1 clip Hồ Ngọc Hà đăng tải bỗng bị "mổ xẻ" chuyện so sánh con nhà giàu - nghèo: Bạn đứng về "phe" nào?

Dưới một bức ảnh Hồ Ngọc Hà đăng tải, ghi lại khoảnh khắc con trai tập luyện uốn dẻo cùng thầy giáo nước ngoài mới đây, một bình luận nhanh chóng thu hút chú ý: "Bởi ta nói được sinh ra trong gia đình có tiền là đã bớt phần đầu nửa đời rồi. Gia đình không có tiền thì làm gì con được học, được luyện hết môn này tới môn khác".

Có đúng con nhà điều kiện mới có ưu thế hay không?

Hồ Ngọc Hà

Nói thẳng ra: Ý kiến này không sai. Thực tế, con nhà có điều kiện rõ ràng có nhiều lợi thế hơn: được tiếp cận môi trường tốt, huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhiều lựa chọn để thử và sai. Tiền bạc giúp mở rộng cánh cửa trải nghiệm, giảm bớt áp lực mưu sinh để cha mẹ có thể đầu tư cho con một cách bài bản, dài hơi.

Nhưng tranh luận không dừng lại ở đó.

Nhiều phụ huynh cho rằng, nếu chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính "có tiền - không tiền" thì vô tình làm nghèo đi câu chuyện nuôi dạy con. Tiền không phải là "tấm vé bảo đảm" cho một tuổi thơ hạnh phúc hay một tương lai vững vàng.Bởi điều quyết định một đứa trẻ đi được bao xa không chỉ là số tiền gia đình bỏ ra mà là cách cha mẹ sử dụng điều kiện ấy như thế nào.

Có những gia đình rất khá giả, con học đủ thứ nhưng lịch kín mít, áp lực thành tích nặng nề, lớn lên mệt mỏi, trống rỗng, thậm chí không biết mình thực sự thích gì. Ngược lại, không ít đứa trẻ xuất thân bình thường nhưng có cha mẹ đồng hành đúng cách: biết khích lệ, biết tạo động lực, biết dạy con kỷ luật và bền bỉ vẫn trưởng thành mạnh mẽ, tự tin và có nội lực.

Thứ tạo ra khác biệt lâu dài không chỉ là "được học bao nhiêu môn", mà là: Trẻ có được tôn trọng và lắng nghe không; Có được tự do khám phá sở thích thật sự hay chỉ học để làm vừa lòng người lớn; Có được rèn ý chí, khả năng chịu thất bại, tinh thần tự lập hay chỉ quen sống trong sự sắp đặt.

Tiền có thể mua cơ hội, nhưng không mua được động lực nội tại, bản lĩnh và nhân cách.Và điều quan trọng nhất: cha mẹ không cần giàu có để trở thành cha mẹ tốt, nhưng dù giàu hay không, đều cần tỉnh táo để không biến con thành "dự án đầu tư", cũng không để mặc con cho số phận.

Hơn nữa, điều đáng nói trong cách Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng con không chỉ nằm ở điều kiện kinh tế, mà nằm ở tư duy giáo dục.

Quan sát cách nữ ca sĩ chia sẻ về các con, có thể thấy cô chú trọng phát triển kỹ năng sống, thể chất, sự dẻo dai, kỷ luật và tinh thần bền bỉ hơn là chạy theo thành tích học thuật hay danh sách dài các lớp năng khiếu. Việc cho con tập uốn dẻo, thể thao không phải để "khoe con học gì" mà để con hiểu cơ thể mình, học cách vượt qua giới hạn, rèn sự kiên trì. Những giá trị cốt lõi ấy không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền.

Với những gia đình không dư dả, cha mẹ vẫn có thể đồng hành cùng con theo cách của mình. Không phải lớp học đắt tiền mà là: Dành thời gian cho con vận động mỗi ngày; Cho con chơi những môn không tốn kém như chạy bộ, bơi ở hồ công cộng, đạp xe, nhảy dây, bóng đá, cầu lông, yoga cơ bản tại nhà; Hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh, kỷ luật nhẹ nhàng.

Quan trọng hơn cả là sự hiện diện, khích lệ và làm gương của cha mẹ.

Trẻ con không cần học đủ "từ A đến Z" mới trưởng thành. Các con cần người lớn tin tưởng, cho phép thử sai và được lớn lên đúng nhịp của mình. Nhà có tiền có thể cho con nhiều lựa chọn hơn, nhưng nhà không nhiều tiền vẫn có thể cho con một nền tảng vững vàng nếu cha mẹ đủ tỉnh táo và kiên trì.

Rốt cuộc, xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng thứ quyết định một đứa trẻ đi xa đến đâu lại nằm ở quãng đường phía sau: cách cha mẹ nhìn con, dẫn con và sống cùng con mỗi ngày. Tiền bạc có thể giúp con đi nhanh hơn, nhưng chỉ có sự đồng hành đúng cách mới giúp con đi bền.