữu ô tô và phương tiện đi lại - những chuyến tàu cao tốc tốc độ, kiểu dáng đẹp đó không đến mà không phải trả giá!

Diện tích: 2.194 km² Dân số: 13,96 triệu người (năm 2021) Đơn vị tiền tệ: Yên Châu lục: châu Á

6. Tel Aviv, Israel

Tel Aviv, Israel

Nghe có vẻ xa lạ nhưng ít ai biết, Tel Aviv lại là thành phố đắt đỏ nhất ở Trung Đông thay vì Quatar hay Dubai như mọi người vẫn tưởng. Mang danh hiệu thành phố duy nhất ở Trung Đông lọt vào danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, Tel Aviv là trung tâm của mọi thứ hoàng gia và sự xa xỉ. Điều này góp phần làm gia tăng chi phí sinh hoạt của thành phố. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn là do sự tăng giá của đồng shekel, đồng tiền của Israel

Diện tích: 52 km² Dân số: 435.855 (2016) Đơn vị tiền tệ: Shekel

7. Zurich, Thụy Sĩ

Zurich, Thụy Sĩ

Không có gì là ngạc nhiên khi nói Thụy Sĩ là một đất nước dành cho người giàu. Đó là lý do tại sao nó không có một mà có đến hai thành phố nằm trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Cùng với việc thu hút những người giàu nhất thế giới, nơi đây cũng ghi nhận là nơi có mức lương cao nhất thế giới. Không phải tự nhiên, nơi đây lại có nhiều ngân hàng đến thế.

Diện tích: 87,88 km²

Dân số: 402,762 (2017) Đơn vị tiền tệ: Franc Châu lục: châu Âu

8. Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải ở Trung Quốc không chỉ là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới mà còn là một trong những thành phố đắt đỏ nhất. Một trong những lý do tại sao thành phố Thượng Hải lọt vào danh sách này là do tỷ lệ lạm phát cao, kết hợp với sức mạnh của đồng nhân dân tệ Trung Quốc so với các đồng tiền chính khác.

Diện tích: 6.340 km² Dân số: 26,32 triệu (2019) Đơn vị tiền tệ: NDT Châu lục: châu Á

9. Quảng Châu, Trung Quốc

Quảng Châu, Trung Quốc

Một thành phố khác ở Trung Quốc đại lục ghi dấu ấn là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới là Quảng Châu. Tương tự như Thượng Hải, sức mạnh của tiền tệ và tỷ lệ lạm phát cùng với chi phí sinh hoạt chung khiến chi phí tại thành phố này trở nên vô cùng đắt đỏ.

Diện tích: 7.434 km² Dân số: 15,31 triệu (2019) Đơn vị tiền tệ: NDT Châu lục: châu Á

10. Seoul, Hàn Quốc

Seoul, Hàn Quốc

Xếp ở vị trí thứ 10 là thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thành phố đắt đỏ phần lớn là do chi phí nhà ở và tiền đặt cọc nhà mà người dân phải bỏ ra quá lớn. Nếu muốn mua nhà ở thủ đô Seoul với mức chi phí gấp 4 lần tổng thu nhập 1 năm, tức khoảng 250.000 đôla, thì phải tìm ở những nơi cách xa trung tâm khoảng 30 km.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt như ăn uống, học phí đều vô cùng đắt đỏ do sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn tại thành phố này.

Diện tích: 605,2 km² Dân số: 9,776 triệu (2017) Đơn vị tiền tệ: Won Châu lục: châu Á

