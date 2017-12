Xu hướng Vpop cuối năm 2017: Cứ chuẩn bị ra sản phẩm mới là có phát ngôn gây bão dư luận?

Showbiz vốn là nơi vô cùng phức tạp, chuyện nghệ sĩ này "đụng độ" nghệ sĩ khác là chuyện rất bình thường. Nhưng có một điểm chung là cứ mỗi lần ra mắt sản phẩm mới thì dù vô tình hay hữu ý cũng sẽ có những vụ ồn ào thu hút sự chú ý của dư luận. Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận chuyện lấy ồn ào đời tư để làm chiêu trò PR cho sản phẩm mới, tuy nhiên, thời điểm nảy sinh lùm xùm cá nhân và ra mắt sản phẩm luôn diễn ra trong thời gian sát nhau nên không khỏi khiến công chúng nảy sinh nghi vấn các sao Việt đang cố ý "tung bom" để "dọn đường" cho "đứa con tinh thần". Trong năm 2017, những sao Việt dưới đây cũng là ví dụ điển hình cho chuyện các câu chuyện ồn ào đời tư diễn ra cùng lúc sản phẩm cá nhân chuẩn bị "ra lò".

Văn Mai Hương

Sau một khoảng thời gian dài im ắng trong âm nhạc, Văn Mai Hương bất ngờ đăng status trên facebook cá nhân trải lòng về chuyện tình cảm với người cũ. Những chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của nhiều cư dân mạng.

Sau đó vài hôm, Văn Mai Hương lại có phát ngôn làm dậy sóng dư luận khi nhận xét về việc hát live của Chi Pu. Sau phát ngôn "Không coi Chi Pu là ca sĩ", Văn Mai Hương đã nhận được nhiều tin nhắn chửi bới, trách móc từ phía những người tự nhận là fan hâm mộ của Chi Pu. Thậm chí sau lời nhận xét này, Văn Mai Hương còn bị fan của Chi Pu đe dọa khiến nữ ca sĩ phải livestream nói về sự việc này trên facebook cá nhân khiến câu chuyện ngày càng nóng lên.

Giữa ồn ào Chi Pu lấn sân làm ca sĩ, Văn Mai Hương bất ngờ đưa ra những nhận xét thẳng thắn

Điều đáng chú ý là chỉ sau một vài ngày kể từ khi đưa ra những nhận xét về Chi Pu, Văn Mai Hương lại thông báo sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Lâu đài cát". Chính vì những ồn ào của Văn Mai Hương trong thời gian cận sát ngày ra MV đã khiến cho cô bị khán giả cho rằng cố tình tạo tranh cãi để hâm nóng lại tên tuổi để tập trung sự quan tâm của dư luận về phía mình trước ngày ra MV ca khúc mới. Tuy nhiên khi được đặt vấn đề, phía Văn Mai Hương lại phủ nhận việc dùng chiêu trò để PR sản phẩm.

MV "Lâu đài cát" - Văn Mai Hương

Ngọc Anh

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Ngọc Anh đã đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn về nhạc Việt và các nghệ sĩ trẻ Only C, Chi Dân, Chi Pu, Miu Lê. Những phát ngôn gây shock của Ngọc Anh như: "Nhạc Việt bây giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám", "Tôi không hiểu vì sao nhạc Only C lại trở nên nổi tiếng được"... đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận.

Ngọc Anh đã có một loạt phát ngôn gây shock về Chi Pu, Miu Lê, Only C, Chi Dân

Sau loạt phát ngôn gây shock, cách đây 2 ngày, Ngọc Anh lại cho ra mắt single "Bên nhau bao lâu" kết hợp cùng Tô Minh Đức. Dù vô tình hay cố ý, đứng từ ngoài nhìn vào, khán giả vẫn đang cho rằng cô đang dùng chính sự tranh cãi để hâm nóng lại tên tuổi trước khi ra sản phẩm âm nhạc.

Ca khúc "Bên nhau bao lâu" - Ngọc Anh & Tô Minh Đức

Minh Quân

Trong những ngày gần đây, ca sĩ Minh Quân gây xôn xao dư luận khi bất ngờ nhắc đến việc Chi Pu lấn sân lĩnh vực ca hát. Phát ngôn "một phát nổi" của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả: "Chắc là đã đến lúc Cục nghệ thuật biểu diễn cần phải thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm mic, hát trên sân khấu, kiếm tiền với danh xưng ca sĩ". Ngay sau phát ngôn của mình, Minh Quân đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Vụ việc trở nên sóng gió khi một số sao Việt đã lên tiếng phản đối quan điểm này như Lam Trường, Vũ Hà, Nathan Lee...

Minh Quân cũng "tham gia" vào những ồn ào liên quan đến Chi Pu

Giữa thời điểm dư luận đang xôn xao vì phát ngôn được đồn đoán là nhắm vào Chi Pu của Minh Quân, thì nam ca sĩ bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới vào tối ngày 1/12. Sau 5 năm vắng bóng trên bản đồ V-pop, Minh Quân đã trở lại với single "Chưa bao giờ mất nhau". Đây là dự án âm nhạc được Minh Quân kết hợp với Dương Hoàng Yến - một người em thân thiết của anh. Dù sản phẩm mới này được nam ca sĩ đầu tư và kì vọng rất nhiều, nhưng cặp đôi Minh Quân - Dương Hoàng Yến lại không thể "hot" bằng hai cái tên Minh Quân - Chi Pu và những ồn ào không có điểm dừng suốt một thời gian sau đó.

Ca khúc "Chưa bao giờ mất nhau" - Minh Quân & Dương Hoàng Yến

Tạm kết

Việc gây chú ý đối với khán giả trước khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó luôn là khâu quan trọng trong chiến lược quảng bá của mỗi ca sĩ. Tuy nhiên, để công chúng công nhận vào chất lượng sản phẩm người nghệ sĩ làm ra thì những điều gây chú ý nên tập trung vào cốt lõi giá trị nghệ thuật của sản phẩm mà họ cho ra mắt chứ không phải là những chiêu trò ồn ào không liên quan, hoặc tệ hơn là chủ động tạo những tranh cãi không hay với đồng nghiệp để được chú ý. Bởi điều này chỉ làm cho khán giả có cái nhìn không tốt về hình ảnh của họ mà còn phân tán đi sự quan tâm dành cho sản phẩm mà họ ra mắt.