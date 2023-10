10 bộ phim truyền hình bị chê "đầu voi đuôi chuột" nhất 2023

An Lạc truyện

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn mờ nhạt trong bộ phim họ đóng chính.

An Lạc truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh, với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Cốt truyện xoay quanh nhân vật cuộc đời Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba) vốn sinh ra trong gia đình cao quý, khai quốc công thần. Về sau do gia tộc gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn, cô phải lên núi sống. Lớn lên, Đế Tử Nguyên đổi tên thành An Lạc, che giấu thân phận để điều tra sự thật, đòi lại công bằng cho gia tộc. Trong quá trình đó, cô tái hợp với vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ, Thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).



Lúc chưa ra mắt, phim được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến khi lên sóng, khán giả ngán ngẩm với nội dung được cải biên quá mức so với nguyên tác, còn theo hướng tiêu cực. Nam phụ kém nổi hơn, tạo hình xấu nhưng chiếm hết đất diễn của cặp đôi chính. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn và kết thúc có hậu của phim không thể cứu nổi tỷ suất người xem bết bát. Phim chỉ được 5,8 điểm trên Douban.

Công tố viên tinh anh

Quá đẹp trở thành điểm yếu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Công tố viên tinh anh.

Công tố viên tinh anh là bộ phim thứ hai trong năm của Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá cao. Phim chỉ đạt 6,6 điểm trên Douban. Cư dân mạng nhận xét phim có chủ đề mới lạ nhưng cách triển khai vấn đề và xây dựng nhân vật không mấy ấn tượng. Chủ đề “giữ gìn phẩm giá và uy tín của pháp luật” không đủ nổi bật. Mỹ nhân Tân Cương bị chê diễn xuất tạm được, lu mờ trước các đồng nghiệp khác. Nhan sắc diễm lệ của cô trở thành bất hợp lý trong bộ phim thiên về phá án.



Công tố viên tinh anh kể về công tố viên An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba), sinh viên ngành Luật tốt nghiệp xuất sắc, được phân công làm việc tại viện kiểm sát, chuyên xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Trong quá trình giải quyết một vụ án, cô hợp tác với đội trưởng cảnh sát hình sự - Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vỹ) để tìm ra sự thật.

Khói lửa nhân gian của tôi

Vào nghề nhiều năm, Dương Dương vẫn chưa cải thiện diễn xuất.

Khói lửa nhân gian của tôi là phim ngôn tình được chuyển thể từ tiểu thuyết Một toà thành đang đợi anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu trắc trở của bác sĩ Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) và lính cứu hỏa Tống Diệm (Dương Dương). Ngoài chuyện tình bị gia đình ngăn cấm, phim còn khai thác chủ đề liên quan đến nghề nghiệp của cặp đôi chính.



Dù nam nữ chính đều sở hữu ngoại hình xuất sắc, nhân vật của họ trong phim không được cư dân mạng đánh giá cao. Nhiều cư dân mạng mỉa mai Dương Dương chỉ đổi nghề để yêu, diễn xuất không làm nổi bật được cá tính và nghề nghiệp nhân vật. Bên cạnh đó, cốt truyện sáo rỗng, cũ rích khiến phim bị xếp hạng thê thảm trên Douban, chỉ 3,2 điểm.

Quy lộ

Quy lộ bị đánh giá thấp vì nội dung thiếu cao trào, dễ chán.

Quy lộ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim bắt đầu từ cuộc hội ngộ của hai người yêu cũ Lộ Thần (Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận đóng) tại thành phố Tế Ninh tuyết phủ.



Phim tận dụng được độ nổi tiếng của hai diễn viên chính, có lượng người xem tốt khi mới phát sóng. Tuy nhiên, cư dân mạng nhận xét cốt truyện thiếu thăng trầm, nhịp độ chậm khiến càng xem càng chán. Tuy nhiên, đối với những ai thích chuyện tình nhẹ nhàng, đây không phải lựa chọn tệ. Quy lộ nhận được 5,9 điểm trên Douban.

Trùng Tử

Dương Siêu Việt xinh đẹp nhưng kỹ năng diễn xuất bằng không.

Trùng Tử là bộ phim cổ trang, huyền huyễn chuyển thể từ tiểu thuyết. Phim kể về mối tình ngang trái giữa Trùng Tử (Dương Siêu Việt), con gái ma vương, và Lạc Âm Phàm (Từ Chính Khê), người đứng đầu tiên giới và cũng là sư phụ của Trùng Tử.



Phim chỉ đạt 4,8 điểm trên Douban. Theo khán giả, nam chính đẹp trai nhưng không cứu được nội dung sáo rỗng và kỹ năng diễn xuất tệ hại của nữ chính.

