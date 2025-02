1 ngành học cực "khát nhân lực", năm 2025 cần tới 5,5 triệu lao động, thu nhập dễ tới 50 triệu đồng/ tháng

Ngành học tiềm năng đang khát nhân lực

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không ngừng phát triển, ngành du lịch đã và đang khẳng định vai trò quan trọng như một "ngành công nghiệp không khói" đầy tiềm năng. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, du lịch không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm, đặc biệt là cho những ai đam mê khám phá và sáng tạo.

Theo báo cáo từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dự tính trong năm 2025, ngành du lịch sẽ thu hút khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế và tạo ra nhu cầu tuyển dụng lên đến 5,5 triệu lao động. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2025 đã đạt gần 2,1 triệu lượt, ghi nhận mức tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao nhất trong lịch sử ngành du lịch Việt Nam, vượt qua kỷ lục gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020. Và so với tháng 1/2019, trước khi dịch bệnh xảy ra, lượng khách quốc tế trong 1/2025 đã cao hơn 37,8%.

Ảnh minh họa

Đây là cơ hội cho các bạn trẻ được theo đuổi đam mê trong một ngành nghề đầy triển vọng, với thu nhập hấp dẫn và vô vàn trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi ngày làm việc trong ngành du lịch là một ngày trải nghiệm mới, nơi bạn có thể khám phá những điểm đến tuyệt mỹ, giao lưu với những con người thú vị và chìm đắm trong những nền văn hóa phong phú, mang lại những kỷ niệm khó quên.

Ngành du lịch hiện đang trở thành một trong những lĩnh vực đầy tiềm năng và thu hút đông đảo nhân lực, với cơ hội nghề nghiệp phong phú và mức thu nhập hấp dẫn. Theo thông tin từ các nghiên cứu, mức lương trong ngành du lịch tại Việt Nam dao động từ 7 triệu đến 12 triệu đồng/tháng đối với các công việc cơ bản như hướng dẫn viên du lịch hay điều hành tour.

Tuy nhiên, đối với các vị trí cao hơn như: Trưởng phòng Marketing du lịch, Quản lý khách sạn hay Giám đốc điều hành tour, thu nhập có thể dao động từ 15 triệu đến 30 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, nếu làm việc tại các công ty quốc tế hoặc tự phát triển dịch vụ du lịch riêng, mức thu nhập có thể lên tới 50 triệu đồng/tháng, không kể các khoản thưởng doanh thu, hoa hồng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Các công ty lớn trong ngành du lịch thường xuyên tổ chức các chương trình thưởng và khuyến khích nhân viên đạt hiệu quả cao trong công việc, tạo cơ hội tăng thu nhập theo năng lực và sự cống hiến.

Ảnh minh họa

Cơ hội cho bạn trẻ thích trải nghiệm

Bên cạnh thu nhập hấp dẫn, ngành du lịch mang đến cơ hội trải nghiệm và khám phá thế giới rộng mở. Làm việc trong ngành này, bạn sẽ không chỉ được khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc, Hội An, Nha Trang,... mà còn có cơ hội tham gia các chuyến công tác quốc tế tới các quốc gia thuộc Đông Nam Á, Châu Á hay Châu Âu,...

Bạn sẽ được sống trong một thế giới đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thú vị và tiếp xúc với nền văn hóa đa dạng. Công việc trong ngành du lịch còn giúp bạn tham gia vào các hoạt động đặc sắc như khám phá di tích lịch sử, tham gia lễ hội, hay thử sức với các môn thể thao mạo hiểm, đồng thời không ngừng sáng tạo và đổi mới để phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo.

Ngành du lịch là một lĩnh vực đầy tiềm năng và cơ hội phát triển lâu dài. Nếu bạn đam mê khám phá và muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc, ngành du lịch chính là lựa chọn lý tưởng để không chỉ có thu nhập ổn định mà còn có thể thỏa sức sáng tạo và mở rộng tầm nhìn, mang lại những trải nghiệm nghề nghiệp không thể nào quên.

Học ngành du lịch ở đâu?

Ngành du lịch đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và không có dấu hiệu chững lại. Với sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu du lịch trong và ngoài nước, ngành này đang thu hút lượng lớn nhân lực và sẽ tiếp tục tạo ra một đội ngũ lao động chuyên nghiệp, đông đảo.

Mặc dù tiềm năng phát triển lớn, ngành du lịch hiện vẫn đang đối diện với thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo thống kê, chỉ khoảng 12% lao động trong ngành có trình độ đại học và cao đẳng, trong khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn ngày càng tăng cao. Điều này tạo ra cơ hội vô cùng lớn cho các bạn trẻ yêu thích ngành du lịch nhưng cũng đòi hỏi các bạn phải trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc.

Để đáp ứng nhu cầu này, các trường đào tạo ngành du lịch tại Việt Nam không ngừng cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao chuẩn đầu ra. Một số trường đại học nổi bật trong đào tạo ngành du lịch bao gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Thương Mại và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, TPHCM,...

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của trường ĐH Kinh tế quốc dân là 26,57 điểm. Ngành tương tự ở Đại học Thương Mại có điểm chuẩn là 22,55, sinh viên được cung cấp chương trình học chuyên sâu và cơ hội thực hành thực tế cao. Những trường này không chỉ giúp sinh viên trang bị kiến thức vững vàng mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, giúp các bạn trẻ phát triển sự nghiệp lâu dài và thành công trong tương lai.

Tổng hợp