Vụ nghi án nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai đối tượng

Liên quan đến vụ việc nghi án nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể, ngày 12/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Khách sạn Hồng Kông 3, nơi mà ngày 31/8/2018 cơ quan điều tra Công an đã tới trích xuất camera và thu thập mẫu vật để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố bắt tạm giam là Phạm Như Hiển (SN 1974, trú tại khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) và Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).

Trước đó, nữ sinh Nguyễn T. M. (SN 2004, trú tại TP. Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) đi chơi không về.

Ngôi trường nữ sinh theo học.

Gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của cháu T. M. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP. Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, cháu M. đã bị một số đối tượng giao cấu, dâm ô khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Được biết, gia đình nữ sinh này đã viết đơn xin nghỉ ốm cho nữ sinh này từ ngày 10/9.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.