Về Vĩnh Long nhớ thưởng thức trái thanh trà để cảm nhận vị chua ngọt của miền Tây miệt vườn

Cây trái miền Tây là một đề tài bất tận bởi vì sự phong phú và đa dạng của nhiều chủng loại. Cứ đặt chân lên mỗi tỉnh thành, bạn sẽ tha hồ thưởng thức những thức đặc sản thơm ngon hấp dẫn, chẳng hạn như sầu riêng Cái Mơn, dừa Bến Tre hay dâu xanh vùng Bảy Núi... Và điều chào đón bạn khi đến tỉnh Vĩnh Long là một loại quả chua ngọt cùng với hương thơm thoảng dịu, mang tên trái thanh trà.

Nguồn gốc của thanh trà xuất hiện đầu tiên là ở vùng Bảy Núi (An Giang). Ban đầu chúng chỉ là một loài cây hoang dại, nhưng khi người ta phát hiện ra hương vị độc đáo của trái thanh trà thì họ đem về ươm mầm tại các khu vườn ở Vĩnh Long. Dần dần, cái tên này trở thành một đặc sản nổi tiếng và tạo nên nhiều nguồn lợi kinh tế cho người dân nơi đây.

Vẻ ngoài của thanh trà cũng đáng yêu như chính tên gọi. Với kích thước cỡ trứng gà non nhỏ gọn trong lòng bàn tay, phần thịt bên trong mọng nước tuy nhiên cơm lại không nhiều vì hạt to. Khi còn non, thanh trà có lớp vỏ xanh mướt nhưng đến độ chín cây thì dần chuyển sang màu vàng cùng với mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khiến ai cũng ngất ngây.

Không chỉ chiếm ưu thế về màu sắc, mùi thơm, hương vị của trái thanh trà còn khiến người ta phải mê mẩn. Khi chín phần cơm mềm mang đến vị chua ngọt đầy kích thích. Chẳng phải nồng nàn, bừng tỏa trong cổ họng mà thực khách cứ từ từ cảm nhận cái dịu nhẹ tinh tế đan xen vào nhau. Lớp cơm mọng nước đọng lại chút man mát thanh thanh nên ăn bao nhiêu cũng không hề ngấy.

Nếu như trái non được các bà mẹ tận dụng trong nồi canh chua, cá kho thì thanh trà chín lại vô cùng đa dạng trong nhiều kiểu thưởng thức. Dân nghiện ăn chua thì cứ việc chấm cùng chén muối ớt để hít hà cái cay nồng xộc lên sống mũi thật thú vị. Những ngày hè nóng nực còn gì sảng khoái hơn một ly thanh trà dầm cùng đường, đá và sữa. Còn ai muốn bảo quản lâu thì làm mứt, ngâm đường để dành ăn dần cũng là ý hay.

Vào mùa thanh trà chín, tầm tháng 3 Âm lịch, đi dọc những con đường về Vĩnh Long bạn sẽ bắt gặp những chùm trái vàng tươi đang "mời gọi". Vì là loại quả miệt vườn nên mức giá của chúng vô cùng rẻ, chỉ dao động từ 30k - 50k/kg tùy theo kích cỡ và độ chua ngọt bạn chọn. Nếu có dịp về đây, đừng bỏ qua cơ hội khám phá hương vị thơm ngon hấp dẫn của trái thanh trà bạn nhé.