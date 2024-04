Mới đây, công ty chủ quản ADOR đã đưa ra thông báo về tình hình sức khỏe em út NewJeans - Hyein. Theo đó, nữ idol sẽ tạm ngưng hoạt động do gặp phải chấn thương trong quá trình luyện tập. Một vết gãy xương nhỏ được phát hiện ở bàn chân của Hyein và cô được khuyên nên hạn chế cử động. Vì vậy, thời gian tới, nữ idol sẽ tập trung vào việc phục hồi sức khỏe và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Được biết, chấn thương của Hyein chỉ mới diễn ra ngay trong chiều ngày 10/4 vì trước đó, cô còn mở live để giao lưu với fan.

Hyein gặp chấn thương ngay trước thềm comeback cùng NewJeans

Trước đó, ADOR cũng xác nhận NewJeans sẽ comeback với single đôi How Sweet và Bubble Gum vào ngày 24/5, Super Nature và Right Now vào ngày 21/6 tại cả Hàn và Nhật. Nhóm có mục tiêu phát hành album mới vào nửa cuối năm. Việc ngừng hoạt động của Hyein rất có thể ảnh hưởng đến lịch trình comeback cùng NewJeans.

Hyein sinh năm 2008, debut cùng NewJeans khi chỉ mới 14 tuổi. Nữ idol được nhận xét có nhiều yếu tố tỏa sáng của một thần tượng và tương lai có thể tỏa sáng thêm ở mảng thời trang.