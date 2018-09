Vụ “chồng hờ” sát hại vợ ở Tiền Giang rồi tự sát: Cuộc đời nhiều cay cực của nạn nhân xấu số

Căn phòng nơi Hảo đã dùng dao đâm “vợ hờ” rồi tự vẫn. Ảnh: H.Duyên

Giết “vợ hờ” rồi tự sát

Nhiều ngày nay, người dân TP Mỹ Tho vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh “chồng hờ” giết vợ rồi tự sát xảy ra trên địa bàn. Người dân xót thương cho số phận hẩm hiu của nạn nhân C.T.H bao nhiêu thì lại càng trách chị bấy nhiêu vì đã trọn nhầm người để gửi gắm yêu thương. Án mạng xảy ra, tang thương kéo đến, nỗi buồn đau vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của người nhà nạn nhân và hung thủ.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 7/9, khi đang ở trong nhà, bà C.T.L (57 tuổi, mẹ nuôi của chị H) nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của con trong phòng ngủ nên vội vàng chạy vào xem. Bà bàng hoàng, bủn rủn chân tay khi thấy Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi, “chồng hờ” của chị H) đang cầm dao chém tới tấp vào con gái bà.

Lấy hết can đảm, bà L lao vào can ngăn. Dù được bà L ra sức khuyên can, nhưng Hảo không nghe lời, vẫn tiếp tục chém chị H, chỉ đến khi nạn nhân gục xuống, Hảo mới dừng tay. Sau khi sát hại vợ không hôn thú, Hảo đã dùng dao trên đâm nhiều nhát vào ngực, bụng của mình để tự sát.

Khi người dân kéo đến can ngăn thì cũng là lúc cả nạn nhân và hung thủ đều nằm gục trên vũng máu. Hảo được xác định tử vong tại chỗ, còn chị H được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng không qua khỏi.

Nỗi xót thương của người thân, hàng xóm

Căn nhà của bà L những ngày này luôn đông người ra vào chia buồn, động viên. Người dân nơi đây xót xa mỗi khi nhắc đến số phận hẩm hiu của nạn nhân, đồng thời cảm thông với mất mát lớn mà mẹ nạn nhân đang phải gánh chịu.

Suốt nhiều ngày qua, bà L bỏ ăn, bỏ uống, ngày đêm ngồi bên bàn thờ gọi tên con gái trong đau đớn, tuyệt vọng. Bà N.Th.D (một hàng xóm của nạn nhân) cho biết, cuộc sống của chị H vốn chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Khi mới cất tiếng khóc chào đời thì chị H đã bị cha mẹ bỏ rơi. May mắn chị được bà L nhận về cưu mang, nuôi dưỡng.

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà L vẫn cố gắng lo cho chị H được ăn học chu đáo. Thế nhưng, năm lên lớp 10, thương mẹ già yếu, vất vả, chị H quyết định nghỉ học đi làm thuê. Ai thuê gì chị làm nấy để phụ giúp mẹ có thêm thu nhập.

Nghỉ học không lâu thì chị H quen và đem lòng yêu thương Hảo. Khi đó chị H mới tròn 17 tuổi. Do chị H chưa đủ tuổi kết hôn nhưng sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Mối quan hệ của Hảo và chị H được gia đình hai bên ủng hộ và chị H dự định khi bản thân đủ 18 tuổi sẽ tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.

Hảo làm nghề lái xe, còn công việc hàng ngày của chị H là ra chợ phụ bán hàng cho người quen kiếm thu nhập. Cuộc sống của Hảo và chị H cứ như vậy trôi qua. Tại địa phương, chị H được đánh giá là ngoan hiền, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Chẳng ai ngờ, có ngày chị lại phải chết tức tưởi dưới bàn tay của người “chồng hờ” như vậy.

Đến tận bây giờ, ông N.V.N (bố Hảo) vẫn chưa thể tin con mình ra tay sát hại vợ rồi tự tử. Ngày nghe tin dữ, ông gần như ngã quỵ nhưng vẫn cố gắng chạy đến hiện trường. Trong lòng ông cầu mong những gì đã nghe không phải là sự thật, rằng con trai ông không thể hành động nông nổi như vậy.

“Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng gia đình tôi từ lâu đã xem H như dâu con trong nhà. Bình thường hai đứa chúng nó rất thương yêu nhau và ít khi thấy xích mích, cãi cọ. Vậy mà, không hiểu lí do gì thằng Hảo lại dại dột như thế. Giờ con trai mất, con dâu cũng không còn, nỗi đau này với gia đình tôi biết bao giờ cho nguôi”, ông N đau đớn nói.

Nhắc đến số phận của bà L, nhiều hàng xóm và người thân không khỏi xót xa vì số phận hẩm hiu của bà. Không chồng, không con, niềm hi vọng duy nhất bà dành trọn cho chị H. Những tưởng khi về già sẽ có người nương tựa, nhưng rồi bà lại lâm vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Theo những người hàng xóm nhà bà L thì hàng ngày bà dậy từ sớm để đi bán vé số dạo. Ngày 7/9, cảm thấy trong người không được khỏe nên bà về nhà nghỉ và chứng kiến vụ án đau lòng trên.