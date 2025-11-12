10 kiểu người “sống lỗi” group chat nào cũng gặp

Những tin nhắn nhóm (group chat) quy tụ những bạn bè thân thiết vốn là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Đây là nơi để mọi người duy trì liên lạc, chia sẻ tin vui, bàn luận về các chủ đề thú vị, và đôi khi là nơi ôn lại những kỷ niệm xưa.

Tuy nhiên, group chat cũng là nơi bộc lộ rõ nhất tính cách của một số thành viên. Dù có thân thiết đến đâu thì cũng sẽ tồn tại những người "sống lỗi", khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, mệt mỏi hoặc đôi khi chỉ đơn giản là khó chịu.

Dưới đây là 10 kiểu người “sống lỗi” phổ biến mà hầu như nhóm chat nào cũng có.

1. Kiểu “reply trễ nhưng thích cà khịa”

Đây là những người hiếm khi phản hồi tin nhắn ngay lập tức. Họ thường trả lời với độ trễ lớn, nhưng thay vì chỉ đưa ra phản hồi thông thường, nội dung lại mang tính châm chọc hoặc "cà khịa" ngược lại người gửi.

Hành vi này gây cảm giác vừa khó chịu vừa bất lực cho những thành viên khác trong nhóm, bởi nó làm mất đi sự nhịp nhàng trong giao tiếp và đôi khi tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

2. Kiểu “thích tag nhưng không thực hiện trách nhiệm”

Nhóm chat thường dùng tính năng tag để thu hút sự chú ý của các thành viên. Tuy nhiên, kiểu người này thường tag mọi người để thể hiện sự quan tâm hay nhắc nhở, nhưng khi đến lúc hành động thực tế, họ lại không làm gì.

Sự giả tạo này tạo ra một cảm giác không minh bạch, khiến những người khác phải gánh vác nhiệm vụ một cách không công bằng, đồng thời làm suy giảm hiệu quả và niềm vui trong nhóm.

Ảnh minh họa

3. Kiểu “troll vô tội vạ”

Những người thích trêu chọc, đăng meme hoặc bình luận chọc phá liên tục là nguyên nhân khiến nhóm chat lúc nào cũng sôi nổi nhưng đồng thời...mệt mỏi.

Họ không phân biệt đâu là chủ đề nghiêm túc, đâu là giải trí và chính sự liên tục này có thể làm mất tập trung các cuộc thảo luận quan trọng, đồng thời khiến không khí nhóm trở nên căng thẳng mà không cần thiết.

4. Kiểu “nhắn dài nhưng nội dung rỗng”

Một số thành viên thích viết những tin nhắn dài dằng dặc, nhưng khi đọc lại thì gần như không có thông tin hữu ích. Những dòng chữ này làm loãng thông tin quan trọng, tạo cảm giác rối rắm, và đôi khi khiến các thành viên khác ngại phản hồi.

Họ dường như quan tâm tới hình thức hơn là nội dung, và điều này có thể phá vỡ sự gắn kết chân thực trong nhóm.

5. Kiểu “thổi phồng drama từ chuyện nhỏ”

Những người này có khả năng biến những vấn đề nhỏ nhặt thành “scandal” trong nhóm. Một câu nói, một emoji hay một tin nhắn bình thường đều có thể trở thành đề tài bàn tán. Họ tạo ra những căng thẳng không cần thiết, khiến nhóm từ trạng thái thân thiện, vui vẻ nhanh chóng chuyển sang bầu không khí mệt mỏi, căng thẳng.

6. Kiểu “im lặng vĩ đại”

Ngược lại, một số thành viên gần như không tương tác gì cả. Họ không bình luận, không like, và gần như vắng mặt trong mọi cuộc thảo luận. Tuy nhiên, khi nhóm bàn về các vấn đề quan trọng, họ lại xuất hiện, đưa ra ý kiến hoặc nhận xét theo kiểu “sau khi quan sát tất cả”, khiến các thành viên khác cảm thấy bị đánh giá và bối rối.

Ảnh minh họa

7. Kiểu “chỉ xuất hiện khi cần nhờ vả”

Đây là nhóm người xuất hiện rất hạn chế và gần như vô hình trong hoạt động thường ngày của group. Tuy nhiên, họ sẽ lập tức xuất hiện khi cần một lợi ích nào đó từ nhóm, chẳng hạn như thông tin, sự trợ giúp hay tài nguyên. Sau khi đạt được mục đích, họ lại biến mất, khiến việc xây dựng mối quan hệ chân thành và bền vững trong nhóm trở nên khó khăn.

8. Kiểu “thích so sánh online”

Một số thành viên liên tục so sánh bản thân với người khác, bất kể đó là thành tích, kinh nghiệm, tài sản hay cuộc sống cá nhân. Họ sử dụng group chat như một “sân khấu” để thể hiện ưu thế, tạo ra cảm giác thiệt thòi, áp lực hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Điều này làm mất đi sự bình đẳng và thoải mái vốn có trong các nhóm bạn.

9. Kiểu “nhảy vào để giải quyết drama cũ”

Những người này thích nhắc lại hoặc khơi lại những mâu thuẫn, xích mích cũ, dù nhóm chat hiện tại đang bình thường. Họ biến không gian giao tiếp trở thành nơi tranh cãi, xung đột và đôi khi khiến các thành viên khác cảm thấy căng thẳng, không còn muốn tham gia.

Ảnh minh họa

10. Kiểu “like vô tội vạ nhưng không comment gì”

Cuối cùng, có những thành viên “thích like” tất cả tin nhắn để tạo cảm giác tương tác, nhưng lại không thực sự tham gia trao đổi. Họ khiến nhóm hoạt động mất cân đối: có vẻ nhiều người quan tâm, nhưng thực tế ít ai đóng góp ý kiến, tạo ra cảm giác giả tạo trong giao tiếp.

Group chat bạn bè vốn là không gian để duy trì mối quan hệ, chia sẻ niềm vui và hỗ trợ nhau, nhưng những kiểu người “sống lỗi” trên khiến môi trường này đôi khi trở nên căng thẳng, mệt mỏi hoặc drama. Dù vậy, nhận diện được những hành vi này sẽ giúp người tham gia biết cách tương tác hợp lý, giữ năng lượng tích cực và bảo vệ sự gắn kết thực sự trong nhóm.

Với bất kỳ nhóm chat nào, yếu tố quan trọng không chỉ là số lượng thành viên hay tần suất trao đổi, mà là chất lượng giao tiếp và sự chân thành của các thành viên. Hiểu được những kiểu “sống lỗi” này, mỗi người có thể vừa tham gia vui vẻ, vừa giữ được khoảng cách hợp lý, đảm bảo rằng group chat vẫn là nơi kết nối, chứ không phải là nguồn căng thẳng thường trực.