1 cái hất tóc cả triệu lượt mê, netizen tấm tắc: Gái xinh này "đến gió cũng phải ưu ái"

Mỹ nhân Thái đang khiến cõi mạng "truy lùng info" vì màn hất tóc quá viral.

Những ngày gần đây, TikTok đang rần rần chia sẻ một đoạn fancam của Mabelz – thành viên nhóm nhạc nữ Thái Lan PiXXie. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nhưng nữ idol đã khiến cộng đồng mạng "đổ gục" bởi nhan sắc quá đỗi kiều diễm và thần thái cuốn hút. Khoảnh khắc viral nhất chính là khi mái tóc dài của người đẹp sinh năm 2000 khẽ tung bay trong gió, tạo nên khung hình đẹp đến mức nhiều người phải tua đi tua lại.

Dưới phần bình luận, hàng loạt netizen để lại những câu cảm thán như: "Đ ến cả gió cũng ưu ái cô ấy ", hay đua nhau truy lùng danh tính của nữ idol. Khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu còn giúp Mabelz được so sánh với nhiều idol Kpop đình đám, trong đó phải kể đến Jang Wonyoung.

Khoảnh khắc hất tóc hút 4 triệu lượt xem của Mabelz. (Nguồn: TikTok)

Đoạn fancam đang viral của Mabelz được ví von như khoảnh khắc xuất thần. Nữ idol xuất hiện trong bộ trang phục tông trắng ánh kim với thiết kế ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài nổi bật. Làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu, kết hợp với mái tóc đen dài suôn mượt tạo nên tổng thể vừa sang chảnh vừa cuốn hút. Dù fancam được quay từ khoảng cách khá xa, visual của Mabelz vẫn nổi bật nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa và nụ cười ngọt ngào. Đặc biệt, khoảnh khắc cơn gió bất ngờ lướt qua khiến mái tóc của nữ thần tượng tung bay tự nhiên đã tạo nên khung hình tuyệt đối điện ảnh. Mái tóc mềm mại chuyển động theo từng bước nhảy càng làm nổi bật khí chất kiêu sa, thanh thoát và trong veo của ngôi sao xứ chùa Vàng.

Mái tóc "biết nhảy múa" giúp Mabelz bùng nổ visual.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho Mabelz, so sánh cô với nhiều idol đình đám Kpop như Jang Wonyoung hay Rora (BABYMONSTER).

"Công chúa Kpop Jang Wonyoung cũng từng viral với không ít khoảnh khắc tóc tung bay đẹp siêu thực. (Ảnh: Instagram)

Điều khiến Mabelz gây thương nhớ không nằm ở vẻ đẹp sắc sảo hay quá cá tính mà là thần thái trong trẻo, mong manh. Nữ idol sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại, hài hòa. Đôi mắt lớn long lanh kết hợp cùng nụ cười ngọt ngào tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Làn da trắng mịn, mái tóc đen dài cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô trông như nữ chính bước ra từ một bộ phim thanh xuân.

Visual rạng rỡ, ngọt ngào của mỹ nhân xứ chùa Vàng. (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh visual nhìn là cảm mến, phong cách thời trang của Mabelz cũng nhận được nhiều lời khen nhờ sự trẻ trung và nữ tính. Ngoài đời, nữ idol ưa chuộng những bộ cánh không quá cầu kỳ nhưng đủ để tôn lên vóc dáng mảnh mai cũng như khiến người nhìn khó rời mắt. Vòng eo "con kiến" phẳng lý cũng là một trong những lợi thế hình thể được ngôi sao xứ Hàn khoe trọn trong những bộ cánh street style.