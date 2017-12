Vì một Giáng sinh vui vẻ, hãy cùng nghe giọng hát "khủng khiếp" của Diệu Nhi!

Trong tập mới nhất của "Taxi Show", vị khách mời đến với chương trình là nữ diễn viên Diệu Nhi.



Vẫn như mọi lần, cô nàng khá tự tin vào khả năng ca hát, mang lại niềm vui cho mọi người. Lần này, Diệu Nhi quyết định "chiêu đãi" khán giả những bài hát Giáng sinh nổi tiếng như "Jingle Bells" hay "All I Want For Christmas Is You", và không quên nhắc nhở chương trình không dành cho các em nhỏ vì sợ các em... mất căn bản tiếng Anh khi nghe mình hát.

"Jingle Bells"

"All I Want For Christmas Is You"

Vừa bước lên xe, Huy Khanh và Hoàng Rapper đã lập tức hỏi dồn Diệu Nhi về chuyện tình yêu. Diễn viên cho cả hai một vố đau khi ban đầu lập tức thú nhận đã có người yêu, rồi ngay sau đó "quay ngoắt 180 độ" khẳng định chưa có. Huy Khánh tỏ vẻ không tin, cho rằng với ngoại hình của cô như thế này thì "ít nhất cũng phải có 5 anh chàng đang theo đuổi" Diệu Nhi lập tức đính chính rằng mặc dù bề ngoài cô có vẻ sôi nổi nhưng nội tâm bên trong rất tình cảm và chung thủy. "Bản thân Nhi cũng chỉ mới trải qua 3 mối tình thôi, mà mỗi mối tình kéo dài 4-5 năm lận".

Diệu Nhi ngày xưa trong trí nhớ của Huy Khánh là một cô gái mũm mĩm khi cả hai gặp nhau trong trường sân khấu điện ảnh. Thời điểm đó Diệu Nhi tiết lộ cô không quá coi trọng vẻ bề ngoài và không biết chăm chút cho bản thân. Nữ diễn viên thật thà chia sẻ: "Thời gian đó Nhi không quan trọng vẻ bề ngoài mà chỉ nghĩ là diễn viên chỉ cần biết diễn xuất giỏi là được. Nhưng rồi casting lúc nào Diệu Nhi cũng rớt hết, bởi vậy bây giờ khi Diệu Nhi theo nghề ai cũng bất ngờ".

Diệu Nhi xuất hiện với hình ảnh "Cái bang"

Chia sẻ về kế hoạch giảm cân, Diệu Nhi cho biết ngày đó Nhi có chiến dịch giảm cân khá ngu ngốc khi cô chỉ lo tập thể dục nhịp điệu liên tục và không ăn gì cả, nhưng rồi sau đó cô tìm hiểu và thay đổi, ăn ít tinh bột hơn và ăn nhiều rau, củ quả.

Huy Khánh bất ngờ hỏi Diệu Nhi cô có phẫu thuật thẩm mỹ không, nữ diễn viên khẳng định cô không có nhiều tiền để làm việc đó. Cô lý giải chẳng qua là bây giờ đi làm có chút tiền thì có thể mua son phấn quần áo, biết chăm chút hơn về ngoại hình nên nhìn sẽ đẹp hơn so với ngày xưa.

Diệu Nhi đang chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ thì... tháo tóc giả ra tặng Huy Khánh

Diệu Nhi từng là một diễn viên không mấy tên tuổi, chỉ xuất hiện với những vai diễn hài nhỏ lẻ và vai quần chúng trong các bộ phim hay trên sân khấu. Cô chua chát chia sẻ ngày trước thậm chí nhiều đoàn phim kêu cô đi casting phim chỉ là để đủ vai quần chúng chứ cũng không quan tâm đến diễn xuất của cô. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và cố gắng, Diệu Nhi đã dần được chú ý và ghi nhận.