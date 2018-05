Yoona (SNSD) hóa "nữ thần Jeju" trong ảnh nhá hàng ca khúc solo mới

Hôm 4/5, SM đã đăng loạt ảnh nhá hàng của Yoona (SNSD) cho ca khúc mới "To You". Trong đó, thành viên SNSD đứng mơ màng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, ở ảnh khác cô lại thể hiện nét buồn man mác trên gương mặt của mình. Có vẻ như trong bản Acoustic Ballad này, Yoona sẽ khiến người hâm mộ tan chảy không chỉ với chất giọng ngọt ngào của mình, mà còn cả vì vẻ đẹp "nữ thần" bao nhiêu năm không hề thay đổi của cô.



Được biết, "To You" là ca khúc do nhạc sỹ Lee Sang Soon – chồng của Lee Hyori sáng tác và do Yoona viết lời. Bài hát này được phát hành thông qua show "Lee Hyori’s Homestay 2", nơi thành viên SNSD đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi với tính cách và khả năng nấu ăn của mình.

"To You" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 13/5 tới đây.

Nguồn tham khảo: AK