Người trong mộng xuân khuê

Dàn diễn viên Người trong mộng xuân khuê lúc nào cũng quần áo là lượt, hoàn hảo khiến các cảnh phim thiếu chân thật.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộc Thành Song, Người trong mộng xuân khuê về câu chuyện từ ghét thành yêu của cặp vợ chồng hữu danh vô thực Ninh Ngọc Hiên (Đinh Vũ Hề) và Nhiếp Tang Du (Bành Tiểu Nhiễm).



Phim đạt 5,7 điểm Douban. Lý do cư dân mạng không thích là hóa trang nhân vật quá chải chuốt, tạo cảm giác đơ cứng, thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, khán giả nhận xét phim có nhiều tình tiết bất hợp lý, thiếu thực tế.

Mộ sắc tâm ước

AngelaBaby là "hố đen" của Mộ sắc tâm ước.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Chỉ vì hoàng hôn khó tìm của Ngự Tỉnh Phanh Hương, Mộ sắc tâm ước xoay quanh câu chuyện của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) và nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng Lưu Hà (Angelababy). Họ vô tình ở ghép chung nhà và không có thiện cảm với nhau từ đầu. Tuy nhiên, trải qua những ngày tháng sống chung, họ dần gần gũi và mở lòng hơn với nhau.



Theo khán giả, dù diễn xuất của Nhậm Gia Luân linh hoạt nhưng không thể gánh nổi AngelaBaby “mặt liệt”, đọc thoại như trả bài. Bên cạnh đó, nội dung phim cũ kỹ, nhạt nhẽo và khiên cưỡng.

Tuyết Ưng lĩnh chủ

Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát tương tác thiếu hài hòa trong Tuyết Ưng lĩnh chủ.

Tuyết Ưng lĩnh chủ là tác phẩm chuyển thể tiếp theo khiến khán giả thất vọng vì nội dung “xưa như Trái Đất”, các tình tiết không liên kết chặt chẽ với nhau. Điểm trừ khác là nam nữ chính không tạo ra được phản ứng hóa học, diễn xuất thiếu ăn ý. Phim nhận 4,5 điểm trên Douban.



Tuyết Ưng lĩnh chủ chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng. Phim kể về Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải), chàng trai mang trong mình dòng máu đặc biệt, có hoàn cảnh bất hạnh. Trong hành trình tu luyện bí thuật, anh có duyên gặp gỡ Dư Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) là hậu duệ của thần tộc. Trải qua nhiều phen sinh tử, họ yêu nhau và kết thành phu thê, sát cánh chiến đấu với ma tộc.

Hộ tâm

Hộ Tâm được đánh giá cao ở những tập đầu nhưng càng về sau càng lan man.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình đẹp nhưng đẫm nước mắt của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) và Nhạn Hồi (Châu Dã). Long yêu ngàn năm Thiên Diệu bị người mình yêu là Tố Ảnh (Dương Dung) hãm hại chỉ vì muốn có vảy Hộ Tâm, đến mức phân thân còn bị phong ấn tứ phương. Sau này, Thiên Diệu thoát khỏi phong ấn và phát hiện người đang giữ vảy Hộ Tâm của mình là Nhạn Hồi. Để tìm lại được toàn bộ thân thể, Thiên Diệu lợi dụng Nhạn Hồi nhưng rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm với đối phương.



So với những phim trong danh sách, điểm Douban của Hộ Tâm không thấp (7,2 điểm). Tuy nhiên, khán giả đánh giá đây là bộ phim “đầu voi đuôi chuột”. Nhưng tập đầu phim ổn nhưng càng về sau càng đuối. Phim nhiều nhân vật và tình tiết thừa thãi như quá nhiều nam phụ gây cản trở cho tình yêu của nam nữ chính, dẫn đến khán giả mất dần kiên nhẫn.

Hoa mùa hạ

Kết thúc bi kịch kiểu phim Hàn Quốc 20 năm trước của Hoa mùa hạ gây ức chế cho người xem.

Hoa mùa hạ là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Anh đến trong cơn mưa mùa hạ . Phim kể về tiểu thư nhà giàu Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm) trong một lần đi gội đầu bị trúng “tiếng sét ái tình” với Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc), thợ cắt tóc mang trong mình vết thương lòng day dứt.



Phim đạt 6,7 điểm trên Douban. Khán giả thích sự mạnh bạo, đáng yêu của nữ chính. Tuy nhiên, phim mở đầu tươi sáng nhưng kết thúc bi kịch (Hà Nhiễm bị bệnh máu trắng rồi qua đời, để lại nam chính với trái tim tưởng như được chữa lành lại càng vụn vỡ) khiến người xem hụt hẫng, bất mãn.

