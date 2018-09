Xôn xao tin album Black Pink giảm 1/4 giá, fan vui mừng, netizen nghi ngờ: “Đấu không lại TWICE nên mới làm thế?”

Theo một nguồn tin không chính thức của cư dân mạng thì sắp tới, công ty chủ quản của Black Pink là YG Entertainment sẽ giảm 25% giá cho album đầu tay của nhóm là "SQUARE UP" phát hành ngày 15/6. Thông tin này ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng trước thông tin trên vì đây là cơ hội tốt để sở hữu album của Black Pink với mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng nghi ngờ rằng mục đích thật sự của việc giảm giá này là có chủ đích nhất định.

Nhiều người cho rằng YG đang cố gắng gia tăng doanh số cho album mới nhất của Black Pink để theo kịp album gần đây của TWICE là "Summer Nights". Theo BXH Gaon thì tính đến cuối tháng 8, album "SQUARE UP" (Black Pink) đã bán được hơn 200 nghìn bản, album "Summer Nights" (TWICE) dù ra sau nhưng tẩu tán vượt 300 nghìn bản.

Doanh số 2 album mới của TWICE và Black Pink trên Gaon tính đến hết tháng 8

– "Chà, có vẻ YG thấy "gà" nhà bán album không nhiều bằng TWICE nên giảm giá để tăng doanh số đó. Đấu không lại rồi chơi chiêu đây mà".

– "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiến lược tiếp thị của công ty để giúp Black Pink bán được thêm album, thu hẹp khoảng cách với TWICE".

Dù vậy, fan vẫn cho rằng doanh số album của Black Pink thuộc dạng "hàng hiếm" so với mặt bằng chung của các girlgroup ở Kpop rồi nên chẳng cần thành tích để qua mặt TWICE làm gì, đồng thời dự đoán nếu YG cho nhóm comeback thường xuyên hơn thì thành tích về sau sẽ càng tốt:

– "Black Pink bán được chừng đó album dù đây chỉ là album đầu tay thì cũng đủ tự hào rồi, cần gì giảm giá để qua mặt TWICE?"

– "Đừng vội vàng đánh giá Black Pink vì đây mới chỉ là album đầu tiên nhóm phát hành thôi. YG mà cho họ comeback nhiều hơn nữa là thành tích sẽ cải thiện đến bất ngờ cho mà xem".

TWICE và Black Pink là 2 nhóm nữ có doanh số album thuộc dạng "hàng hiếm" trong dàn girlgroup thế hệ thứ 3 của Kpop