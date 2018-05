Vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình với trai tân: "Bố mẹ chồng gọi tôi, nhưng tôi chưa có đường về"

Chồng bị nhân tình tố hành vi cướp tài sản

Liên quan đến sự việc trên, chiều 7/5, chúng tôi đã gặp Mai (nhân vật xuất hiện cùng nhân tình trong đoạn clip gây xôn xao - tên nhân vật đã thay đổi). Lúc này cô đang chuẩn bị lên cơ quan công an để làm việc và thăm anh H . (người chồng quê Thanh Hóa).

Mai ngồi một mình lủi thủi trong phòng trọ

Nói về việc lý do người chồng bị cơ quan công an triệu tập và sau 2 ngày vẫn chưa được về, Mai cho biết sau sự việc xảy ra anh H. bị gia đình nhà người tình tố cáo hành vi cướp tài sản.

"Sau khi xảy ra sự việc, bác chủ nhà trọ tức giận nên đẩy hết xe cộ, đồ đạc của chúng tôi ra ngoài. Vì chỉ còn lại mình tôi là phụ nữ nên xin ở lại và cũng chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà. Còn chồng tôi nhân lúc ôm con về quê thì mang xe máy của anh C. ra bãi xe ngay gần nhà để gửi. Tuy nhiên, sau đó gia đình C. biết chuyện thì liền đến bắt chúng tôi sang một căn phòng trọ ở bên để viết đơn tố cáo chồng tôi cướp tài sản".

Căn phòng trống vắng sau khi sự việc xảy ra

Mai ân hận phân trần tiếp: "Họ ép tôi phải ký nhưng tôi nhất định không ký. Tôi cũng bảo C. không nên làm như vậy nhưng cuối cùng C. vẫn phải viết đơn tố cáo chồng tôi vì gia đình yêu cầu phải làm nên không còn cách nào khác".

Theo lời Mai, sau khi xảy ra sự việc, anh H. đưa con về quê gửi cho ông bà nội. Đến trưa ngày 6/5 tiếp tục quay ra Hà Nội ngỏ ý gặp vợ để hai người nói chuyện mong vợ quay về. Trong khi đó phía cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của phía nhân tình nên ngay buổi tối cùng ngày, anh H. đã bị công an tạm giữ để làm rõ những vấn đề liên quan.

"Tôi không còn mặt mũi nào về quê"

Trải lòng về vụ việc xôn xao, Mai cho biết; vợ chồng cô lấy nhau được 7 năm nay nhưng cuộc sống đôi khi cũng có những khó khăn và hoàn cảnh. Cách đây vài tháng cô xin phép chồng cùng gia đình và để lại hai con trai (một đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi) rồi xin đi làm.

Anh H. đang có mặt tại cơ quan công an để làm việc liên quan sau vụ bắt tại trận vợ ngoại tình

Sau Tết âm lịch Mai một mình ra Hà Nội làm công nhân tại khu công nghiệp đóng trên địa bàn quận Long Biên. Thời gian ban đầu, Mai cùng với nhóm công nhân cùng công ty (trong đó có 2 cô gái khác và nam thanh niên tên C.) tất cả cùng thuê chung một phòng trọ.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, hai cô gái ở cùng phòng lần lượt rời đi, ở lại căn phòng trọ chỉ có Mai và thanh niên chưa vợ và sống chung như một gia đình.

"Bây giờ đã muộn, sự việc đã xảy ra rồi, bản thân tôi thấy hối hận, tôi không còn mặt mũi nào gặp người thân gia đình và không biết sẽ phải đối diện với mọi người ở quê như thế nào nữa. Bố mẹ tôi cũng mắng vì đã gây ra lỗi lầm nhưng đôi lúc bố mẹ cũng động viên", Mai cúi gằm mặt xuống.

Hôm xảy ra sự việc chủ nhà đã đuổi tất cả những người thuê trọ cùng xe cộ ra ngoài

Khi được hỏi về người chồng đang bị làm việc với cơ quan công an, còn hai đứa con thơ đang nheo nhóc ở quê, Mai chỉ biết nói với giọng nhỏ nhẹ:

"Bây giờ tôi đang chuẩn bị lên với chồng đây, tôi vẫn yêu chồng. Tối hôm xảy ra sự việc, chồng tôi có nói chuyện khuyên tôi quay về. Bố mẹ chồng cũng gọi tôi, nhưng hiện tại tôi chưa có đường về. Bố chồng bảo tôi nghỉ việc về nhà với bố mẹ nhưng tôi không dám về nữa".

Người vợ trẻ lại tỏ thêm nỗi ân hận: "Tôi còn thương chồng con mình nhưng nếu chồng cho tôi cơ hội thì cả gia đình tôi đi đâu đó làm ăn chứ tôi không còn mặt mũi nào về nhà đối diện với hàng xóm, mọi người nữa", Mai nói.

Thông tin thêm về người tình quê ở Thái Nguyên, người vợ trẻ cho biết, sau khi C. cùng gia đình quay lại phòng trọ yêu cầu đôi tình nhân phải viết đơn tố cáo anh H. về hành vi cướp tài sản, C. có gọi điện thoại để nói chuyện. Tuy nhiên trong câu chuyện C. đang nói đến đoạn ngỏ ý sẽ quay lại tiếp tục chung sống với cô, thì bị gia đình C. phát hiện và ngăn cấm. Kể từ lúc đó đến giờ cô hoàn toàn không liên lạc được với C.

Sau buổi tiếp xúc chúng tôi, Mai đóng cửa đi lên gặp chồng ở cơ quan công an

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip người đàn ông cùng con trai từ Thanh Hoá ra Hà Nội bắt quả tang vợ cùng nhân tình đang ôm ấp, chung sống như vợ chồng tại phòng trọ trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Trong đoạn clip mô tả, người vợ ra Hà Nội để vừa học việc vừa đi làm, nhưng trong khoảng thời gian từ Tết đến nay, cô này đã cặp kè cùng với một "trai tân", cả hai thuê phòng trọ chung sống cùng nhau.

Điều đáng nói, thanh niên này dù biết cô gái đã có 1 chồng, 2 con nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ. Đến dịp nghỉ lễ vừa qua, thấy vợ có một số biểu hiện bất thường, không những thế, sau khi từ nhà ngoại trở về người phụ nữ trên không muốn tiếp tục cuộc sống với chồng mà ngỏ ý muốn ly hôn, không cần con khiến anh H. tỏ ra vô cùng bất ngờ.