Vắng hotboy Tùng Maru, Han Sara viết tiếp phần 2 chuyện tình tuổi teen trong MV có tựa đề siêu "lầy"

Han Sara vừa cho ra mắt MV với tựa đề phiên âm đầy lầy lội "Que A Du" (Where Are You?). Đây là một sản phẩm được "nhào nặn" bởi nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với giai điệu Pop Dance vui tươi, trẻ trung, sôi động, phù hợp với phong cách âm nhạc mà Han Sara theo đuổi từ trước tới nay.

MV lần này có câu chuyện được cho là tiếp nối phần 2 của MV "Tớ thích cậu" mà Han Sara từng gây ấn tượng với khán giả cách đây 1 năm. Tiếp tục lấy bối cảnh trường học cùng những câu chuyện tình cảm học đường nhiều chiêu trò thú vị, tuy nhiên phần 2, "Que A Du" không còn là sự góp mặt của hotboy Tùng Maru (nam chính trong "Tớ thích cậu" và là em út Uni5) mà thay vào đó là 2 anh chàng điển trai do Trung Thành và Tuấn Anh vào vai. Công cuộc "thả thính", "tỏ tình" từ "Tớ thích cậu" đến nay đã có kết quả, Han Sara nhận được sự chú ý của hotboy Trung Thành cùng cái kết đáng yêu bên anh chàng crush điển trai.

MV "Que-A-Du" - Han Sara

Được biết sau MV "Que-A-Du", "gà cưng" của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng sẽ ra mắt vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh học đường cùng các dự án nhạc phim trong thời gian tới để gửi tặng người hâm mộ.



Một vài hình ảnh của Han Sara trong MV mới nhất "Que-A-Du":

Han Sara trẻ trung đúng lứa tuổi trong MV lần này.

Trong khung hình tủ học tập của Han Sara là ảnh của Jimin (BTS) khiến nhiều Army khá thích thú.