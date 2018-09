Vụ chồng tẩm xăng thiêu sống 3 mẹ con: Lời tuyên bố khủng khiếp của người chồng

Là nạn nhân sống sót duy nhất sau khi bị người chồng độc ác tẩm xăng thiêu sống 3 mẹ con ở xã Tam Phước (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê Hà Nội) vẫn chưa thể quên được cái đêm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hai con gái.

Quên đi nỗi đau thể xác, chị H. cố gắng rướn người khỏi giường bệnh, gạt hai dòng nước mắt lăn dài trên má chị cho biết, chị và Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, chồng chị H) đến với nhau hơn 1 năm trước.

Trước khi đến với Dũng, chị H. đã có 1 đời chồng và hai con gái, ngày Dũng gặp và ngỏ lời cưới chị Dũng hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho 3 mẹ con. Chị H. vừa mừng vì có người sẵn sàng chấp nhận yêu thương hi sinh cho 3 mẹ con, xen lẫn niềm vui là sự lo lắng. Chị lo lắng là bởi không biết sau này Dũng có yêu thương các con chị như đã hứa hay không, thế rồi tình yêu lớn dần, chị và Dũng cưới nhau.

Chị H. đau đớn khi kể lại vụ việc. Ảnh: NH

Vừa dọn về sống chung với nhau được ít tháng thì Dũng bắt đầu phát sinh nhiều tật xấu, thường xuyên uống rượu say xỉn và đánh đập chửi bới vợ con.

“Trái ngược với những lời hứa mật ngọt rằng sẽ yêu thương các con, Dũng thường xuyên chửi bới hai con gái, thậm chí nhiều hôm còn đánh các cháu. Không chấp nhận được việc Dũng ruồng rẫy hai con, tôi đã đưa hai con ra ngoài sống ly thân…”, chị H. nói.

Sống ly thân, nhưng chị H. vẫn liên tục bị Dũng đến quấy rầy. Nhiều lần Dũng đe dọa sẽ giết chết hai con gái của chị H.

12 giờ đêm 20/8, Dũng đi xe máy đến nhà chị H. thuê trọ la hét, đòi chị H. mở cửa cho vào nhà. Không thấy chị H. đâu Dũng chèo qua cổng vào trong sân. Nghe Dũng la ó, nghĩ chuyện chẳng lành chị H. mở cửa cho Dũng vào đồng thời nhờ chủ nhà xuống can thiệp. Sau khi hàng xóm và chủ nhà can ngăn, đồng thời dọa sẽ báo công an Dũng đã bỏ về. Tại đây Dũng đã mang theo chùm chìa khóa nhà của chị H.

Khoảng 4 giờ sáng 21/8 Dũng xách can xăng, mở cửa lẻn vào nhà chị H., Dũng đổ xăng ra xung quanh nhà, mùi xăng bốc lên nồng nặc khiến chị H. giật mình, tỉnh giấc. Chị bò dậy thấy mặt Dũng hằm hằm, chị biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Chị đánh thức hai con gái, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho hai con không được nói gì.

“Hai con gái vừa dậy, hắn đã lao đến đổ xăng lên người con tôi. Đồng thời, tuyên bố: “tối nay, tao sẽ giết 3 mẹ con mày…”. Biết hắn sẽ làm thật, tôi lấy thân mình che chắn cho hai con, đồng thời ra hiệu cho con gái út mở cửa để thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa bị hắn khóa chặt nên tất cả biện pháp đều vô hiệu. Tôi quỳ xuống cầu xin, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai mọi thứ, hắn châm lửa vứt vào người cháu V.T.H.N (12 tuổi con gái út), ngọn lửa gặp xăng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy sang người cháu V.T.T.L (14 tuổi con gái lớn của chị H). Hai con kêu khóc trong đau đớn…”, chị H. nói.

Theo phản xạ, chị H. lấy chăn chùm lên người N để dập lửa. Thấy vậy, Dũng lại lấy xăng tiếp tục đổ vào chăn khiến ngọn lửa bùng cháy sang cả người chị H. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm đã chạy đến dùng búa để đập cửa. Người dân nhanh chóng khống chế Dũng, đồng thời đưa 3 mẹ con chị H. đi cấp cứu.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trước đó rạng sáng 20/8, khi đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người dân bỗng giật mình tỉnh giấc, khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trọ đang bốc cháy của chị Nguyễn Thị H.

Khi ngọn lửa được dập tắt thì cơ thể của chị H. và hai con gái của chị là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) va Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) đã cháy đen. Dũng được xác định là kẻ đã tẩm xăng thiêu sống vợ con.

Vì vết thương quá nặng nên cháu L. và N. đã tử vong một ngày sau đó. Chị H. bị bỏng trên 60% diện tích cơ thể, hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.