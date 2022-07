8 đặc điểm khiến khán giả mê mẩn "quả bom tóc vàng" Marilyn Monroe đến tận ngày nay

Ủng hộ cho nhiều tổ chức từ thiện trẻ em

(Ảnh: Getty Images)

Marilyn vẫn luôn nổi danh là một minh tinh hào phóng và tốt bụng. Cô đã hỗ trợ nhiều tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, bao gồm các tổ chức dành cho trẻ kém may mắn và một quỹ hỗ trợ trẻ bị bỏ rơi.

Thăng tiến dựa trên sự chăm chỉ

(Ảnh: East News)

Marilyn sinh ra trong một gia đình nghèo và dành phần lớn thời thơ ấu của mình trong các trại trẻ mồ côi. May mắn thay, cô đã nhận được một hợp đồng người mẫu - khởi đầu cho con đường sự nghiệp phim ảnh mà chúng ta biết tới hiện giờ. Từ những vai diễn nhỏ lẻ ban đầu, Marilyn ngày càng được tin tưởng giao cho các vị trí chính, quan trọng hơn ở các dự án lớn hơn.



Dám phản kháng trong "đế chế" Hollywood

(Ảnh: East News)

Trở lại những năm 1950, các diễn viên Hollywood thường bị hãng phim đối xử như cỗ máy, không thể từ chối bất kỳ vai diễn nào, nếu không thì sự nghiệp của họ sẽ bị hủy hoại. Thời kỳ này, Marilyn được giao cho vai chính trong bộ phim River of No Return nhưng cô không thích bộ phim này và can đảm từ chối vai diễn. Vì vậy, Marilyn đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện đến từ studio của mình và sẵn sàng chấp nhận chúng để thay đổi tình trạng nói trên tại Hollywood.



Là người phụ nữ thứ 2 thành lập công ty sản xuất của riêng mình

(Ảnh: East News)

Vì những vụ kiện tụng, Marilyn phải rời khỏi Twentieth Century Fox và bay tới đầu kia của đất nước để sinh sống trong mối đe dọa chấm dứt sự nghiệp đến từ công ty cũ. Thay vì lo sợ, cô đã thành lập công ty riêng của mình - Marilyn Monroe Productions, trở thành người quyền lực hơn so với các nữ diễn viên cùng thời.



Luôn thử thách bản thân với vai trò mới

(Ảnh: East News)

Khán giả thường biết đến Marilyn với hình ảnh "tóc vàng hoe" nhưng cô không muốn gò bó bản thân mình với hình tượng đó. Bằng vai diễn Cherie trong phim Bus Stop, cô đã chứng tỏ được sự đa năng của mình và nhận được lời tán dương nhiệt thành từ các nhà phê bình nghệ thuật.



Đối xử tử tế với tất cả mọi người

Marilyn và Ella (Ảnh: Getty Images)

Marilyn là bạn của ca sĩ nhạc jazz Ella Fitzgerald. Khi Ella không được trao cho cơ hội biểu diễn vì "thiếu quyến rũ", Marilyn đã hứa với chủ câu lạc bộ nơi Ella làm việc rằng cô sẽ ngồi hàng ghế đầu nếu bạn của mình được lên sân khấu. Nhờ sự giúp đỡ này, Ella đã có một công việc ổn định và tiếng vang lớn.



Là người đọc nhiều sách

(Ảnh: East News)

Marilyn sở hữu một bộ sưu tập hơn 400 quyển sách. Cô cho biết phương pháp chọn mua sách của mình là mở ngẫu nhiên một trang, đọc và lựa chọn nếu thấy thích trang sách đó.



Trang phục vẫn là biểu tượng cho đến ngày nay

(Ảnh: East News)

Tại Met Gala 2022, ngôi sao hiện đại Kim Kardashian đã mặc lại chiếc váy huyền thoại năm 1962 của Marilyn khi cô nàng hát bài Happy Birthday tặng cho JFK.



Theo Brightside